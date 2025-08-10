Tenis

Americké naděje narazily na českou sílu. Lehečka i Menšík jdou v Cincinnati dál

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Nasazení čeští tenisté Jakub Menšík a Jiří Lehečka zvládli na turnaji v Cincinnati své úvodní zápasy a na akci Masters postoupili do 3. kola.
Jakub Menšík
Jakub Menšík | Foto: Reuters

Po volném losu v 1. kole přehrál šestnáctý nasazený Menšík Američana Ethana Quinna hladce 6:4, 6:2.

Roli favorita potvrdil i dvaadvacátý nasazený Lehečka v duelu s dalším domácím hráčem Tristanem Boyerem, držitele divoké karty ale zdolal až po dvouhodinovém boji 4:6, 6:1, 6:4.

Česká jednička Menšík se při debutu na Cincinnati Open zdržel na kurtu jen 73 minut. Devatenáctiletý tenista nenabídl o dva roky staršímu soupeři za celý zápas jediný brejkbol, sám mu naopak třikrát sebral podání a i ve druhém vzájemném zápase uspěl. Quinna letos porazil bez ztráty setu i ve stejné fázi Masters v Madridu.

Třiadvacetiletý Lehečka si v úvodním setu vybral na servisu slabou chvilku v pátém gamu. O rok staršímu soupeři ze druhé stovky světového žebříku nabídl dva brejkboly a Boyer jeho zaváhání využil k zisku setu.

Do druhé sady ale český reprezentant vstoupil suverénně, rychle se ujal vedení 5:0 a vynutil si třetí set, v němž pokračoval na vítězné vlně. Hned v prvním gamu sebral Boyerovi znovu podání a náskok už uhájil.

Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi dvanáctým nasazeným Daniilem Medveděvem a Australanem Adamem Waltonem. Menšíka čeká lepší z dvojice Luca Nardi - Denis Shapovalov.

Související

Rus udělil jiným lekci, jak přijmout porážku. Americký šampion jen dojatě zíral

Tennis: National Bank Open (Karen Chačanov)

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (22-ČR) - Boyer (USA) 4:6, 6:1, 6:4, Menšík (16-ČR) - Quinn (USA) 6:4, 6:2, Opelka (USA) - De Minaur (6-Austr.) 7:6 (8:6), 6:4, Comesaňa (Arg.) - Darderi (29-It.) 6:4, 3:1 skreč., Rubljov (9-Rus.) - Tien (USA) 7:6 (7:4), 6:3, Bautista (Šp.) - Norrie (32-Brit.) 6:4, 6:3, Alcaraz (2-Šp.) - Džumhur (Bosna) 6:1, 2:6, 6:3, Popyrin (21-Austr.) - Landaluce (Šp.) 7:6 (7:3), 6:3, Brooksby (USA) - Cazaux (Fr.) 7:5, 6:1.

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Paoliniová (7-It.) - Sakkariová (Řec.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), V. Kuděrmětovová (Rus.) - Bencicová (17-Švýc.) 6:4, 7:6 (7:0), Kruegerová (26-USA) - Sevastovová (Lot.) 6:4, 0:6, 6:3, Jastremská (32-Ukr.) - Tomovová (Bulh.) 6:4, 2:6, 6:2, Linetteová (31-Pol.) - Šramková (SR) 7:6 (7:4), 6:0, Gauffová (2-USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:2, Seidelová (Něm.) - Navarrová (8-USA) 6:4, 1:6, 6:4, Tausonová (16-Dán.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, Ostapenková (23-Lot.) - Osoriová (Kol.) bez boje, Pegulaová (4-USA) - Birrellová (Austr.) 6:4, 6:3, Bronzettiová (It.) - Kasatkinová (15-Austr.) 6:3, 1:6, 6:4.

3. kolo: Šwiateková (3-Pol.) - Kosťuková (25-Ukr.) bez boje.

Čtyřhra - 1. kolo: Vondroušová, Stearnsová (ČR/USA) - Stollárová, Wu Fang-Hsien (Maď./Tchaj-wan) 6:4, 7:5.

 
Mohlo by vás zajímat

Šílená statistika. Vondroušová pálila brejkboly, Sabalenková si pak na ni postěžovala

Šílená statistika. Vondroušová pálila brejkboly, Sabalenková si pak na ni postěžovala

Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic

Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic

Macháč dál prohrává. Ze Cincinnati ho snadno vyřadil francouzský veterán

Macháč dál prohrává. Ze Cincinnati ho snadno vyřadil francouzský veterán

"To se nevidí." Krejčíková na houpačce, Američanka vystřihla groteskní minelu

"To se nevidí." Krejčíková na houpačce, Američanka vystřihla groteskní minelu
Tenis sport Obsah Cincinnati Jakub Menšík Jiří Lehečka

Právě se děje

před 2 hodinami
Spartu spasila luxusní trefa Rrahmaniho. Proti Sigmě jí pomohlo sporné vyloučení
Fotbal

Spartu spasila luxusní trefa Rrahmaniho. Proti Sigmě jí pomohlo sporné vyloučení

Fotbalisté Sparty ve 4. kole první ligy zdolali v dlouhé přesilovce Olomouc 1:0. Letenští zůstali v sezoně nejvyšší soutěže neporaženi.
Aktualizováno před 3 hodinami
Sparta - Olomouc 1:0. Favorit se protrápil k výhře, dohrával proti devíti lidem
Česká liga

Přenos skončil
Sparta - Olomouc 1:0. Favorit se protrápil k výhře, dohrával proti devíti lidem

Sledovali jste online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Sigmou Olomouc.
před 3 hodinami
Americké naděje narazily na českou sílu. Lehečka i Menšík jdou v Cincinnati dál
Tenis

Americké naděje narazily na českou sílu. Lehečka i Menšík jdou v Cincinnati dál

Nasazení čeští tenisté Jakub Menšík a Jiří Lehečka zvládli na turnaji v Cincinnati své úvodní zápasy a na akci Masters postoupili do 3. kola.
Aktualizováno před 4 hodinami
Babiš stále dominuje, i když ANO mírně oslabilo. Posílily Spolu a Stačilo!
Domácí

Babiš stále dominuje, i když ANO mírně oslabilo. Posílily Spolu a Stačilo!

Zhruba o půl procentního bodu na 21,3 procenta si polepšila vládní koalice Spolu, která je v modelu druhá.
Aktualizováno před 5 hodinami
Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku
Fotbal

Baník prohrál s Karvinou a krčí se u dna. Jablonec díky Chramostovi uspěl v Ďolíčku

Fotbalisté Hradce Králové remizovali ve 4. kole první ligy s Pardubicemi 1:1, Jablonec dokázal zvítězit nejtěsnějším rozdílem na hřišti Bohemians.
Aktualizováno před 5 hodinami
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 5 hodinami
"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu
Zahraničí

"Hamás se nechce vzdát. Nemáme jinou možnost než válku," řekl Netanjahu

Podle izraelského premiéra Hamás uměle vytváří nedostatek jídla a pomoci v Pásmu Gazy.
Další zprávy