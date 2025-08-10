Americké naděje narazily na českou sílu. Lehečka i Menšík jdou v Cincinnati dál

Po volném losu v 1. kole přehrál šestnáctý nasazený Menšík Američana Ethana Quinna hladce 6:4, 6:2.
Roli favorita potvrdil i dvaadvacátý nasazený Lehečka v duelu s dalším domácím hráčem Tristanem Boyerem, držitele divoké karty ale zdolal až po dvouhodinovém boji 4:6, 6:1, 6:4.
Česká jednička Menšík se při debutu na Cincinnati Open zdržel na kurtu jen 73 minut. Devatenáctiletý tenista nenabídl o dva roky staršímu soupeři za celý zápas jediný brejkbol, sám mu naopak třikrát sebral podání a i ve druhém vzájemném zápase uspěl. Quinna letos porazil bez ztráty setu i ve stejné fázi Masters v Madridu.
Třiadvacetiletý Lehečka si v úvodním setu vybral na servisu slabou chvilku v pátém gamu. O rok staršímu soupeři ze druhé stovky světového žebříku nabídl dva brejkboly a Boyer jeho zaváhání využil k zisku setu.
Do druhé sady ale český reprezentant vstoupil suverénně, rychle se ujal vedení 5:0 a vynutil si třetí set, v němž pokračoval na vítězné vlně. Hned v prvním gamu sebral Boyerovi znovu podání a náskok už uhájil.
Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi dvanáctým nasazeným Daniilem Medveděvem a Australanem Adamem Waltonem. Menšíka čeká lepší z dvojice Luca Nardi - Denis Shapovalov.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (22-ČR) - Boyer (USA) 4:6, 6:1, 6:4, Menšík (16-ČR) - Quinn (USA) 6:4, 6:2, Opelka (USA) - De Minaur (6-Austr.) 7:6 (8:6), 6:4, Comesaňa (Arg.) - Darderi (29-It.) 6:4, 3:1 skreč., Rubljov (9-Rus.) - Tien (USA) 7:6 (7:4), 6:3, Bautista (Šp.) - Norrie (32-Brit.) 6:4, 6:3, Alcaraz (2-Šp.) - Džumhur (Bosna) 6:1, 2:6, 6:3, Popyrin (21-Austr.) - Landaluce (Šp.) 7:6 (7:3), 6:3, Brooksby (USA) - Cazaux (Fr.) 7:5, 6:1.
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Paoliniová (7-It.) - Sakkariová (Řec.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), V. Kuděrmětovová (Rus.) - Bencicová (17-Švýc.) 6:4, 7:6 (7:0), Kruegerová (26-USA) - Sevastovová (Lot.) 6:4, 0:6, 6:3, Jastremská (32-Ukr.) - Tomovová (Bulh.) 6:4, 2:6, 6:2, Linetteová (31-Pol.) - Šramková (SR) 7:6 (7:4), 6:0, Gauffová (2-USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:2, Seidelová (Něm.) - Navarrová (8-USA) 6:4, 1:6, 6:4, Tausonová (16-Dán.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, Ostapenková (23-Lot.) - Osoriová (Kol.) bez boje, Pegulaová (4-USA) - Birrellová (Austr.) 6:4, 6:3, Bronzettiová (It.) - Kasatkinová (15-Austr.) 6:3, 1:6, 6:4.
3. kolo: Šwiateková (3-Pol.) - Kosťuková (25-Ukr.) bez boje.
Čtyřhra - 1. kolo: Vondroušová, Stearnsová (ČR/USA) - Stollárová, Wu Fang-Hsien (Maď./Tchaj-wan) 6:4, 7:5.