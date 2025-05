"Sáhla jsem si na dno." Strýcová dva roky po kariéře předvedla nejnáročnější výkon

Dvakrát vyhrála ve čtyřhře tenisový Wimbledon, dokonce pětkrát týmový Fed Cup a doma má i bronz z olympiády. Nejnáročnější sportovní výkon ovšem Barbora Strýcová předvedla podle vlastních slov až dnes, dva roky po ukončení kariéry.

Bývalá tenistka totiž nechyběla mezi více než 10 000 účastníky pražského maratonu. Nejdelší atletickou distanci absolvovala poprvé v životě.

"Sáhla jsem si dost na dno. Asi nejnáročnější sportovní výkon, co jsem kdy zvládla," referovala devětatřicetiletá rodačka z Plzně na sociálních sítích. "Ale stálo to za to. Byl to zážitek," doplnila Strýcová.

Její přípravu na premiérový start v maratonu ovlivnilo bolavé koleno, kvůli němuž nemohla tři týdny běhat.

Přesto nakonec trať dlouhou přes 42 kilometrů dokončila v čase 3:18:39. "Čas 3:18 - moje nohy to asi nikdy nezapomenou," svěřila se Strýcová.

"Díky všem, co mě podporovali, ať už na trati nebo na dálku. Vážím si toho víc, než dokážu říct," přidala.

Hlavní závod mužů vyhrál v čase 2:05:14 Etiopan Lemi Berhanu Hayle a jako první obhájil v Praze vítězství. Nejrychlejší ženou byla dvacetiletá Etiopanka Bertukan Weldeová Suraová za 2:20:55.

Český titul poprvé v kariéře získali Yann Havlena (2:21:12) a Tereza Hrochová (2:34:04), která byla celkově sedmá.