"To se může stát jen na Slovensku." Hrůzný moment připravil basketbalisty o senzaci

Neskoré spustenie časomiery v závere prvého predĺženia stálo Slovensko víťazstvo nad Španielskom. Niečo nevídané.



Later start of the timekeeper at the end of the first overtime cost Slovakia victory against Spain. Crazy.