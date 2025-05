Konec nadějím, Sparta druhá nebude. Derby pro Slavii rozhodl podezřelý Dorleyho zásah

Fotbalisté Slavie porazili doma ve třetím kole prvoligové nadstavbové skupiny o titul v pražském derby Spartu 2:1. Už jistý mistr vedl po trefě Tomáše Chorého, za hosty srovnal po změně stran střídající Albion Rrahmani. V 87. minutě rozhodl Oscar Dorley.

Červenobílí zvítězili v šestém kole po sobě a neúplnou tabulku vedou o 19 bodů před Plzní. Letenští naopak v nadstavbě potřetí prohráli a přišli i o teoretickou šanci na druhé místo. Tři porážky za sebou v nejvyšší soutěži utrpěli poprvé od září 2012.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského doma v lize vyhráli všech 17 duelů této sezony a 20. vítězstvím na svém stadionu v nejvyšší soutěži po sobě vyrovnali rekord od rozdělení federace, o který se nyní dělí se Spartou. Slavia porazila odvěkého rivala podruhé ze tří zápasů v ročníku, výsledkem 2:1 ho doma zdolala i na podzim.

Letenští se ideálně nenaladili na středeční finále poháru v Olomouci a v lize, kterou v minulých dvou sezonách ovládli, skončí nejlépe třetí. Musejí se však obávat i o čtvrtou příčku, na níž drží před pátým Jabloncem už jen dvoubodový náskok. Po základní části přitom Sparta měla na Severočechy k dobru 11 bodů.

"Na konci se to přiklonilo k nám. Ať je v derby jakýkoliv bodový rozdíl, jdete vyhrát. Z týmu jsem to cítil, viz Vasil (Kušej), který nebyl úplně zdravý. Kdyby to byl jiný zápas, tak by možná ani nehrál," řekl na tiskové konferenci Trpišovský, který v začátcích kariéry trénoval letenskou mládež.

Zatímco Slavia nastoupila v nejsilnější možné sestavě, Sparta s ohledem na finále poháru několik hráčů pošetřila. Už ve třetí minutě hostující brankář Vindahl vytáhl Kušejovu ránu zpoza vápna. V deváté minutě už ho ale slávisté překonali po kombinační akci, která začala na obranné polovině domácích. Po ose Provod, Douděra, Kušej se míč dostal ve vápně k Chorému, který z otočky po zemi přesně zamířil na vzdálenější tyč.

Čtrnáctým gólem v ligové sezoně si upevnil pozici nejlepšího týmového střelce, na zraněného lídra tabulky kanonýrů olomouckého Klimenta ztrácí čtyři branky. "S Klimičem jsem v každodenním kontaktu. Jediné, co si přeju, aby tu zlatou kopačku získal on. Zaslouží si to za sezonu, co měl. Přeju si, aby se uzdravil," řekl Chorý.

Poté se před Vindahlem objevil úplně sám Provod, jenže přízemní ranou ho neprostřelil, byť se možná jednalo o ofsajd. V 18. minutě Bořil v roli posledního hráče silou odstrčil před vápnem Olatunjiho a rozhodčí Jan Beneš udělil slávistickému kapitánovi žlutou kartu k velké nevoli sparťanů, kteří se dožadovali rovnou vyloučení.

Haraslín z nařízeného přímého kopu zeď nepropálil, z dorážky ale i s pomocí teče některého z hráčů trefil tyč a domácí Douděra před Vitíkem odkopl míč téměř z brankové čáry. V závěru úvodního dějství Olatunji narazil zezadu do Provoda a tentokrát se rozčilovali domácí, že sparťanský útočník nedostal druhou žlutou kartu v utkání.

Po změně stran v 52. minutě Kušej vyřešil rychlý brejk střelou na zadní tyč a Vindahl vytáhl balon na roh. O čtyři minuty později si Rrahmani obehrál v šestnácte Oscara a povedenou střelou na zadní tyč nedal Staňkovi šanci. V ligové sezoně zaznamenal pátou branku a první od prosince, prosadil se i v říjnovém derby v Edenu při prohře 1:2.

Obrat mohl dokonat Olatunji, k němuž se do běhu odrazil míč od Bořila, jenže zamířil pouze do boční sítě. Vzápětí na druhé straně Vindahl pokryl Kušejovu střelu z bezprostřední blízkosti. Střídající slávista Teah krátce po příchodu na trávník zakončil z šestnáctky mimo.

V 87. minutě Teah odcentroval do vápna a nikým nehlídaný Oscar skóroval. Hostující hráči ihned reklamovali, že dal gól rukou. Videorozhodčí nicméně branku po několikaminutovém přezkoumání posvětil a sudí ji uznal. Liberijský záložník vstřelil čtvrtý gól v ligovém ročníku a první od listopadu.

"Je to sakra krádež, je to do pr… jasná ruka. Takhle jsem to viděl. Nic to neubírá na titulu Slavie, který si hodně zaslouží. Je to ale strašné a Fotbalová asociace se musí probudit," prohlásil dánský trenér Sparty Lars Friis.

"Na hrací ploše jsme učinili rozhodnutí, že branky bylo docíleno regulérně, že nedošlo k zahrání rukou od Oscara. VAR (videorozhodčí) zkoumal celou situaci, jestli nedošlo k přestupku. Zkoumal i ofsajd, ten nebyl o osm centimetrů. Na záběrech, které měl (VAR) k dispozici, nenašel žádný průkazný záběr, že by fakt došlo k dotyku ruky s míčem," uvedl Beneš v rozhovoru pro Oneplay Sport.

V nastavení se ještě strhla hromadná mela mezi hráči. Na rozdíl od minulých pěti ligových derby se ale dohrálo bez červené karty. Slavia městskému rivalovi oplatila březnovou porážku z Letné. V Edenu se Spartou prohrála jediné z posledních 14 ligových utkání a v tabulce je před ní již o 25 bodů.

3. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Slavia Praha - Sparta Praha 2:1 (1:0)

Branky: 9. Chorý, 87. Oscar - 56. Rrahmani. Rozhodčí: J. Beneš - Paták, Kubr - Radina (video). ŽK: Bořil, Schranz, Douděra, Oscar - Olatunji, Vydra, Sadílek, Vindahl, Tuci, Vitík, Baranek (vedoucí mužstva). Diváci: 19.048.

Slavia: Staněk - Holeš, Ogbu (58. Zima), Bořil - Douděra, Oscar, Moses, Zmrzlý (58. Diouf) - Kušej (78. Teah), Provod (58. Schranz) - Chorý (82. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák (74. Preciado), Ševínský - Suchomel, Vydra, Sadílek (68. Laci), Zelený - Krasniqi (82. Kairinen), Haraslín (46. Rrahmani) - Olatunji (74. Tuci). Trenér: Friis.