"Je to krádež, sakra. Chceme se pomstít!" Kouče Sparty Friise rozběsnil Oscarův gól

Pořádně rozčilený dorazil na tiskovou konferenci po derby na stadionu mistrovské Slavie ve 3. kole prvoligové nadstavbové skupiny o titul trenér fotbalistů Sparty Lars Friis. Dánský kouč byl přesvědčen, že rozhodčí jeho tým okradli, neboť vítězná branka Oscara Dorleyho na konečných 2:1 podle něj padla po jasné ruce.

Hlavní sudí Jan Beneš v rozhovoru pro Oneplay Sport uvedl, že videorozhodčí na žádném záběru přestupek neviděl.

Rozhodující akce zápasu se zrodila v 87. minutě, kdy si liberijský záložník naběhl na centr střídajícího Divineho Teaha a dal gól. Sparťanští hráči ihned protestovali, VAR (videorozhodčí) ale po několikaminutovém zkoumání branku posvětil a sudí ji uznal.

"Je to sakra krádež. Fotbalová asociace s tím musí něco udělat. Jen to zhoršujeme. Pro všechny z nás, pro hráče, pro město je to největší zápas v české lize. A pak jsou u VARu lidi, kteří nevidí. Viděli jste to sami, je to do pr… jasná ruka. Takhle jsem to viděl. Nic to neubírá na titulu Slavie, který si hodně zaslouží. Je to ale strašné a Fotbalová asociace se musí probudit," prohlásil Friis.

"Nikoho netěší porážky a nikdo nemá radost, že jsme prohráli třikrát za sebou. V kabině rozhodně nepanuje klid. Okradli nás sakra, to ví každý. Chceme se pomstít. Potřebujeme odpověď. Chceme ten vztek přenést do dalšího zápasu (finále domácího poháru v Olomouci)," dodal.

Podle sparťanského kouče je to pořád to samé dokola. "VAR zkontroluje situaci a nikdo nepřevezme zodpovědnost. Je to jen na VARu, zatímco ostatní mají čisté ruce. Nikdo nepřebírá zodpovědnost," uvedl Friis, který ve středu oslavil 49. narozeniny.

Souhlasil s ním i obránce Jaroslav Zelený. "Když jsme dostali gól, tak jsem se přikláněl spíše k tomu, že to bylo rameno. I když to tam hledali dlouho, tak jsem spíš byl přesvědčený o tom, že to bude asi regulérní gól," řekl Zelený. "Ale koukal jsem se na video a to, co jsem viděl já, mi regulérní nepřišlo. Rozhodčí asi měli pravděpodobně ještě nějaké lepší záběry, kde to potvrdili jako regulérní gól," doplnil český reprezentant.

Hlavní sudí Beneš byl přesvědčen, že rozhodčí uznali gól správně. "Na hrací ploše jsme učinili rozhodnutí, že branky bylo docíleno regulérně, že nedošlo zahrání rukou od Oscara. VAR zkoumal celou situaci, jestli nedošlo k přestupku. Zkoumal i ofsajd, ten nebyl o osm centimetrů," uvedl Beneš.

"Následně zkoumal všechny záběry, které má k dispozici, zda opravdu nedošlo k zahrání míče rukou. Na záběrech, které měl k dispozici, nenašel žádný průkazný záběr, že by fakt došlo k dotyku ruky s míčem. Proto potvrdil moje rozhodnutí na hrací ploše, tedy uznal branku," doplnil po svém premiérovém derby v kariéře sudí, kterému bude v neděli teprve 25 let.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský uvedl, že opakované záběry zatím neviděl. "Viděl jsem to jenom v reálu, vím, že se to přezkoumávalo. Rozhodčí mi hlásili, že se přezkoumává ofsajd a pak dosažení branky. Ani jednu situaci jsem neviděl. Navíc přišlo nařízení, že se nesmíme vyjadřovat k těmto situacím. Ani to nechci nějak hodnotit," prohlásil devětačtyřicetiletý kouč.