Rytíři v euforii. Plzeň udolali gólem v oslabení tři sekundy před koncem

Hokejisté Kladna vyhráli v dohrávaném zápase extraligy v Plzni 4:3 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Duel rozhodl v čase 59:57 gólem v oslabení útočník Petr Straka, který ještě v minulé sezoně hrál za mateřskou Plzeň. Brněnská Kometa doma porazila České Budějovice 3:0, Motor zůstává v tabulce poslední.

Dvěma góly se pod výhru Rytířů podepsal útočník Antonín Melka. Západočeši prohráli potřetí za sebou a nenavázali na předešlé tři výhry nad Kladnem.

Po opatrném úvodu nabídl domácím početní výhodu faulem Tralmaks, nekrytý Lev ale v 11. minutě z prostoru mezi kruhy trefil pouze dobře postaveného gólmana Brízgalu. Za chvíli pálil v dobré pozici Schleiss nad a v závěru přesilovky plzeňský kapitán napálil z pravého kruhu pravou tyčku kladenské branky.

Pasivní hosté se ve zbytku úvodní části pouze bránili, jenže Matýs netrefil dorážkou Klepišovy střely odkrytou branku a Simon zblízka nepřekonal ležícího Brízgalu.

Záhy po zahájení druhé třetiny otevřel pohotovou dorážkou skóre Archambault a připsal si premiérový extraligový gól. O pouhých 77 sekund později ale Ticháček nenápadnou střelou od modré čáry vyrovnal na 1:1.

Aktivnější Indiáni se přesto tlačili směrem dopředu a Rytíři hrozili z protiútoků. Po jednom z nich ve 29. minutě přihrál při přečíslení dvou na jednoho Jarůšek ideálně Melkovi, který bekhendovým blafákem upravil na 2:1 pro hosty.

Domácí stačili zareagovat až po polovině utkání paradoxně ve vlastním oslabení, když akci dvou na jednoho s Lalancettem zakončil ve 34. minutě přesným švihem k pravé tyči Zámorský.

Probuzení hosté však těžili z opakovaných zaváhání plzeňské defenzívy. Ve 38. minutě ve zmatku kolem Malíkova brankoviště nejprve trefil tyčku Smoleňák a vzápětí dorážkou vrátil Kladnu vedení Melka. Od další pohromy uchránil Indiány před přestávkou jen pozorný Malík, který zastavil pokus Hultse z brejku dvou na jednoho.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili domácí s pozměněným složením útočných formací aktivněji, ve 44. minutě po individuální akci Holešinského zakončil v pádu Archambault jen do levé tyčky. Na druhé straně napálil z ojedinělé šance Šenkeřík z levého kruhu horní tyč a naopak ve 49. minutě rychlou kombinaci zakončil po chytrém přiťuknutí Klepiše pohodlně na 3:3 Simon.

Poté už se hosté s vypětím všech sil bránili plzeňskému náporu. Navíc 62 sekund před koncem normální hrací doby inkasoval Tralmaks za útočný faul pětiminutový trest. Domácí to však nedokázali využít ke vstřelení rozhodující branky, naopak sami inkasovali. Tři sekundy před koncem základní hrací doby dojel vyhození Šenkeříka explzeňský Straka a přesnou ranou zápěstím umlčel zaplněný stadion.

Kometa doma poprvé za tři body

Brno zvítězilo v dohrávce 9. kola nad Českými Budějovicemi 3:0 a poprvé v sezoně vyhrálo doma s plným bodovým ziskem. Gólově se pod výhru Komety podepsali Adam Zbořil, Andrej Kollár a Jakub Flek, brankář Michal Postava poprvé v kariéře udržel v nejvyšší soutěži čisté konto. Jihočeši padli popáté v řadě a jsou v tabulce i nadále poslední, Brno se posunulo na 9. místo.

Do utkání v domácím dresu ještě nezasáhl americký útočník Peter Mueller, který se do Brna vrací po dvou letech. Do jihomoravské metropole staronová šestatřicetiletá posila dosud přicestovala.

Úvod zápasu prokázal, že produktivita i střílení gólů je dosavadní velkou slabinou obou týmů. Do první vážnější příležitosti se dostal až v 10. minutě hostující Gulaš, jehož střelu z mezikruží zlikvidoval pozorný Postava. Kometa celkem bez problémů ubránila dvě oslabení, ale Kloučka domácí hráči výrazněji neohrozili.

Úroveň duelu zvedl první gól, který vstřelili domácí. Pospíšil našel na pravém kruhu Zbořila a jeho střela prošla pod Kloučkovou rukou do sítě. Hra získala spád, ve 25. minutě mohli Brňané navýšit své vedení, ale za faul na Zohornu neproměnil Zbořil nařízené trestné střílení.

Kometa měla další průběh druhé třetiny pod kontrolou, vytvořila si místy až drtivou převahu, jenže ani velké šance, jakou měl Zohorna, nedokázali Brňané proměnit. Motor útočně zapnul na vyšší obrátky v závěru druhé třetiny, v 35. minutě trefil Pech horní tyč, střely Kondelíka a Štencla lapil pozorný Postava.

V 45. minutě využil Kollár zaváhání jihočeské obrany, jel sám na Kloučka a v pádu propasíroval puk za jeho záda. Jihočeši zvýšili útočnou aktivitu, ale nedařilo se jim vytvářet si výraznější šance. Kometa bránila dobře nejen před vlastním brankářem, ale i ve středním pásmu.

V samotném závěru měly České Budějovice výhodu přesilové hry, navíc odvolaly Kloučka, snížit ale nedokázaly. Naopak Flek pojistil výhru domácích zakončením do prázdné branky. Motor tak venku prohrál i čtvrtý zápas v sezoně.

Dohrávka 8. kola hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Archambault (Merežko, Simon), 34. Zámorský (Lalancette, Urban), 49. Simon (Klepiš, Schleiss) - 23. Ticháček (P. Straka), 29. Melka (Jarůšek, Smoleňák), 38. Melka (Jarůšek), 60. P. Straka (Šenkeřík, O. Bláha). Rozhodčí: Jaroš, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 1:2, navíc Tralmaks (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 6214.

Sestavy:

Plzeň: Malík - Zámorský, Malák, Merežko, Skok, Dujsík, Piskáček - Holešinský, Lalancette, Söderlund - Lev, Simon, Archambault - Matýs, Klepiš, Schleiss - Urban, Mertl, Pitule. Trenér: Jandač.

Kladno: Brízgala - Mendel, Ticháček, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, R. Jeřábek - Tralmaks, Hults, M. Procházka - Jarůšek, Melka, Smoleňák - Jágr, Filip, Pytlík - P. Straka, O. Bláha, J. Strnad. Trenér: Čermák.

Dohrávka 9. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. A. Zbořil (K. Pospíšil, Holland), 45. Kollár (Říčka, Ďaloga), 59. Flek. Rozhodčí: Obadal, Vrba - Blažek, Lederer. Vyloučení: 4:4, navíc Jedlička - Reilly 5 min. Bez využití. Diváci: 5551.

Sestavy:

Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Holland, Beaudin, Bartejs, Ďaloga, Gulaši - Flek, Cingel, Zaťovič - H. Zohorna, A. Zbořil, K. Pospíšil - Rachůnek, Konečný, Říčka - Jedlička, Kollár, Okál - J. Kos. Trenér: Pokorný.

České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Reilly, Pýcha, Kachyňa, M. Doudera, Cibulka - Gulaš, Kondelík, Kubík - Valský, Pech, O. Kovařčík Olesen, Koláček, F. Přikryl - M. Beránek, Toman, Kašlík. Trenér: Čihák.

Tabulka: