Příběh Šárky Strachové. S otcem se rozešla ve zlém, nezastavil ji ani nádor na mozku

Díky kompletní sadě medailí z mistrovství světa či bronzu z olympijských her patří Šárka Strachová mezi největší klenoty tuzemského sjezdového lyžování.

Skvělá slalomářka, kterou zdobila klidná a ladná jízda, se zařadila mezi absolutní slalomářskou špičku. Během kariéry musela překonat i spoustu překážek v čele s dramatickým rozchodem s otcem, jenž ji dovedl mezi elitu, či operací nezhoubného nádoru na hypofýze.

Trojnásobná vítězka domácí ankety Král bílé stopy oslaví 11. února čtyřicetiny.

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2007, kdy se v Aare ještě pod dívčím jménem Záhrobská stala mistryní světa. Ze světových šampionátů má rovněž stříbro a dva bronzy, třetí místo obsadila také na OH 2010 ve Vancouveru.

Může se pochlubit i dvěma triumfy v závodech Světového poháru, na stupních vítězů v seriálu stanula dohromady sedmnáctkrát. Ve své parádní disciplíně slalomu měla dvakrát na dosah i zisk malého křišťálového glóbu.

"Na to, z jakých pocházím hor a jaké jsem měla zázemí, to vůbec není špatné. Jsem na sebe hrozně pyšná. I na to, jak dlouho jsem se držela ve světové špičce. To všechno mi dává krásný pocit," řekla Strachová, když v březnu 2017 končila závodní kariéru.

Lyžařka z Benecka poprvé stála na sjezdovkách ve dvou letech, spolu s bratrem Petrem je otec a trenér samouk v jedné osobě cepoval stranou od ostatních. Jeho svérázné metody začaly nést ovoce v roce 2000, kdy Šárka vyhrála neoficiální žákovské MS Trofeo Topolino.

Hned následující sezonu se poprvé představila na světovém šampionátu dospělých, v SP se při svém debutu v prosinci 2002 uvedla nečekaným pátým místem.

Na MS 2003 ve Sv. Mořici se už díky deváté příčce v kombinaci mohla těšit z prvního umístění mezi elitní desítkou. O dva roky později nejprve ovládla slalom na juniorském MS a poté v den svých 20. narozenin senzačně získala v Santa Caterině seniorský bronz.

Stala se tak první českou medailistkou v historii světových šampionátů. Po titulu z Aare zkompletovala sbírku medailí stříbrem z MS 2009 ve Val d'Isere.

Před bronzovými hrami ve Vancouveru se ve zlém rozešla s otcem, jemuž vyčítala přetěžování v tréninku i špatné hospodaření. Její následná spolupráce s koučem Pavlem Šťastným nebyla úspěšná, kariéru jí oživil až Rakušan Klaus Mayrhofer.

Hned v počátku však jejich přípravu rozboural nezhoubný nádor na lyžařčině mozku, který v jejím těle způsobil metabolický rozvrat, takže musela na operaci. Krátce poté se provdala za svého kondičního trenéra Antonína Stracha.

Po OH 2014 v Soči, kde ji dvě umístění v elitní desítce neuspokojila, zvažovala ukončení kariéry. V následující sezoně se ale vrátila do absolutní slalomářské špičky, což potvrdila bronzem z MS v Beaver Creeku. K medaili neměla daleko ani na následujícím šampionátu ve Svatém Mořici, přesto se v 32 letech rozhodla se závoděním skončit.

"Lyžování mi jenom dalo. Byla to škola života. Sport přináší úžasnou škálu emocí," řekla tehdy. "Je jednoduché se radovat, když jste nahoře, ale dokázat to, když jste na úplném dně, tak je mnohem těžší neztratit nadhled. Měla jsem štěstí, že jsem zažila oba protipóly, což mě mnohé naučilo," doplnila Strachová.

Vzápětí v Praze otevřela centrum terapie a tréninku, následující rok se jí narodila dcera Ema. V roce 2020 vystřídala Květu Peckovou ve funkci předsedkyně Českého klubu fair play.

"Výzvy v životě mám ráda, takže se těším. Pro mě to je výzva ve vícero směrech. Přebírám to po Květě, která je pro mě osobností, velkou inspirací a precizním člověkem," prohlásila držitelka stříbrné pamětní medaile Senátu.