Pokořil "nepřekonatelný" rekord, přesto Westbrook někdy slyší: Nejsi superhvězda

Russell Westbrook svedl, co nikdo nečekal. Pokořil 55 let starý rekord NBA. Ovšem ne všichni by lídrovi Oklahomy dali cenu pro nejužitečnějšího hráče.

Praha - "Nemám slov. Co všechno on dokáže?" položil komentátor řečnickou otázku nedlouho poté, co viděl jeden z nejzásadnějších sportovních momentů letošního ročníku.

Nebývalý rozruch vzbudil basketbalista Russell Westbrook, který senzační trojkou po závěrečném hvizdu zajistil Oklahomě hubené vítězství nad Denverem 106:105. Co je nejpodstatnější, ve stejném klání překonal 55 let starý rekord Oscara Robertsona, neboť zkompletoval 42. triple-double. Za jedinou sezonu!

Pro nezasvěcené - sledovaná statistika bez českého ekvivalentu vyjadřuje tři dvouciferná čísla v kolonce bodů, asistencí a doskoků. Jak neuvěřitelné mety Westbrook dosáhl, dokazuje fakt, že druhý v pořadí James Harden má triple-doublů 21.

"Je to požehnání, za všechno děkuji tomu nahoře, který mě obdařil neskutečným talentem," zářil po nedělním duelu lídr Oklahomy. "Děkuji spoluhráčům, zaměstnancům, organizaci i fanouškům. A také rodině za to, že ve mě věřila a umožnila mi dělat, co dělám."

Westbrook, Harden, nebo James?

Ať už 28letý Westbrook naloží se zbylými dvěma zápasy základní části jakkoliv, je jisté, že získá rovněž sezonní triple-double. Momentálně má 31,9 bodu na utkání (nejlepší v soutěži), 10,7 doskoku a 10,4 asistence. Je teprve druhým hráčem v historii NBA, který s dvoucifernými čísly takto čaroval. Tím prvním je pochopitelně Robertson.

Nyní 78letý stařík potkal Westbrooka jedinkrát. Při All-Star víkendu před dvěma roky ho jen pozdravil a řekl mu: "Jsi sakra dobrý basketbalista."

O tom není pochyb. Hvězdný rozehrávač a zlatý medailista z londýnské olympiády často slyší od fanoušků (vlastních i nezaujatých) výkřik "MVP", jenž značí cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy. Jsou však i tací, kteří by prestižní sošku vložili do rukou někoho jiného.

Když své favority odhalili basketbaloví novináři tiskové agentury AP, padala různá jména. Westbrook. Harden. LeBron James. Bez šance navíc není ani Kawhi Leonard.

Nezaujal majitele Dallasu

Nikdo ze známých person ale nezpochybňuje Westbrookovu pozici ve finálové trojici. Snad kromě majitele Dallasu Marka Cubana, který v lídrovi Oklahomy podle svých slov nevidí superhvězdu. Zmiňovanou cenu by dal Jamesovi, nebo Hardenovi. A Westbrook? "Toho mezi kandidáty nemám," sdělil Cuban novinářům.

Rekordman letošního ročníku opáčil: "Co (Cuban) říká, pro mě nic neznamená."

Drtivá většina basketbalové veřejnosti stojí za Westbrookem. Mužem, jenž během kariéry nastřádal 79 triple-doublů, což ho řadí hned za trojici opěvovaných velikánů - Robertsona, Magica Johnsona a Jasona Kidda.

I kdyby Westbrook nedostal sošku pro nejužitečnějšího hráče (stejně jako Robertson v roce 1962), překonáním 55 let starého rekordu se do historie beztak zapsal mnohem výrazněji.

Další zářez může brzy přidat s mužstvem Oklahomy, které postoupilo do vyřazovacích bojů a sní o finále po čtyřech letech. Na druhou stranu trpí letním odchodem Kevina Duranta do konkurenčního Golden State. O to víc spoléhá na Westbrooka.

