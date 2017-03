Washington selhal v závěru utkání s Dallasem

před 1 hodinou

Mavericks donutili v poslední části domácí tým k sedmi ztrátám a ovládli ji poměrem 39:27, když v ní po deseti bodech nastříleli Dirk Nowitzki i Seth Curry.

Washington - Basketbalisté Washingtonu prohráli ve středečním utkání NBA s Dallasem 107:112. Tři čtvrtiny utkání přitom vedli, jenže poslední část jim nevyšla. Tomáš Satoranský odehrál za poražené Wizards šest minut a připsal si dva body.

Svěřenci Scotta Brookse měli většinu utkání pod kontrolou, jenže hráči Dallasu se v poslední čtvrtině rozstříleli a dokázali zápas otočit. Mavericks donutili v poslední části domácí tým k sedmi ztrátám a ovládli ji poměrem 39:27, když v ní po deseti bodech nastříleli Dirk Nowitzki i Seth Curry.

Nejlepším střelcem Dallasu byl s 22 body Harrison Barnes, Wizards nestačilo 26 bodů a 11 asistencí Johna Walla ani 24 bodů Bradleyho Beala. Satoranský odehrál dva krátké úseky v obou poločasech a proměnil svůj jediný střelecký pokus, když se prosadil přes menšího Curryho.

Wizards zůstali na třetím místě Východní konference, druhý Boston jim odskočil po vítězství 117:104 nad Minnesotou. Isaiah Thomas dal 27 bodů a už podvaatřicáté v řadě byl nejlepším střelcem Celtics.

Velká tlačenice je na Východě v boji o postup do play off. Miami porazilo New Orleans 120:112 a na devátém místě má stejnou bilanci 33 výher a 35 porážek jako osmý Detroit. Floridský celek táhl s 33 body Goran Dragič, v týmu Pelicans dostal DeMarcus Cousins 19. technickou chybu v sezoně.

Sedmí jsou ve Východní konferenci basketbalisté Milwaukee, kteří na hřišti Los Angeles Clippers vydřeli vítězství 97:96. Bucks vedli minutu a 17 sekund před koncem 97:91 a měli štěstí, že Blake Griffin v poslední sekundě nedokázal dotáhnout obrat. Šestá Indiana přehrála jedenácté Charlotte 98:77, za vítězstvím ji vedl kapitán Paul George s 39 body.

Houston Rockets, kteří mají jako třetí tým Západní konference účast v play off už jistou, přejeli Los Angeles Lakers jednoznačně 138:100 a James Harden si připsal 17. triple double v sezoně za 18 bodů, 13 asistencí a 12 doskoků. Rockets už v 54 zápasech za sebou překonali stobodovou hranici. Jejich nejlepším střelcem byl Lou Williams, který bývalé spoluhráče potrápil 30 body.

San Antonio podlehlo Portlandu 106:110. Domácím nestačilo 34 bodů Kawhiho Leonarda, vítěze vedl s 36 body Damian Lillard.

Výsledky NBA:

Boston - Minnesota 117:104, Chicago - Memphis 91:98, Detroit - Utah 83:97, Houston - LA Lakers 139:100, Indiana - Charlotte 98:77, LA Clippers - Milwaukee 96:97, Miami - New Orleans 120:112, Phoenix - Sacramento 101:107, San Antonio - Portland 106:110, Washington - Dallas 107:112 (za domácí Satoranský 2 body).

