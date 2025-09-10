Vuelta pod tlakem, kvůli propalestinským demonstrantům může předčasně skončit

Viceprezident unie jezdců CPA Pascal Chanteur agentuře Reuters řekl, že cyklisté by také mohli předčasně ukončit celý závod.
Skupiny lidí s palestinskými vlajkami narušily již několik etap letošní Vuelty kvůli účasti týmu Israel-Premier Tech. Úterní 16. etapa musela být kvůli informaci o množství protestujících tři kilometry před cílem zkrácena v jejím průběhu o osm kilometrů.
"Cyklisté si většinou hlasů zvolili, že pokud bude další problém, zastaví. Poté se rozhodnou, zda budou pokračovat nebo jestli na Vueltě skončí," řekl viceprezident CPA Chanteur.
Jeho slova rozvedl člen týmu Bahrain Victorious Jack Haig.
"Rozhodli jsme se, že pokud bude incident, pak se pokusíme závod neutralizovat. Závodit do nedefinovaného cíle není férový sport. Bohužel jsme se ocitli uprostřed něčeho, s nímž možná ani nemáme nic společného. Jsme jen pěšci ve velmi velké šachové hře a bohužel nás to ovlivňuje," uvedl australský cyklista.
Už během týmové časovky v rámci 5. etapy protestující jezdcům stáje Israel-Premier Tech zablokovali cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa byla kvůli chaosu v týmovém prostoru předčasně ukončena na rozdíl od úterka bez vyhlášení vítěze. V nedělní etapě před volným dnem upadl poté, co se cyklistům snažil vběhnout do cesty muž s palestinskou vlajkou, Španěl Javier Romo. Člen stáje Movistar sice do úterní etapy odstartoval, kvůli zraněním ale vzdal.
Obavy organizátorů vzbuzují v tomto ohledu především víkendové závěrečné etapy v regionu Madridu.
Bezpečnostní složky proto nasadí v sobotu dodatečně 400 policistů a členů civilní gardy a v neděli přímo v hlavním městě navíc 1100 lidí. Úřady uvedly, že pokojné demonstrace nenarušující průběh Vuelty povoleny budou.