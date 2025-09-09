Ostatní sporty

Zase a znovu. Etapu Vuelty zkrátily velké protesty, zvítězil Bernal

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Šestnáctou etapu Vuelty museli organizátoři kvůli velkým propalestinským protestům tři kilometry před cílem zkrátit o osm kilometrů. V improvizovaném cíli zvítězil kolumbijský cyklista Egan Bernal, průběžné vedení udržel Dán Jonas Vingegaard.
Propalestinské protesty diváků na cyklistické Vueltě 2025
Propalestinské protesty diváků na cyklistické Vueltě 2025 | Foto: Reuters

Pořadatelé zhruba 16 km před původním finišem oznámili zkrácení etapy poté, co stovky lidí s palestinskými vlajkami ucpaly silnici zhruba tři kilometry před cílem v Mosu.

Cyklisté tak přišli o závěrečné z dnešních čtyř kategorizovaných stoupání.

Související

Propalestinští aktivisté rozpoutali zuřivý chaos, etapu Vuelty nepustili do cíle

Spain Cycling La Vuelta
1:44

Po zhruba 160 kilometrech se radoval z výhry bývalý vítěz Tour de France Bernal, jenž přespurtoval soupeře z úniku Mikela Landu ze Španělska. Třetí skončil se sedmisekundovým odstupem Francouz Brieuc Rolland.

Favorité na celkové vítězství dojeli s téměř šestiminutovým odstupem, na 15. až 17. pozici se seřadili první tři muži průběžného pořadí Vingegaard, Joao Almeida a Thomas Pidcock.

Vingegaard vede nadále o 48 sekund před Portugalcem Almeidou, Brit Pidcock už má ztrátu 2:38 minuty.

Propalestinské demonstrace narušily průběh letošní Vuelty už poněkolikáté. Terčem protestů je kvůli konfliktu v Gaze tým Israel-Premier Tech, jehož členem je i český cyklista Jan Hirt.

Ten dnes dojel s odstupem 8:42 minuty na 47. pozici a celkově je o dvě příčky výš, druhý český účastník Vuelty Jakub Otruba obsadil 131. příčku a patří mu 89. místo.

Už během týmové časovky v rámci 5. etapy protestující jezdcům stáje Israel-Premier Tech zablokovali cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa byla kvůli chaosu v týmovém prostoru předčasně ukončena na rozdíl od dneška bez vyhlášení vítěze.

V nedělní etapě před volným dnem upadl poté, co se cyklistům snažil vběhnout do cesty muž s palestinskou vlajkou, Španěl Javier Romo. Člen stáje Movistar sice do dnešní etapy odstartoval, kvůli zraněním ale vzdal.

Protesty neustaly ani poté, co se vedení týmu Israel-Premier Tech minulý týden rozhodlo odstranit z dresů svých jezdců název země a ponechalo jen iniciály.

Vedení stáje, kterou založil izraelsko-kanadský miliardář Sylvan Adams a jež má v sestavě na Vueltě pouze jednoho Izraelce, také v minulých dnech odmítlo náznaky, že by kvůli uklidnění situace měl tým ze závodu odstoupit.

Protesty se očekávají i v dalších dnech a největší v neděli v Madridu, kde má 80. ročník Vuelty vyvrcholit. Španělská média spekulují, že se organizátoři mohou rozhodnout závod předčasně ukončit v sobotu.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 16. etapa (Poio - Mos, 160 km):

1. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 3:35:10, 2. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -7, 4. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Braz (Fr./Groupama-FDJ) oba -1:02, 6. Jungels (Luc./Ineos Grenadiers) -1:10, …47. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -8:42, 131. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 61:16:35, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -48, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:38, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -3:10, 5. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -4:21, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -4:24, …45. Hirt -1:34:12, 89. Otruba -2:25:10.

Související

"Pozavírejte ty idioty." Demonstranti na Vueltě ohrozili i Čecha, problémy se kupí

Cyklisté týmu Israel-Premier Tech v týmové časovce na Vueltě 2025
 
Mohlo by vás zajímat

Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká

Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká

Každou noc zažívala hrůzu. Německou hvězdu sledoval stalker, případ skončil tragicky

Každou noc zažívala hrůzu. Německou hvězdu sledoval stalker, případ skončil tragicky

Hurá, je tu zase tělocvik! Kdepak, je to jinak: Popelka stále jen plive do moře

Hurá, je tu zase tělocvik! Kdepak, je to jinak: Popelka stále jen plive do moře

Horskou 14. etapu Vuelty vyhrál Soler, Vingegaard těsně porazil Almeidu

Horskou 14. etapu Vuelty vyhrál Soler, Vingegaard těsně porazil Almeidu
Ostatní sporty sport Obsah cyklistika silniční cyklistika Vuelta a España protest demonstrace Egan Bernal Mikel Landa Jonas Vingegaard Jan Hirt

Právě se děje

před 5 minutami
Otvírák extraligy zvládla lépe Sparta. Proti Motoru se trefila i kanadská posila
Hokej

Otvírák extraligy zvládla lépe Sparta. Proti Motoru se trefila i kanadská posila

Utkáním mezi Českými Budějovicemi a Spartou se rozběhl nový ročník hokejové extraligy.
před 9 minutami
Chorvati se do Prahy těší: Jsme mnohem lepší než Češi, neměly by být žádné problémy
Fotbal

Chorvati se do Prahy těší: Jsme mnohem lepší než Češi, neměly by být žádné problémy

Sebevědomí Chorvati vedou kvalifikační skupinu a plánují, že během příštího srazu v Praze vyřeší postup na mistrovství světa.
Aktualizováno před 18 minutami
Europoslanci schválili rezoluci o Ukrajině, chtějí ji v EU
Zahraničí

ŽIVĚ
Europoslanci schválili rezoluci o Ukrajině, chtějí ji v EU

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 48 minutami
Ukrajina nás chtěla vtáhnout do války, říká exprezident Polska. Naletěla i Černochová
0:48
Zahraničí

Ukrajina nás chtěla vtáhnout do války, říká exprezident Polska. Naletěla i Černochová

Polsko znovu rozvířila slova bývalého prezidenta Andrzeje Dudy. Podle něj se Ukrajina pokusila v roce 2022 vtáhnout Polsko do války s Ruskem.
Aktualizováno před 48 minutami
Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru, podle Netanjahua právem
Zahraničí

Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru, podle Netanjahua právem

Izraelská armáda v úterý zaútočila na sídlo vedení palestinské teroristické organizace Hamás v Kataru.
před 1 hodinou
Daňový džihád. Stanjura ve sněmovně cupoval Babišův volební program
Domácí

Daňový džihád. Stanjura ve sněmovně cupoval Babišův volební program

Výběr daní funguje, Daňová kobra zachránila poplatníkům miliardy, ukázal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
před 2 hodinami
Etiopie otevřela největší hydroelektrárnu v Africe. Přijdeme o vodu, bojí se Egypt
Zahraničí

Etiopie otevřela největší hydroelektrárnu v Africe. Přijdeme o vodu, bojí se Egypt

Etiopie otevřela na řece Modrý Nil vodní dílo nazvané Velká přehrada etiopského znovuzrození. Jeho součástí je i největší hydroelektrárna v Africe.
Další zprávy