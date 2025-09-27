Dobré ráno, vítejte při sledování online přenosu ze semifinále mistrovství světa ve volejbalu na Filipínách mezi Českem a Bulharskem. Zápas začíná v sobotu 27. září v 8:30.
To, co si čeští volejbalisté říkali před osmifinále mistrovství světa proti Tunisku i před čtvrtfinále proti Íránu, platí dnes znovu, ale v ještě větší míře. Znovu jde o historickou událost pro český volejbal, který zažívá nejlepší šampionát v dějinách samostatné republiky.
V zápase proti Bulharsku budou Češi bojovat o finále MS, přitom dosud bylo nejlepším výsledkem desáté místo z roku 2010. Z éry Československa pamatujeme dva světové tituly, ale ty Čechoslováci dobyli před 59, respektive 69 lety.
Češi hrají na MS poprvé po 15 letech a začali na Filipínách šokující výhrou 3:0 proti Srbsku. Pak je porážka 0:3 s Brazilci a zamotaná situace ve skupině dostaly do situace, kdy museli k postupu do play off zdolat Čínu bez ztráty setu.
V první sadě odvraceli svěřenci trenéra Jiřího Nováka setbol, a tedy i konec na turnaji, ale zvládli to a nakonec skutečně vyhráli 3:0. V osmifinále stejným způsobem přehráli Tunisko a ve čtvrtfinále obrátili skóre proti Íránu z 0:1 na 3:1.
Češi nemohli postupu mezi nejlepší čtyři týmy světa uvěřit. Takto glosoval senzaci jeden z hrdinů, zkušený nahrávač Luboš Bartůněk.
Bulhaři byli mnohými považováni za černého koně turnaje, ale také jejich účast až v semifinále je poměrně překvapivá. Ve světovém žebříčku jim aktuálně patří devátá příčka (Čechům sedmnáctá), historicky mají na kontě bronzy z let 1949, 1952, 1986 a 2006 a stříbro z roku 1970.
Na Filipínách jsou zatím dokonce neporaženi. V důležitém utkání na úvod porazili Německo 3:0, poté zvládli pětisetovou bitvu proti Slovinsku a na závěr skupiny smetli 3:0 Chile. V osmifinále neměli Bulhaři velký problém s Portugalci, kteří jim nevzali ani set, ovšem ve čtvrtfinále otočili drama proti USA z 0:2 na 3:2.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří dva jasně nejlepší světové týmy posledních let. Poláci jsou mistry světa z let 2014 a 2018, jejich soupeři Italové jsou úřadujícími šampiony z roku 2022.
Ve velkých kolektivních halových míčových sportech, tedy basketbalu, házené a volejbalu, je samostatné Česko teprve podruhé na MS v semifinále.
Dosud to dokázaly jen stříbrné basketbalistky na šampionátu v domácím prostředí v roce 2010.
Češi nastoupili proti Bulharsku naposled před čtyřmi lety na mistrovství Evropy doma v Ostravě. Byla z toho porážka 2:3, při které Češi za stavu 2:1 nevyužili vedení 23:20 a posléze jeden mečbol.
I dále jsou to v historii vzájemných zápasů vyrovnané bitvy, Češi uspěli třeba v kvalifikaci MS v roce 2014 (3:2) nebo přímo na světovém šampionátu v roce 2010 (3:1).
Obrovskou měrou přispěl k bulharskému obratu ve čtvrtfinále jednadvacetiletý smečař Aleksandar Nikolov. Hvězda italské Civitanovy nasbírala 29 bodů. Na nahrávce hraje jeho ještě o tři roky mladší bratr Simeon Nikolov. O toto duo se budou Bulhaři jistě opírat i dnes.
Český tým táhli ve čtvrtfinále univerzál Patrik Indra s 23 body a smečař Lukáš Vašina, který měl o bod méně. Obecně se ale dá říct, že Češi přetlačili Írán spíše komplexním týmovým výkonem, kdežto při obratu Bulharů se spoléhalo výhradě na staršího z bratrů Nikolovů.
Sestavy:
Česko: Galabov, Drahoňovský, Zajíček (C), Moník, Bartůněk, Vašina, Licek, Srb, Šotola, Kovařík, Indra, Polák, Klimeš, Benda. Trenér: Jiří Novák.
Bulharsko: S. Nikolov, I. Petkov, Atanasov, Načev, Asparuhov, Grozdanov (C), Tatarov, Želev, Antov, Palev, Dobrev, Kolev, A. Nikolov, P. Petkov. Trenér: Gianlorenzo Blengini.
Rozhodčí: Vladimir Simonovic (Švýcarsko), Sinisa Ovuka (Bosna a Hercegovina).
Obě mužstva už jsou na hřišti, dozněly hymny a semifinále za okamžik odstartuje.
Utkání právě začalo.
Zápas zahájil na podání Petkov a vůbec netrefil českou polovinu hřiště.
Chybu na servisu předvedl i Vašina.
Třetí rozehra už byla pořádně dlouhá, Češi nadvakrát nesložili balon a Bulhaři jim poté vytloukli bloky.
Bulharské libero zachránilo míč těsně nad palubovkou, ale pak Atanasov narazil na úspěšný český blok.
Asparuhov bodoval smečí do diagonály.
Vzápětí Atanasov pokazil servis.
Grozdanov se prosadil po akci středem hřiště.
Také Češi šli tentokrát v útoku středem, Bartůněk dal možnost Klimešovi, a ten složil balon na zem.
Češi ubránili hlavní hvězdu soupeře A. Nikolova, naopak devatenáctiletý Klimeš neomylně našel mezeru mezi blokaři.
Obrovská chyba Bulharů posílá Čechy do dvoubodového náskoku. Míč odražený od Vašiny se dlouho snášel na zem a Bulhaři se nedomluvili, kdo bude hrát.
Bulharsko přeci jen snižuje úspěšným útokem.
Bartůněk si na středu parádně rozehrál Klimeše, který přidal na české konto další bod, když ometl míč o bloky do autu.
Tohle je specialita mladšího z bratrů Nikolovů - jako nahrávač hraje často na druhou přes. Teď tím Čechy přelstil.
O chvilku později se prosadil starší Aleksandar Nikolov esem.
Bulhaři otáčí stav prvního setu a řídí to nepřekvapivě bratři Nikolovovi. Mladší Simeon smečoval bez bloku.
Pokažený servis Bulharska.
Atanasov procedil balon přes český trojblok.
Vašinovu smeč tečoval Grozdanov, k čemuž se také přiznal.
Vašina však vzápětí pokazil servis, takže o krůček dál je znovu Bulharsko.
S. Nikolov zatlačil na Čechy razantním podáním a Galabov si vylámaly zuby na trojbloku.
Teď to byl naopak daleký aut S. Nikolova.
Zajíček uvedl míč do rozehry, ve které Češi dlouho bojovali o vyrovnání. Bulharský tlak se ale nakonec projevil.
Vašina smečoval do zámezí a trenér Novák si bere oddechový čas. Poprvé některý z týmů vede o tři body.
Trenér Novák apeloval na přesnější českou přihrávku. Atanasov pak na podání chyboval.
Indra vyslal do hry ostrý servis, bohužel pro Čechy o kousek přetáhl.
Galabov po výborné Bartůňkově přihrávce složil míč z hlavního kůlu.
Češi obětavě udrželi míč ve hře, naopak Bulhaři se nedomluvili ideálně a A. Nikolov hrál na dlouhou ruku do autu.
Vašina vytloukl bulharské bloky a Češi se třemi body v řadě vracejí na vyrovnaný stav.
Úspěšný blok Klimeše znamená průběžný obrat ve střední fázi prvního setu. Češi se teď povedenou šňůrou dostali na koně!
Galabov volil po oddechovém času Bulharska podání na jistotu, ale tentokrát se Bulhaři přes A. Nikolova prosadili.
Asparuhov nachytal servisem Galabova.
Hned přichází další obrat v prvním setu, A. Nikolov úřadoval proti českému trojbloku.
Asparuhov pomohl českému týmu zkaženým servisem.
Výborný servis Klimeše a pak úspěšná rychlá ulívka Vašiny. Znovu máme vyrovnáno.
Klimeš se zastavil zkaženým servisem.
Také A. Nikolova zastavila páska, Bulhaři chybovali na podání už sedmkrát.
Nechytatelná smeč A. Nikolova z doskoku.
Petkov nachytal Moníka s Indrou, kteří pouštěli podání do autu. Jenže balon se do hřiště vešel. Češi berou oddechový čas.
Indra to měl docela daleko od sítě a Atanasov se spoluhráči ho dokázal zablokovat. Bulhaři jdou v koncovce do trháku.
Petkov nadělal Čechům servisem obrovské problémy a opět na druhou přes zabodoval nahrávač S. Nikolov.
Češi bodují středem sítě, ale teď musí nutně zabrat na servisu.
Český blok se chytil při bránění Atanasova do sítě.
S. Nikolov zkusil kratší podání, ale nedostal se přes síť.
Češi vsadili vše na jednu kartu, a tak Asparuhov smečoval úplně bez bloku.
Bulhaři proměnili po dobré dohrávce uprostřed hned první setbol a přiblížili se postupu do finále MS. Čechům utekli především čtyřmi body v řadě od stavu 18:18.
Češi rozjeli druhý set na podání. Asparuhov se prosadil smečí do diagonály.
Český tým potřebuje více do hry dostat univerzála Indru. Ten teď ostrou smečí proti Asparuhovi srovnal.
Další bod Bulharů z hlavního kůlu.
Balon uvedený rukou A. Nikolova olízl čáru, je to bulharské eso.
Libero Kolev už nedokázalo zachránit situaci nad palubovkou.
Češi konečně ovládli některou z delších výměn. Na konci stál úspěšný blok Galabova se Zajíčkem.
Také A. Nikolov umí chybovat na smeči, no vida. Poslal balon do zámezí.
Úspěšný bulharský útok středem.
Bohužel pro Čechy zatím platí, že kdykoliv se chytí úspěšnou šňůrou více bodů, pak je okamžitě napodobí Bulhaři. Teď zablokovali Galabova.
Petkov pokazil servis.
Bulhaři mají dnes těch útočných variant mnohem více než ve čtvrtfinále proti USA. Prosadil se Grozdanov.
Klimeš vytloukl bloky a Češi v dlouhé rozehře uspěli.
Indrovo podání zastavila síť.
Atanasov přetáhl svůj servis do autu.
Bulhaři to měli těžké, přihrávali si balon z velké dálky a u sítě byli lepší Češi.
A. Nikolov se s přehledem vyhnul českému trojbloku.
Vašina to měl u sítě jeden na jednoho a přes Asparuhov dokázal složit míč na zem.
Galabovovi se uvolnil prostor ve středu hřiště a Kolev jeho útok nezkrotil.
A. Nikolov tentokrát útočil po lajně, Indra balon nezvedl.
Hned vzápětí ale Indra zabodoval. Byl včas připraven na rychlou přihrávku Bartůňka.
Výborný blok Zajíčka, Češi poprvé v zápase vedou o tři body.
A. Nikolov nachytal u sítě Zajíčka, který dorazil na blok trochu později.
Důležitý bod pro český tým. Vašina ukončil dlouhou rozehru a vyhnal z podání A. Nikolova.
Vašina dává eso a náskok 14:10 už je velmi nadějný.
Dalším podání Vašina doslova sestřelila Kolova, ale za Bulhary to u sítě vyřešil S. Nikolov.
Zajíček byl bohužel pro Čechy zablokován.
Petkov na servisu minul postranní čáru.
Nečistý úder na české straně, to je velká škoda.
Indra zatíná pěsti, Češi totiž zvládli dlouhou a důležitou rozehru.
Blokující Češi nepřečetli situaci u sítě nejlépe a jeden z Bulharů smečoval po čáře relativně pohodlně.
Vašina ale udržel tříbodový český náskok.
207 centimetrů vysoký A. Nikolov z velké výšky smečoval přes český blok.
Grozdanov trefil eso a Češi se nepříjemně dotahují.
Vašina si poradil s dvojicí bulharských blokařů.
Nahrávač Simeon Nikolov si poradil s nahrávkou z nestandardní pozice a jeho starší bratr Aleksandar výměnu ukončil.
Pokažený servis Bulharů.
A. Nikolov další úspěšnou smečí opět přiblížil Bulhary.
Češi nicméně stále drží náskok "brejku". Na první pokus se teď prosadil Indra.
A. Nikolov pořádně napřáhl a pak poslal na druhou stranu nádherný technický úder.
Galabov byl zablokován a náskok českého týmu, který byl až čtyřbodový, je definitivně pryč. Druhý set jde do koncovky.
Galabov zahrál výborně přes prsty bulharského bloku.
Rychle je vyrovnáno, Bulhaři hráli přes Grozdanova středem sítě.
S. Nikolov zkazil servis a pomáhá českému týmu.
Indra nachytal svým servisem Koleva, který jen odrazil míč do A. Nikolova. Bulhaři už se z té situace nedostali.
Dva body dělí Čechy od vyrovnání poměru setů. Asparuhov to ale zatím odmítá.
Galabov ometl balon do autu o bulharský dvojblok a Češi mají dva setboly!
Galabov přitlačil na podání, ale Bulhaři si poradili. Setbol odvrátil A. Nikolov.
Trocha štěstí stála při českých volejbalistech při druhém setbolu, při kterém Vašina vytloukl bulharský blok. Balon skončil těsně v autu a Češi v semifinále MS vyrovnali na 1:1!
Začíná veledůležitá třetí sada, a to bodovým útokem Indry.
Obrovská bitva o druhý bod, oba týmy se třikrát ubránily a k vidění byly fantastické obranné zákroky. Ve finále Bulhaři vytloukli český blok.
Trenér Novák si vzal k předchozí výměně ještě challenge, ale neuspěl. A pak zapsal přímý bod z podání S. Nikolov.
Vašina svou bombou od sítě sestřelil S. Nikolova.
Češi se výborně ubránili, pak ale proti Galabovovi vystoupil impozantní trojblok.
Vašina si našel mezeru mezi bulharskými blokaři.
Bulhaři si bez problémů našli odražený balon nad sítí.
Petkovův servis byl až příliš krátký.
Česká obrana začíná výborně fungovat a přidává se i Indra se svým esem.
Bulhaři rychle vyrovnali, prosadil se Grozdanov středem.
Indra vytloukl bulharský blok, balon pak odletěl podél sítě až do autu.
Tohle se nedalo bránit. Moník byl proti Grozdanovovi bez šance.
Bulhaři bodují úspěšným blokem.
A. Nikolov však nevyužil možnosti přitlačit na servisu - poslal míč do sítě.
Bulhaři útočili do autu a protestovali, že byl český blok v síti. Jenže challenge jim nevyšla, k žádnému doteku nedošlo.
Klimeš servisem podruhé za sebou dostal Bulhary do nesnází a Češi pak natřikrát složili na zem. Bod zapsal Indra.
A. Nikolov po oddechovém času přeci jen přibrzdil český rozjezd.
Vašinův nepřesný útok byl bez teče, český náskok je pryč.
Výborný útok Zajíčka středem sítě.
Nepovedený český servis skončil daleko v autu.
Nahrávka A. Nikolova z velké dálky se nepovedla a Češi si na míč nad sítí počíhali.
Grozdanov uspěl proti českému bloku chytrou ulívkou.
Trochu lacinější balon, který teď dopadl na českou stranu. Češi za blokem se nedomluvili ideálně, kdo by měl hrát.
Galabov ulil přes bulharský blok a soupeř nebyl u odraženého míče včas.
A. Nikolov si poradil s přihrávkou, která nebyla ideální, a podél českého bloku složil na zem.
Grozdanov přečetl Vašinův útok středem a Bulhaři zapisují bodový blok.
Teď je potřeba Bulhary zastavit, Galabov snižuje.
Jenže A. Nikolov je teď v ráži a Češi s ním mají velké starosti.
Asparuhov pokazil servis.
Češi šli ve třech proti A. Nikolovovi, ale ten na ně i tak vyzrál. Bulharsko znovu vede o dva body.
Teď už vedou Bulhaři dokonce o tři body, uspěli na bloku.
Bartůněk rozjel útok středem hřiště a Klimeš složil míč na zem.
Češi potřebují zabrat a bere za to Vašina. Byl daleko od sítě, přesto ometl balon o trojblok.
Klimeš chyboval na servisu, Bulhaři vedou o jeden "brejk".
Bulhaři vrací stejnou mincí, znovu je to jen o bod.
Bartůněk schytal tvrdou ránu od Asparuhova.
Bulhaři chybou vrátili Česku další bod.
Nechytatelný útok A. Nikolova přibližuje Bulhary k zisku setu.
Bulhaři pokazili servis.
Zajíček chtěl zatlačit servisem, což se relativně povedlo. Jenže bratři Nikolovovi to sehráli u sítě znamenitě.
Češi tahají v koncovce třetího setu za kratší konec. A. Nikolov vytloukl bloky a je to znovu o tři body.
Petkov podal na jistotu, ani tak ale Češi nedokázali zabodovat. Bulhaři se pak ubránili, v útoku byli důrazní a ještě navýšili náskok.
Tohle už se bude otáčet velmi těžko, ale nic není nemožné. Základ položil Vašina úspěšným útokem.
Po zkaženém českém servisu však mají Bulhaři čtyři setboly.
Asparuhova zastavila síť, ale Bulhary to teď mrzet nemusí. Ještě mají tři šance na příjmu.
Předlouhá rozehra končí lépe pro Bulhary, byť se Češi několikrát vykryli. Se svou výzvou pro rozhodčí neuspěl ani trenér Novák, a tak vede Bulharsko v semifinále mistrovství světa 2:1.
Čtvrtá sada odstartovala českým bodem. Šotola v sestavě nahradil Indru.
Smeč Vašiny do ostré diagonály skončila v zámezí.
O chvíli později si Vašina v podobné pozici poradil lépe, ometl míč o bloky do autu.
Teď už si Bulhaři se svým blokem na Čechy přišli.
Galabov si poradil s jediným blokujícím soupeřem.
Šotola smečoval nad bulharským blokem a ani česká challenge nebyla úspěšná.
Zatím se ve čtvrtém setu hraje bez "brejku". V útoku si poradil Šotola.
Češi se výborně bránili, ať už to byli Šotola, nebo Moník, jenže pak skončila v síti nepovedená přihrávka z dálky.
Vašinu zablokovala bulharská hráz.
Asparuhov vzápětí poslal servis do sítě.
Premiérové eso v zápase pro Galabova, A. Nikolov si nedokázal poradit s příjmem.
Moník se musel z pozice libera zapojit do nahrávky, a dobře to dopadlo. Vašina napálil blok a pak už mířil balon do autu.
Český blok nezastavil agresivního A. Nikolova.
A. Nikolov to po pár míčích Galabovovi vrátil. Eso pro bulharského bombarďáka.
Šotola se nestihl srovnat na kůlu a Bulhaři zapisují třetí bod v řadě.
Bulhaři byli v síti, Češi zastavují jejich šňůru.
Čtvrtý set se rozhoupává tam a zpět, teď jsou nahoře zase Češi. Úspěšný útok Vašiny.
Spolupráce bratrů Nikolovů byla bezchybná.
Výborný blok Vašiny, v těžké pozici, kdy skákal sám proti A. Nikolovovi.
Smeč A. Nikolova spadla přesně na postranní čáru.
Na Galabova si při podání přišel i mladší Nikolov - Simeon. Bulharský nahrávač zapisuje eso.
Vzápětí osmnáctiletý S. Nikolov podání pokazil.
Češi se v rozehře jednou ubránili, napodruhé už to proti útoku středem nevyšlo.
Bulhaři naháněli balon nad palubovkou po útoku Šotoly, ale nedokázali ho vrátit na českou stranu.
Češi překlápí skóre na svou stranu. Díky výbornému podání Zajíčka a práci Klimeše na síti.
Při dalším servisu ustřelil Zajíček daleko do autu.
Šotola se prosadil přes blokujícího A. Nikolova.
První blok ještě A. Nikolova přibrzdil, ale hvězda italské Civitanovy dostala i druhou šanci. A to už se nemýlila.
S. Nikolov uspěl v přetlačované nad sítí s Galabovem. Čechům se pak nelíbil dlouhý pohled do očí od osmnáctiletého Bulhara.
Galabov se vyhnul blokujícímu S. Nikolovovi.
Grozdanov měl balon daleko za hlavou, přesto si v lehce akrobatické pozici poradil dobře.
Češi drží krok, nepouští Bulhary na dva body. Šotola si poradil s blokem.
Klimešovo podání skončilo na pásce.
Vašina netrefil konečky prstů blokujících Bulharů a míč skončil v autu. Bulhaři jsou v trháku a postup do finále MS se jim přiblížil.
Petkov měl pocit, že jeho blok srazil míč do hřiště, jenže to byl těsný aut. Šotola tedy se štěstím uspěl.
Český blok vytlučen, znovu je to o dva body pro Bulharsko.
Pokažený servis S. Nikolova. Dotáhnou se Češi? Podávat půjde po oddechovém čase Bulharska Vašina.
Češi prostřídali, ale Licek nedostal balon přes pásku. Velká škoda lacinější chyby.
Atanasov nachytal Moníka na příjmu, balon vylétl nad síť a Češi už hráli na polovině Bulharů.
Ostrá smeč Galabova do diagonály ještě dává Čechům naději.
Sedmý český blok v zápase snižuje skóre na 20:21. Nepřišel si na něj A. Nikolov.
Zajíček pokazil servis. Velká škoda v koncovce čtvrtého setu.
Bulhaři si poradili v obraně, A. Nikolov potom přetlačil český blok a Bulhaři jsou už jen dva body od finále.
Podání zkazil i Petkov, ale Bulhary to teď extra mrzet nemusí.
Dobrý servis Šotoly, ale A. Nikolov si pak všiml větší mezery v českém trojbloku. Bulhaři mají tři mečboly.
Klimeš zaútočil přesně středem sítě a odvrátil první mečbol.
Galabov odevzdal poslední balon ze servisu do autu a Bulharsko vítězí ve čtvrtém setu 25:22. Po 19 letech budou mít Bulhaři medaili z mistrovství světa.
Zápas končí, Češi ve čtvrtém setu drželi s Bulharskem krok do střední fáze, ale v koncovce soupeř utekl. Češi mu pak ještě pomohli několika zkaženými servisy.
Poté, co ztratili první sadu, se do semifinále dokázali vrátit, další dva sety ale získali Bulhaři a zahrají si o zlato. Češi budou mít v bitvě o medaili ještě druhou šanci - zítra od 8:30 o bronz proti poraženému z dvojice Polsko - Itálie.
Druhé semifinále Polska s Itálií je na programu od 12:30.
Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a přeji hezký den.