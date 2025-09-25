Ostatní sporty

"Mám lehkej pupek a jsem ve čtyřce na světě." Senzaci nevěří ani sami volejbalisté

před 31 minutami
Nahrávač Luboš Bartůněk na mistrovství světa sám žasne, jaké výkony čeští volejbalisté předvádějí. Český tým nejel na šampionát na Filipíny na výlet, ale postup do semifinále předčil všechna očekávání. Režisér české hry Bartůněk pak do kamery České televize vtipkoval, že životní turnaj hraje v 35 letech a s lehkou nadváhou.
Luboš Bartůněk a Šarífí Murtazá v souboji na síti
Luboš Bartůněk a Šarífí Murtazá v souboji na síti | Foto: ČTK

Čeští volejbalisté před šampionátem nepatřili mezi favority, ale nyní je dělí jedna výhra od medaile. "Tohle, kdyby mi někdo (před MS) řekl, tak ho asi pošlu někam. Je to neuvěřitelné a opravdu nemám slov. Rozhodně jsme sem nejeli s tím, že jedeme na výlet. Chtěli jsme zkusit něco dokázat a ono se to prostě stalo. Sám nevěřím tomu, jak dokážeme hrát konstantně dobře volejbal. Bojujeme jeden za druhého, nikdy nic nevzdáváme a to je klíč, proč jsme v té nejlepší čtyřce," vykládal Bartůněk.

Reprezentační sezona nebyla ideální, tým dlouho nebyl kompletní a střídal solidní výkony s velkými herními propady. "Měli jsme spoustu zranění, léčili jsme ramena, kolena. Prostě jsme si řekli, že budeme bojovat jeden za druhého, a ono se to daří každý zápas. Je to neuvěřitelné." kroutil hlavou Bartůněk.

Společně s kapitánem Adamem Zajíčkem, liberem Milanem Moníkem a střídajícím smečařem Martinem Lickem patří ke třicátníkům v týmu. Na takový úspěch čekal dlouho. "Chtěl bych říct, že je mi pětatřicet a mám lehkej pupek a jsem ve čtyřce na světě," vyhrkl do kamery, když reportér dělal rozhovor se sedmatřicetiletým Moníkem.

Ten v poli schytal hodně ran od dynamických íránských volejbalistů. "Dnes jsem si vyzkoušel, že to trochu bolí, když jsem dostal smeč na hrudník, ale zvládli jsme to. Je vidět, že jsme je dostali pod tlak a začali chybovat," vyprávěl.

"Dnes jsme ukázali, co všechno je možné. To, co jsme tady předváděli, jsme dnes opět ukázali, a to byla týmová hra. Íránci na nás vlítli, my jsme první set nezvládli, ale od druhého setu jsme pány na hřišti byli my. Mára Šotola to vzal do svých rukou, nastřelil nás a pak to pokračovalo. Začali jsme si to ještě víc užívat a kolektivní prací, bojovností a srdíčkem jsme vyhráli," doplnil Moník.

Trenér Jiří Novák zatím krotil své emoce. "Pořád jsem v turnaji, takže mám obrovskou radost, ale určitě ještě máme před sebou dva zápasy, takže si to asi užiju až po turnaji," poznamenal. "O víkendu uvidíme, kde je náš limit. Tam se ukážou zápasy pravdy a já doufám, že ze sebe ještě něco dostaneme," dodal.

Česko se postupem do semifinále ocitlo ve společnosti volejbalových velmocí. Mezi poslední čtyřkou už jsou Italové a Poláci, kteří si mezi sebe rozdělili tituly na posledních třech šampionátech. Soupeř českého týmu vzejde z dvojice USA - Bulharsko.

 
