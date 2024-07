Teď na to nemáme, kritizuje Čech národní tým. Líbili se mu jen dva stopeři

Bývalý brankář Petr Čech se domnívá, že fotbalovou reprezentaci na mistrovství Evropy připravila o postup ze skupiny hlavně chybějící individuální kvalita.

Rekordman v počtu startů za český tým upozornil, že mužstvo aktuálně nemá na to, aby hrálo otevřené partie s Portugalskem a dalšími vyspělými soupeři.

Dvaačtyřicetiletý někdejší gólman nicméně věří, že výběr trenéra Ivana Haška posbíral na šampionátu zkušenosti a zúročí je v kvalifikaci o mistrovství světa. Řekl to novinářům.

Česká reprezentace na vrcholícím Euru v Německu obsadila ve skupině poslední místo poté, co prohrála 1:2 s Portugalskem a Tureckem a remizovala 1:1 s Gruzií.

"Chyběla nám individuální kvalita hlavně ve finální fázi. Třeba s Gruzií jsme si vytvořili spoustu šancí, měli hodně střel na branku, ale zakončení bylo řešené špatně. Chybělo nám i více hráčů, kteří jsou schopni v rychlosti obejít jeden na jednoho nebo ty akce zakončit. To pak udělalo velký rozdíl," řekl Čech v Písku po tréninku v rámci 19. ročníku své letní fotbalové školy.

"Myslím, že co se týče nasazení, bojovnosti, organizace, hrál tým na hranici možností. Proto jsme třeba měli šanci i s Portugalskem, i když pak zaslouženě zvítězilo. Ale díky tomu, že tým hrál týmově a kluci drželi pospolu, jsme dokázali ty chybějící věci nahradit. S týmy jako Gruzie nebo Turecko se rozhoduje ve vápnech, člověk musí proměnit své šance a to nám chybělo," doplnil Čech.

Národní tým teprve podruhé od rozdělení federace zakončil na Euru skupinu bez vítězství. "Člověk si musí uvědomit, v jaké fázi ten tým je. Myslím, že momentálně nemáme na to, abychom hráli otevřené partie s Portugalskem, s dalšími vyspělými týmy. Mají hráče, kteří působí v lepších klubech. Mají více zkušeností a momentálně prostě větší kvalitu. My to musíme kompenzovat nasazením, bojovností. To u našeho týmu nechybělo," řekl Čech.

"V zápase s Gruzií se kromě zakončení a v určité fázi řešení výstavby hry tolik kritizovat nedalo. Ve finále je ale fotbal o tom dát góly. Doplatili jsme třeba i na to, že (útočník) Patrik Schick po svých zraněních nebyl v úplně nejlepší formě. Pak se ještě zranil, tak jsme se o něj nemohli opřít," připomněl Čech, který za reprezentační "áčko" odchytal 124 utkání.

Český celek měl na Euru nejmladší tým ze všech 24 účastníků.

"Pokud mi šestkrát uteče míč do autu, není to o tom, jestli je hráč zkušený, ale jakou má individuální dovednost. Někteří hráči mohli být nervózní, chtěli třeba až moc. Tým, který tam byl, sice mladý byl, ale hráči něco odehrané měli," podotkl bronzový medailista z Eura 2004.

"Je dobře, že mladí hráči dostali šanci na mistrovství jet. I když třeba nenastoupili nebo neodehráli velký počet minut, zažili atmosféru šampionátu, celý přípravný kemp, práci realizačního týmu. Je to dobrá zkušenost do další kvalifikace, i když člověk se vždy nejlépe připraví, když zažije aspoň trochu úspěch. Může to být ale motivace do dalšího cyklu. Věřím, že kluci budou mít šanci, aby postoupili. Český fotbal potřebuje úspěch na mezinárodním poli. Těch míst (na mistrovství světa) je víc, tak šance snad bude větší," věřil Čech.

Slušné výkony podle něj na Euru předvedli stopeři, byť Robin Hranáč se nešťastně nachomýtl ke třem inkasovaným brankám.

"Myslím, že měl smůlu. Ale líbilo se mi, že to hodil za hlavu a dokázal to odehrát velmi dobře. Což ukazuje vnitřní mentální sílu hráče. S Láďou Krejčím to může být dvojice, která může hrát v národním týmu stabilně. Uvidíme, jak si realizační tým celé Euro vyhodnotí," konstatoval Čech.

"Určitá naděje je v tom, že národní tým tam byl jeden ze nejmladších. Hráči posbírají více zkušeností, hlavně však musejí hrát ve svých klubech. To je třeba případ Adama Hložka. Budeme doufat, že Patrik Schick vydrží zdravý na další sezonu s Leverkusenem. To bude také dost důležitý faktor, abychom v další kvalifikaci uspěli. Pokud hráči nehrají v zahraničních klubech pravidelně, vždy to bude trochu omezující," řekl Čech.