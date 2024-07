"Jako dítě. Já, já a zase já." Ronaldo v pasti vlastního ega, najednou vypadal lidsky

Když Cristiano Ronaldo v prodloužení osmifinále fotbalového Eura neproměnil penaltu a ještě během utkání se nezadržitelně rozplakal, milionům jeho fanoušků to rvalo srdce. Portugalec pak projel emocionální horskou dráhou a dopsal jeden z nejvýraznějších příběhů dosavadního průběhu šampionátu. V rozstřelu si vzal míč znovu, jako by se nic nestalo.

Tentokrát přesnou ranou proměnil a Portugalci zejména díky velkolepému výkonu brankáře Dioga Costy, který chytil všechny tři penalty Slovinců, postoupili mezi osm nejlepších týmů starého kontinentu.

Jenže ve chvíli, kdy opadla husí kůže a okouzlení z nevšedního dramatu, vrátily se do popředí staré diskuse zpochybňující Ronaldův přínos. A udeřily silněji než kdy dřív.

"Ta noc, kdy ego Cristiana Ronalda málem přivedlo Portugalsko ke krachu," napsal v titulku britský deník The Independent.

Ronaldovo představení proti Slovinsku skutečně působilo v jistých momentech úsměvně.

CR7 si urputně bral na starost všechny standardní situace, s ostatními skvělými portugalskými exekutory o tom ani nevedl žádnou diskusi. Nic se mu ale nedařilo a vrcholem byla penalta zlikvidovaná Janem Oblakem ve 105. minutě.

"Tahle Ronaldova show už je směšná. Je to velký hráč, jeden z absolutně nejlepších v historii, ale tohle není zápas desetiletých, kde si chamtivé dítě bere všechny přímé kopy a spálí všechny šance," napsal na sítě novinář Mark Ogden ze stanice ESPN a jeho příspěvek měl obrovský dosah.

Všemožné důkladnější analýzy dorazily zanedlouho.

The Athletic si v titulku pomohl básnickou metaforou, v anglickém originále znějící takto: "Cristiano Ronaldo cannot rage against the dying of the light forever."

Devětatřicetiletý portugalský fenomén jako by se zoufale snažil zůstat relevantní, uniknout nevyhnutelnému a odmítal si přiznat své stále výraznější limity.

"Neplakal kvůli prohranému zápasu, ale zdálo se, že pocítil, jak slábnou jeho schopnosti. Připomínalo to slzy divadelní hvězdy, za kterou naposledy padá opona," napsal renomovaný magazín.

Útočník saúdskoarabaského An-Nassru už potvrdil, že jde o jeho poslední Euro. Po zahozené penaltě na něj tedy skutečně musel dolehnout tíživý pocit z toho, že pokazil svou poslední šanci. "Pro jednou vypadal tak zranitelně, tak omylně, tak… lidsky. Vypadal jako zlomený muž."

Po proměněné penaltě v rozstřelu ani neslavil, naopak se gestem omlouval fanouškům za předchozí nezdary.

Podle analýz The Athletic je zřejmé, že portugalskému týmu spíše škodí. Na turnaji už zapsal dvacet střeleckých pokusů, o sedm víc než kterýkoli jiný hráč.

"Tolik slibných útoků a nebezpečných přímých kopů padne za oběť na oltář jeho nestřídmosti. Proti Slovinsku kopal jeden trestňák, při kterém by i na stadionu plném skalních fanoušků Ronalda byl on jediným člověkem věřícím, že z něj může dát gól," napsal The Athletic.

Podle SkySports jsou přímé kopy jedna věc, Portugalce ale brzdí Ronaldova přítomnost na hřišti v mnoha dalších aspektech.

Podobně jako při návratu do Manchesteru United selhává v základních defenzivních činnostech, zejména v presinku a nefunguje dobře ani při výstavbě hry. Argument, že je na hřišti od toho, aby dával góly, už je nyní vzhledem k nulové bilanci lichý.

"Neochvějná sebedůvěra Cristiana Ronalda tváří v tvář rostoucím důkazům o opaku je něco, co teď musí vidět každý, ale nikdo z portugalského týmu o tom nechce mluvit," napsala stanice v analýze.

Ano, pak je tu pohled z druhé strany. Samotný portugalský mančaft na Ronaldovu přítomnost reaguje bez nejmenších náznaků výhrad. Všichni spoluhráči svého kapitána v těžkých chvílích bezvýhradně podporovali, utěšovali a povzbuzovali. A v rozhovorech se za něj postavili.

"Je pro nás všechny vzorem," řekl kouč Roberto Martínez.

"Ty emoce po neproměněné penaltě byly neuvěřitelné. Nemuselo by mu na tom tolik záležet po tom, co všechno v kariéře dokázal. Způsob, jakým reagoval, byl skvělým příkladem a my jsme na něj velmi pyšní," dodal španělský trenér.

Podle Chrise Suttona jen nemá odvahu Ronalda posadit. Bývalý hráč Premier League to napsal ve svém hojně citovaném sloupku pro Daily Mail.

"Sobecká hvězda je v současnosti Portugalsku spíše překážkou než pomocí. Je snadné popsat Ronalda jako rozmazleného jájínka, ale vlastně za to může Martínez, který z něj má strach," napsal Sutton.

"Nikdo nezpochybňuje, že měl Ronaldo nejvelkolepější kariéru, jakou si lze představit. Ale v pondělí večer vypadal jako dítě, které donese míč do parku, a když toho má dost, strčí si ho pod svetr a jde domů, aby si nikdo jiný nemohl hrát," líčil bývalý fotbalista.

Martínezův předchůdce Fernando Santos na MS 2022 odvahu našel, v osmifinále proti Švýcarsku nasadil místo Ronalda Goncala Ramose a ten se mu při výhře 6:1 odvděčil hattrickem. Ramos je v kádru i teď, do středu útoku jsou využitelné i další velké hvězdy Diogo Jota nebo Joao Felix.

Jak se rozhodne Martínez se fotbalový svět dozví v pátek, kdy čeká Portugalce ve čtvrtfinále složitá výzva: Francie.