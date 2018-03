Pešek věří v nadupaném poli MotoGP obhájci titulu Marquezovi, Abrahama čeká náročná sezona

před 1 hodinou

Tak vidí nadcházející sezonu MS silničních motocyklů Lukáš Pešek, který má na svém kontě dvě umístění na nejvyšším stupínku v podniku šampionátu.

Praha - Podle vítěze dvou Velkých cen mistrovství světa silničních motocyklů Lukáš Peška čeká fanoušky další dramatická sezona. Její první dějství odstartuje už v neděli v katarském Losailu. A bude to tradičně pod umělými světly.

Čeští milovníci rychlých kol mají i letos dvě želízka v ohni. V nejslabší třídě Moto3 se představí Jakub Kornfeil, který v ní stabilně působí už od roku 2010.

Loni ale na motocyklu Peugeot zažil nepovedený rok, jen čtyřikrát bodoval a pouze ve dvou Grand Prix se dostal do top 10. Letos přešel do německé stáje PrüstlGP a po dvou letech se vrací na motocykl značky KTM.

Podle Peška však Kornfeilova pověst neutrpěla a český jezdec má před sebou další slušnou kariéru v MS.

"Nemyslím si, že Kubu čeká rozhodující sezona kariéry, protože v mistrovství světa působí i díky tomu, že má za sebou silné partnery, kteří ho tam drží. Se svýma kvalitama a sponzorskýma penězma, které má za sebou, je dost zajímavé zboží a může se v šampionátu udržet ještě dost dlouho," míní dnes už bývalý závodník, jenž vystřídal všechny tři kategorie světového šampionátu včetně elitní MotoGP.

Abraham bude čelit další výzvě

Kornfeil ovšem nemá za sebou právě vydařené testy, a to podle zkušeného závodníka zvýše na jezdce tlak.

"Je pravda, že testy nebyly nic moc, ale závody jsou až tenhle víkend a určitě bych nedělal ukvapené závěry. Samozřejmě rozpoložení závodníka po takových testech není moc dobré a o to bude pro Kubu vstup do sezony těžší," vysvětlil Pešek.

Karel Abraham se loni vrátil do MotoGP po roční pauze. I když startoval na nejslabším motocyklu celého závodního pole, dokázal v Assenu sedmým místem vyrovnat svoje maximum v elitní kubatuře.

Letos to ovšem bude mít brněnský rodák, jenž zůstal na Ducati týmu Jorge Martineze, složitější. A jeho bývalý soupeř ze závodních tratí ví proč.

"Karel to bude mít letos o trošku těžší. Jezdci, kteří byli loni na Hondách, jimž se nedařilo, se posunuli na Ducati a tam jim to jede o dost lépe. Z mého pohledu to letos bude pro něj náročnější sezona," vysvětlil Pešek.

Největší šance má obhájce titulu

Boj o korunu krále MotoGP bude i podle výsledků testů vyrovnaný až do poslední Velké ceny. Okruh aspirantů na titul je široký.

"Favoritů je více. Ať už je to Marc Marquez či Andrea Dovizioso. Může to být i Johann Zarco, který se jeví fantasticky, může to být Jorge Lorenzo. Je jich dost, ale pořád si myslím, že největší naději na titul má obhájce Marquez," prohlásil vítěz Velké ceny Číny a Austrálie v roce 2007, aniž by mezi favority zmiňoval oba tovární jezdce Yamahy - Valentina Rossiho a Mavericka Viňalese.

Pešek připomíná, že tu jsou ještě další tovární týmy. "Během testů vypadala celkem rychle Suzuki a mohla by vystrkovat růžky v popředí. U Aprilie a KTM to ještě asi nebude to, co od toho čekají. Testy jsou ale o jednom rychlém kole. Nikdo neví, jak to bylo při závodní simulaci na 25 - 30 kol," přemítá.

Světový šampionát netvoří jen klání MotoGP, ale také závody dvou nižších tříd. A tam je tipování ještě nevyzpytatelnější. "U nižších kategorií je to strašně těžká otázka. Ale když bych to bral na zkušenosti, tak v Moto3 Jorge Martin a v Moto2 Alex Marquez," prohlásil Pešek, který má nyní vlastní motoškolu.

Vedle trénování motorkářů se ale pražský rodák, který v minulé dekádě přiváděl k extázi zaplněné ochozy Masaryková okruhu, věnuje také komentování závodů světového šampionátu pro stanici Nova Sport 1.

"Komentování mě baví. Díky tomu sleduju všechny závody, což se dřív nedělo, a orientuju se v dění v šampionátu. Dává mi to přehled, komentování mě i naplňuje, jsem pořád v kontaktu s lidma od motorek," vysvětlil.

"Asi sám sebe nedokážu hodnotit, ale co slyším kolem, dávám komentování pohled člověka, který závodění zažil a vidí to trošku jinak než lidi od televize. Někdy dokážu během přenosu přinést takové informace, které jsou pro diváka zajímavé. Vzájemně to naplňuje mě i diváka. To je na tom to fajn a důvod, proč chci komentovat i nadále," dodal Lukáš Pešek, jehož první letošní komentář si mohou diváci užít v neděli od 13:50 hodin.