Skáče dobře, skáče ráda. Ledecká si tréninky na sjezd v Saalbachu užila

Ester Ledeckou sjezd v Saalbachu na mistrovství světa baví. Po dnešním druhém tréninku novinářům řekla, že si užívá zejména dva velké skoky. Trať je trochu jiná, než byla na loňském finále Světového poháru, v němž česká reprezentantka v této disciplíně obsadila 11. místo.

Před tréninky trojnásobná olympijská vítězka Ledecká nevěděla, co od sjezdu očekávat.

"Je to docela tvrdé. Drží to tu hranu, není to úplně ledové. Ale máme to čím dál vyšoupanější, takže jsem čekala, že to bude rychlé. Je tam daleko víc nerovností, takových boulí, co loni nebylo. Jedeme tu spodní pasáž, která je trochu prudší na té pravé straně. Je to trošku jiné, než to bylo loni, ale je to hrozná zábava," pochvalovala si.

Trať v rakouském středisku považuje za správný sjezd. "Jsou tam dva hodně velké skoky, kde máte pocit, že se tak hezky proletíte. Vždycky na to najíždím a říkám si: 'To bude super!' A pak 'Uííí!' Hrozně si to užívám," řekla s úsměvem.

Sjezdařské tréninky jsou pro lyžařky zásadní i proto, že v tréninku podle Ledecké prakticky není možné postavit podobnou trať.

"Ty sjezdy je strašně těžké trénovat. Buď je to kratší trať, co trénujeme, nebo není tak náročná. Zavřít celou sjezdovku a udělat z ní takový beton, aby to takhle rychle jelo, je strašně těžké. Nevím, jestli to nějaký tým zvládá, my jsme rozhodně ještě na něčem podobném nejeli," uvedla devětadvacetiletá lyžařka a snowboardistka.

Zkušenosti tak specialistky na rychlostní disciplíny sbírají v závodech Světového poháru.

"Jsem ráda, že si to můžu na svěťácích tak nějak postupně trénovat. Tady máme dva, tři tréninky. To je super. Nevím, jestli mi to tady sedí, nebo nesedí. Rozhodně mě to baví," dodala. Boj o medaile ve sjezdu ji čeká v sobotu.

Už ve čtvrtek nastoupí do superobřího slalomu, který loni na finále Světového poháru vyhrála. Také na tuto disciplínu připravili rakouští pořadatelé pro mistrovství světa jinou trať než v loňské generálce.

"Start máme níž. Vršek budeme mít stejný, ale po tom prvním velkém skoku se odpojíme na jinou sjezdovku. Takže pasáž bude docela dlouhá, jiná než loni. Ale je to tady moc hezké. Pista je všude rovná, takže si myslím, že to bude krásný závod," řekla Ledecká.

Triumfem z loňska roku se nezabývá.

"Soustředím se na to, co bude zítra. Nekoukám se zpátky. Je to samozřejmě dobré, že jsem tady měla ten úspěch, ale zítra je nový den, zase úplně něco jiného. Bude to jinak postavené, jiná sjezdovka. Připravím se na to, jak nejlépe budu umět, a pojedu, jak nejlépe budu umět," dodala olympijská vítězka v super-G z Pchjongčchangu 2018. Na mistrovství světa v roce 2021 skončila v této disciplíně čtvrtá.