"Už mě má radši." Ledecká zapisuje další skvělý výkon, byla čtyři desetiny od pódia

Volby by vyhrálo ANO, ODS je druhá. SPD, Motoristé, KSČM a Piráti mají stejně

Sněmovní volby by v listopadu vyhrálo hnutí ANO se 33,5 procenta hlasů, ODS by získala 11,5 procenta a hnutí STAN by dostalo deset procent.