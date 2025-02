V Česku jsem upouštěl páru po MS, přiznal Keane. Ferencváros nechce jen bránit náskok

Irský trenér fotbalistů Ferencvárose Budapešť Robbie Keane očekává od Plzně v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy ještě útočnější pojetí než před týdnem. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý reprezentační útočník nechce s týmem pouze bránit těsný náskok 1:0.

Na tiskové konferenci také uvedl, že má dobré vzpomínky na Česko, kde v roce 2002 sledoval finále mistrovství světa.

"Plzeň možná bude přímočařejší a bude se více tlačit do útoku. Závisí to také na tom, kdo bude hrát. Už v prvním zápase u nás se snažila hrát ofenzivně, zítra to bude možná ještě více, když jsou na domácím hřišti. Budou mít za sebou fanoušky, kteří jim dodají sebejistotu. Musíme se připravit na různé scénáře," uvedl Keane.

"My určitě nebudeme jen bránit. Máme k dispozici čtyři útočníky, kteří se budou snažit hrát dopředu. Myslím, že víte, jak můj tým hraje, že mu není vlastní bránit. Samozřejmě je tam vždy soupeř a záleží, co vám dovolí. Mohou nastat různé scénáře. Každopádně myslím, že to bude oboustranně zajímavý zápas," doplnil.

V Česku už je poněkolikáté. V roce 1998 dokonce prožil v přípravném utkání v Olomouci debut v irské reprezentaci, která tehdy na Hané prohrála 1:2. Historicky nejlepší střelec své země neuspěl ani v září 2007 v zápase evropské kvalifikace, v němž český celek zvítězil 1:0.

Naopak v únoru 2008 dal vítěznou branku Tottenhamu při výhře 2:1 v Poháru UEFA v Praze proti Slavii.

"Také jsem tady v Česku byl jednou na víkend a sledoval jsem tu finále mistrovství světa 2002. Myslím, že my jsme tehdy (s Irskem) vypadli v osmifinále. Chtěl jsem trochu upustit páru po tom vyřazení. Koukal jsem tu na finále, v němž dával (Brazilec) Ronaldo góly Německu. Bylo to tu hezké, mám na tuhle zemi dobré vzpomínky," řekl Keane.

Zatímco v pohárech se Ferencvárosi daří, v maďarské lize už čtyřikrát nezvítězil a vzdaluje se mu první místo v tabulce.

"To je jiný příběh. Sice jsme poslední čtyři zápasy v maďarské lize nevyhráli, ale měli jsme snad 48 šancí. Když se podíváte na statistiky, tak uvidíte, že se to brzy otočí. Důležité je, že máme kontrolu nad zápasy, těch šancí je hodně. Jen je potřeba je zužitkovat. Soustředíme se na zítřek a těšíme se na náročný zápas. Kvůli takovým zápasům v pohárech trénuji a hráči hrají," řekl Keane.

V Plzni bude kvůli trestu za žluté karty postrádat nejlepšího útočníka Barnabáse Vargu. "Viděl jsem to na videu ještě jednou a nemyslím si, že měl dostat žlutou kartu. Ale musíme to přijmout, jak to je. Musíme ho nahradit a zaskočit za něj v jeho nepřítomnosti," dodal Keane.