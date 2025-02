Na Slavii budeme mít dva dny, teď myslíme jen na Evropskou ligu, hlásí Koubek

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek před čtvrteční domácí odvetou úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy proti Ferencvárosi Budapešť věří, že opět zafunguje kouzlo Doosan areny. Třiasedmdesátiletý kouč po venkovní porážce 0:1 chce od svého mužstva zlepšený výkon ve finální fázi.

Plzeň doma prohrála jediný z posledních 14 pohárových zápasů, a to v prosinci s Manchesterem United.

"Určitě se cítíme v tomto stánku jistěji než třeba na hřišti silného soupeře, který má za sebou 50 tisíc diváků. To je obrovský rozdíl. Věříme, že jsme zase schopni využít kouzlo naší arény. Také věříme, že byť jsou mrazy, přijde plný stadion a co největší počet lidí, kteří nás poženou dopředu," uvedl Koubek.

Jeho svěřenci budou dohánět jednobrankové manko. "Už tady není ta matematika cenného gólu na soupeřově hřišti, to je asi naše výhoda. Můžete dostat gól, je to 0:2, vypadá to strašidelně. Ale když zápas otočíte na 2:1, pokračuje se. Takže se zase nesmíme zbláznit a pochopitelně musíme myslet taky na zadní vrátka. Ofenziva musí být vyvážená, soupeř je nebezpečný v protiútocích. Takže bude potřeba vyváženost výkonu, taktická vyspělost, možná i trochu trpělivosti," podotkl Koubek.

Nepředpokládá, že by Ferencváros jen bránil hubený náskok. "Budou chtít vstřelit branku, to se nabízí. Přijet sem a bránit…, myslím, že to ani to mužstvo nemá v popisu své filozofie. Jsem přesvědčen, že budou aktivní a budou chtít dát gól. Utkání je v poločase, prohráváme 0:1. Naší výhodou je, že druhý poločas trvá ne 45, ale 90 minut," konstatoval Koubek.

"Ferencváros teď sice v lize prohrál, ale soupeře drtil. V druhém poločase to byl mlejnek, soupeřův brankář chytil nemožné," upozornil Koubek.

Tři dny po odvetě čeká jeho tým ligový šlágr proti Slavii, na kterou Viktoria ztrácí z druhého místa tabulky 10 bodů.

"Jsme rádi, že jsme v neděli zvládli utkání v Teplicích. Tím ten týden vlastně začal. To nám určitě pomůže minimálně v psychické složce sportovního výkonu. Pokračujeme s Ferencvárosem, což je při vší úctě k Teplicím jiná váhová kategorie. Věřte, že na Slavii ještě nemyslíme. Pak máme na přípravu dva dny, Slavii známe stejně jako ona nás, musí to stačit. Ale teď myslíme jen na úkol, který je zítra. Pochopitelně je to brutální týden," řekl Koubek.

Jeho celek měl v Budapešti po nepovedeném úvodu více ze hry, ale branku nedal.

"Musíme být lepší v herním výkonu, v tom finále. Po špatném začátku jsme si tam dokázali vytvořit situace v předfinální a finální fázi, ale provedení nebylo optimální. Možná jsme se ani nedostali do žádné vyložené šance. V tomhle je velký prostor pro zlepšení - ta hernost ve finále," podotkl Koubek.

Kvůli současným mrazům dnes Viktoria šetřila hrací plochu Doosan areny a mužstvo trénovalo v Luční ulici.

"Na mrazy jsme zvyklí. Trénujeme každé dopoledne, kdy jsou teploty chladnější. Trénujeme už řadu dnů v minus teplotách. Jak jsem se díval na předpověď, tak v noci to ještě bude hodně mrazivé, ale během dne se oteplí. Během zápasu má být jen kolem nuly, to už je přijatelné," řekl Koubek.

Ferencváros bude kvůli trestu za žluté karty postrádat ofenzivní oporu a druhého nejlepšího střelce Evropské ligy Barnabáse Vargu.

"Vytváří v jejich útočném finále speciální věci, které tam prostě nebudou. Ale mají ještě dva silné hrotové útočníky, takže pokud chtějí, úplně měnit způsob hry nemusejí. Případně jsou tam zase techničtí, křídelní hráči. Nicméně Varga je lídr mužstva, to je cítit z každého momentu. Soupeři může chybět takové vůdcovství, které je vidět na řeči jeho těla," uvedl Koubek.