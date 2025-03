Jsem fanouškem Sparty, ale chtěl jsem ji strašně moc porazit, přiznal Kováč

Kouč fotbalistů Liberce Radoslav Kováč po vítězství 1:0 nad Spartou v 26. ligovém kole přiznal, že svůj bývalý tým hodně toužil porazit. Pětačtyřicetiletý bývalý český reprezentant označil triumf nad obhájci titulu za dosud největší v trenérské kariéře. Řekl to na tiskové konferenci.

Kovač na Letné v minulosti hrával a dělával tam asistenta.

"Mám ve Spartě stoprocentně nejvíc kamarádů, ale kopu za Liberec. Spartu mám rád. Jsem jejím fanouškem, to určitě, ale chtěl jsem ji dnes strašně moc porazit. Chtěl jsem to udělat pro naše fanoušky, pro naše kluky v kabině. Pro mě je teďka srdce Liberec, tak to prostě teď je," prohlásil Kováč.

Tří bodů proti letenskému favoritovi si nesmírně cenil. "Bezpochyby je to největší vítězství v mé (trenérské) kariéře. Na takový zápas jsme strašně moc čekali. Jsem hrozně rád, že kulisa dnes byla výborná a že jsme udělali hlavně radost našim fanouškům, protože to fakt potřebovali. Všichni jsme to potřebovali," uvedl Kováč.

Někdejší hráč Olomouce, Spartaku Moskva, West Hamu, Basileje či Liberce měl z vítězství radost i proto, že v minulém domácím utkání s nováčkem Duklou jeho mužstvo pouze remizovalo 1:1.

"Nebudeme si nic nalhávat, po Dukle jsme se dostali pod obrovský tlak. Jeli jsme do Jablonce na těžké utkání a doma jsme měli Spartu, a udělali jsme z toho čtyři body. Uhráli jsme obojí s nulou, reakce od hráčů byla fantastická," mínil Kováč, jehož svěřenci se v neúplné tabulce posunuli na osmé místo.