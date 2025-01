Vardy potrestal Kinského a znovu se vysmál Tottenhamu. Fanoušci zuří, chtějí převrat

Fotbalový Tottenham se v anglické lize zmítá v obří krizi, kterou začíná poznávat i česká brankářská posila Antonín Kinský. Sůl do ran fanouškům Spurs v neděli ještě přisypal útočník Leicesteru a známý svéráz Jamie Vardy.

Tottenham proti Leicesteru po poločase vedl 1:0, ale hned na startu druhé půle Kinský nedosáhl na přihrávku Bobbyho de Cordovy-Reida, Vardy zaváhání potrestal a dostrkal míč do brány.

Nezapomněl si vychutnat fanoušky Spurs výsměšným gestem, které udělal již v srpnu loňského roku.

Zvedl jeden prst, na vlastním dresu našel logo Premier League a zaťukal na něj. Potom ukázal na domácí příznivce a prsty udělal nulu.

My máme jeden titul, ten senzační z roku 2016. Vy nemáte nic.

Antonín Kinský nedosáhl na přesný míč De Cordovy-Reida. 🤏 Jamie Vardy byl opět na správném místě! 🎯#TOTLEI – 1:1 pic.twitter.com/dSHYw0d4WX — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) January 26, 2025

První místa severolondýnského klubu z let 1951 a 1961 Vardy zjevně nepočítá. A od doby, kdy se soutěž hraje jako Premier League, si Tottenham na titul skutečně nikdy nesáhl.

Zanedlouho po gólu Vardyho inkasoval Kinský ještě jednou a Tottenham prohrál 1:2. V lize to pro něj byla už čtvrtá porážka za sebou a šestá z posledních sedmi zápasů.

Spurs jsou v tabulce patnáctí, jen osm bodů nad sestupovým pásmem.

Je pochopitelné, že australský trenér Ange Postecoglou čelil po zápase také otázce, jestli je jeho pozice ohrožená, zda ve funkci vydrží. "Kdo ví? Podstatná část lidí si myslí, že ne," utrousil.

"Jako trenér fotbalového klubu se můžete cítit zranitelný a izolovaný, ale takhle já to nevnímám. Hráči do toho dávají všechno, já se soustředím na to, abych je podpořil," pokračoval.

To "všechno" od hráčů však v lize stačí na zoufale málo. Z posledních jedenácti zápasů má Tottenham jedinou výhru a jednu remízu, tedy získal čtyři body z 33 možných.

Sedm ligových utkání v řadě bez výhry, to zažil naposledy v roce 2008.

A navíc nyní Spurs podali pomocnou ruku Leicesteru, který bojuje o záchranu. Web BBC přišel s tím, že poprvé od roku 1912 se stalo, aby Tottenham doma podlehl týmu, který předtím prohrál sedmkrát za sebou.

Krize Leicesteru byla ještě hlubší, ale teď se Tottenhamu v tabulce přiblížil. Proto Vardyho pošklebky bolí a dráždí ještě více.

A že fanouškům Spurs dochází trpělivost, to dali najevo už v průběhu zápasu svými transparenty. "24 let, 16 trenérů, 1 trofej - čas na změnu," stálo na největším nápisu.

Při odchodu hráčů a realizačního týmu ze hřiště pískali. Když do tunelu vedoucího k šatnám mířil kouč, slyšel pokřikování a nadávky rozčilených fanoušků. Postecoglouova reakce? Vrátil se z tunelu zpět a zamával…

Není úplnou novinkou, že fanoušci volají po kompletním převratu a odchodu majitele Daniela Levyho. Za necelé čtvrt století jeho působení se klubu trofeje vyhýbají, přestože byl schopen vydělat na svém růstu a prodeji hráčů.

Jenomže úspěchy ne a ne přijít, ani s trenérskými veličinami jako Mauricio Pochettino, José Mourinho nebo Antonio Conte.

"Chceme vidět klub, kterému záleží na fanouškovské základně. Měli jsme mnoho trenérů, ředitelů a členů představenstva. Ale každý rok vidíme ty samé činy a konstantou zůstává Daniel Levy. Je čas na změnu," řekl v prosinci Ben Kauffman ze skupiny Tottenham On Tour.

Jakkoliv tragicky se však může jevit situace Spurs v lize, ve hře o trofej zůstávají v této sezoně pořád hned na několika dalších frontách.

V Evropské lize je dělí kousek od postupu do osmifinále, v Ligovém poháru mají po domácí výhře dobře rozehraný semifinálový dvojzápas s Liverpoolem a v FA Cupu budou hrát mezi nejlepšími 32 týmy proti Aston Ville.

"Stále si myslím, že v příštích měsících můžeme dosáhnout něčeho speciálního. Myslím, že hráči tomu věří," prohlásil Postecoglou.

Ten zároveň netrpělivě vyhlíží, kdy se Tottenhamu začnou vracet do hry zraněné opory Dominic Solanke, Timo Werner, Destiny Udogie nebo i Guglielmo Vicario, italský konkurent českého gólmana Kinského.