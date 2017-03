Revoluce v hokejových soutěžích? Nekřičíme do tmy, říká šéftrenér svazu Lener

před 1 hodinou

Zlomový den čeká v pondělí celý český hokej. Výkonný výbor ČSLH rozhodne o podobě reformy, která má dostat více náctiletých talentů do nejlepších soutěží dospělých. A jak připouští svazový šéftrenér Slavomír Lener, ve hře je i revoluční zrušení juniorské extraligy.

Jaké plány jsou na stole?

Návrhů je několik. Jak radikální, tak i opatrnější varianty, které počítají pouze s vytvořením podmínek k tomu, aby mladí hráči měli větší prostor v soutěžích dospělých. Jak se výkonný výbor vyjádří, to v tuto chvíli neumím předjímat.

Mezi ortodoxní návrhy patří úplné zrušení extraligy juniorů a rozšíření WSM Ligy. Do jaké míry je reálné, že projde?

Alternativa to je. Rád bych ale zdůraznil, že tak výrazný zásah je velmi citlivá záležitost. Četl jsem, že se do něčeho pouštíme bez potřebné přípravy. Ale je to přesně naopak.

Kritici zrušení juniorské extraligy tvrdí, že jste tuto variantu ušili hodně narychlo, a to během dvou měsíců po neúspěchu na MS dvacítek. Připustíte, že vznikala ve velkém spěchu?

V žádném případě, není to jen nějaký výkřik do tmy. Už před sezonou jsme měli velkou konferenci na téma péče o mladé hráče, jak poskytnout talentům větší prostor v soutěžích dospělých. Na základě nastaveného kurzu se téma začalo intenzivně projednávat v konkrétních komisích: trenérsko-metodické, reprezentační nebo v komisi mládeže. Ještě na podzim proběhlo velké jednání se zástupci Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která předložila návrh na to, jak by měla vypadat třeba právě extraliga juniorů. To vše bylo ještě před mistrovstvím světa!

Ale výsledek mladých reprezentantů v Kanadě, kde vypadli ve čtvrtfinále, měl na razanci diskuse vliv, ne?

Letos se to mistrovství světa opravdu nepovedlo. Zahráli jsme kvalitně jeden zápas proti Finům, k dalšímu vystoupení týmu jsme vyjádřili jasnou nespokojenost. Neúspěšný výsledek může akcelerovat a uspíšit nějaké zásadní kroky, ale intenzivní pozornost tomu, jak poskytnout mladším hráčům více prostoru mezi dospělými, věnujeme podstatně delší dobu.

Zrušení extraligy juniorů však podporu mezi profesionálními kluby nemá. Zatímco hlasování těch extraligových dopadlo sedm ku sedmi, zástupci týmů z nižší soutěže, které mají juniorskou extraligu, by volili stávající model s úpravami. Do jaké míry je to pro vás zavazující?

Názory klubů mají velkou validitu. Nicméně institucí, se kterými návrhy řešení diskutujeme, je celá řada a svaz se snaží být maximálně otevřený všem podnětům. Pokud zmiňované hlasování dopadlo fifty fifty, je to jasný signál, že když uděláte tak významný krok, musíte ho mít opravdu důkladně promyšlený. Být připraveni na to, že se všechno povede, ale také na situaci, kdy to nepůjde podle plánu.

Ať jednání výkonného výboru dopadne jakkoli, co si od chystaných reforem slibujete směrem k první lize?

V zahraničních soutěžích adekvátních k WSM Lize, které nám jsou hokejově blízké, tedy ve finské, švédské a švýcarské, hraje mnohem více mladých hráčů. U nás jsme udělali posun v případě Tipsport extraligy, nastupuje v ní více kluků, mají vyšší icetime, chodí na led v důležitých situacích. V první lize ovšem nedostávají takový prostor.

