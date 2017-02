Po třech letech jsou Orli v roli outsidera, přesto pomýšlí vysoko. Co na to Dubův Klagenfurt?

před 1 hodinou

Základní část je zapomenuta, statistiky se nulují a týmy hokejové EBEL ligy, kterou hraje pět národností, zahájí v podvečer boj o mistrovský titul. Mezi osmi nejlepšími nechybí ani jediný český účastník – Orli Znojmo.

Znojmo - Bez vyřazovacích bojů si to znojemští fanoušci snad již nedokážou představit. Vždyť místní klub chyběl v play off naposledy v sezoně 2008/2009, když ještě působil v českých extraligových vodách.

Po prodeji licence brněnské Kometě se dva roky utápěl v první lize, ani jednou nestačil na svého čtvrtfinálového soka. V roce 2011 odletěli Orli k alpským vrcholkům a začali zde psát svoji novodobou historii. Mezinárodní EBEL liga jim sedla, vrátila fanoušky na stadion, avšak výsledkově na tom byli Jihomoravané podobně jako v Česku.

Semifinálové brány jim zůstaly zavřeny až do loňské sezony. Po základní části skončili druzí, kvalifikovali se do hokejové Ligy mistrů a po fantastické jízdě ve vyřazovacích bojích dopluli až do finále. Boj o titul sice prohráli s bohatým Salcburkem 2:4 na zápasy, přesto se úspěch zapsal do klubové historie zlatým písmem.

Po úspěchu si Orli zvykají na novou roli

Letos je situace jiná. Klubu z města vína a okurek se základní část nevydařila dle představ. V jejím průběhu sáhlo vedení k hráčským výměnám a na konci kalendářního roku se musel poroučet i hlavní kouč Jiří Režnar.

Jenže ani s Romanem Šimíčkem na trenérské lavičce se situace příliš nezměnila. Orlům unikl přímý postup do play off a ve skupině outsiderů tak museli bojovat o poslední dva lístky do vyřazovacích bojů. Nadstavbová část se jim nakonec povedla a do play off se kvalifikovali z posledního možného místa.

"Nadstavba nám vyšla tak, jak jsme chtěli. Je to vyústění celé práce, která začala, když jsem k týmu přišel," říká Šimíček. "Tehdy jsme nastavili některé věci a jsem jen rád, že tomu kluci začali věřit. Zvládli jsme to opravdu luxusně a doufám, že nás to posune dopředu."

Jsme nevyzpytatelní. Soupeři se nás bojí, myslí si trenér

I když jsou Orli letos mezi osmi nejlepšími kluby soutěže považováni za outsidera, na svého čtvrtfinálového soupeře čekali dlouho. V EBEL si totiž týmy z předních příček svého soka sami volí. První Vídeň sáhla po pátém Innsbrucku, druhý Salcburk vyzval sedmý Graz a teprve potom přišla řada na Puchera a spol.

"Volíme Znojmo," zaznělo z úst sportovního manažera Klagenfurtu Dietra Kalta. "Asi se nás bojí, když si nás nevybraly už ty první týmy. Mají důvod! Troufám si tvrdit, že jsme nevyzpytatelný soupeř," reagoval vzápětí Šimíček.

O tom, že Znojmo může ve čtvrtfinále jen překvapit, svědčí i ten fakt, že s Klagenfurtem letos prohrálo tři ze čtyř utkání. Oba týmy se navíc potkaly v play off již před dvěma lety. Tehdy byla situace opačná a volili Jihomoravané, přesto prohráli 1:4 na zápasy.

Oříšek v podobě nejúspěšnějšího rakouského klubu

"Osobně jsem proti Klagenfurtu nehrál, ale zažil jsem ho jako trenér. Když jsem byl v Košicích, tak jsme proti němu hráli Ligu mistrů," vzpomíná Šimíček. "V první řadě se musíme zaměřit na naši hru. Play off je jiná soutěž a chceme dokázat, že v ní jsme oprávněně."

Klagenfurt je vlastně taková česká Sparta. Kamkoliv přijede, tam jej doprovází pískot. Na svém kontě má přesně třicet mistrovských titulů. Naposledy triumfoval v roce 2013 a letos by tato čísla rád aktualizoval. V týmu působí mimo jiné i český brankář Tomáš Duba.

"Play off jsem zažil jako hráč i jako trenér. Je tam několik aspektů, které si musí sednout. Když to bude šlapat jako švýcarské hodiny, pak je ten tým schopný dojít až do finále," povídá Šimíček, který si během své hráčské kariéry připsal několik startů v NHL i v národním týmu.

Série se hraje na čtyři vítězné zápasy, oproti českým soutěžím se však střídá pořadatelství po každém duelu. Čtvrtfinále mezi Klagenfurtem a Znojmem začne dnes v 17:30, doma se Orli představí již v úterý od 19:45.

Čtvrtfinálové dvojice v EBEL: Vídeň (1.) - Innsbruck (5.), Salcburk (2.) - Graz (7.), Klagenfurt (3.) - Znojmo (8.), Linec (4.) - Bolzano (6.).

