Na mladého Čecha nikdo v Evropě nemá. Září i díky vysokému IQ a šikovným rukám

Podle hokejového historika Tomáše Kučery je v dějinách tuzemské nejvyšší soutěže jediný hráč, který na tom byl v 16 letech lépe než Tomek.
"Musíme do ročníku 1937/38, kdy za ČLTK řádil Jaroslav Drobný. V pěti duelech nasázel devět gólů, z toho dva hattricky do sítě Vítkovic a Troppauer EV," napsal Kučera na sociální síti X.
Drobný se potom stal hokejovým světovým šampionem a prosadil se také mezi nejlepší tenisty planety. Dvakrát vyhrál Roland Garros, jednou Wimbledon.
To jen dokládá, jak mimořádný je téměř o 90 let později nástup útočníka Karlových Varů.
"Mě to herně tolik nepřekvapuje, spíš jsem rád, že se mu daří po fyzické stránce. Že ho v tomhle extraliga tolik netrápí," říká trenér Tomáš Andrys, který Tomka vedl v předchozích dvou letech v dorostu Západočechů.
Mladičký hokejista původem z Třebíče se mezi dospělými prosazuje navzdory výškovému a váhovému handicapu - Tomek měří jen 175 centimetrů a váží 69 kilogramů.
"To mu ale nebrání v tom, aby bodoval. Výborně čte hru, dokáže se jí přizpůsobit a je skvěle koučovatelný. Má vysoké hokejové IQ, myslím, že už ve svém věku patří herní inteligencí mezi nejlepší hráče extraligy," pokračuje Andrys.
"Je to komplexní hráč. Technicky strašně šikovný, pořád zkoušel nějaké kulišárny. Ale umí zahrát jak oslabení, tak přesilovku," přidává trenér Roman Meluzín, sám bývalý vynikající útočník a mistr světa z let 1996 a 1999, který s Tomkem dříve pracoval v mládeži Brna.
Před dvěma lety se Tomek odtamtud přesunul do Karlových Varů, které jsou v posledních letech známé tím, že se mladým hokejistům nebojí dát prostor.
"Byl to jeden z důvodů, proč do Varů šel, ale že se takhle brzo prosadí v áčku, to asi nečekal. Tady je však třeba dát kredit Patýsovi (trenéru Pavlu Paterovi, pozn. red.). Dal Petrovi roli, která má hlavu a patu," zdůrazňuje Andrys.
Šestnáctiletý talent nastupuje ve třetím útoku s Robinem Sapouškem a Lotyšem Haraldsem Eglem. Odehraje průměrně devět minut a 39 sekund na zápas a důvěru splácí trenérům vrchovatě.
Prožívá dokonce nejlepší rozjezd sezony v porovnání se všemi hráči ve věku do 20 let napříč evropskými ligami.
Mladé pušky v Evropě, nejproduktivnější U20 hráči! 🏒🚨— Vojtěch Tůma (@vojtechtuma7) September 22, 2025
🇨🇿 Petr Tomek (16, Vary) - 6 bodů (5+1)
🇫🇮 Leo Tuuva (19, Lukko) - 5 bodů (1+4)
🇸🇰 Tomáš Chrenko (17, Nitra) - 3 body (2+1)
🇫🇮 Atte Joki (18, Lukko) - 3 body (1+2)
🇫🇮 Daniel Nieminen (18, Lahti) - 3 body (1+2)
🇫🇮 Arttu…
"Trenéři Patýs a David Moravec si to prošli jako hráči taky. Ví, že musí mladého podržet, pokud udělá chybu. Petr jim to vrací. Hraje výborně i v tom, že se nebojí chodit do soubojů," kvituje Meluzín.
"Má extrémně šikovné ruce a dobrou střelu. Není to žádná bomba, ale umí trefit přesně skulinku, kterou potřebuje. Navíc už jako malý v Brně měl jednu důležitou vlastnost - nesnáší prohry, v zápasech ani na tréninku," doplňuje mládežnický kouč Komety.
Tato slova potvrzuje i Andrys a přidává, že na titulu Karlových Varů v minulé sezoně extraligy dorostu měl Tomek rozhodující podíl. "Bez něj bychom to nevyhráli," tvrdí trenér.
"Ale důležité je, že zůstává nohama na zemi, zároveň je sebevědomý. Nikdo připrdlý by se takhle neprosadil. Petr je hodně živý v šatně, je s ním sranda, je komunikativní. Nemá problém kamkoliv zapadnout," říká Andrys.
Pro Karlovy Vary je Tomek aktuálně klíčovým hráčem. Vítěznými trefami složil na venkovních kluzištích Spartu i Mladou Boleslav. Energie je díky tomu v extralize třetí, s dvanácti body ze šesti duelů.
"Petr je teď v laufu, ale když se mu bodově přestane dařit, není to konec světa. I pokud půjde na nějaké zápasy do juniorky, dostane tam velkou minutáž a neuškodí mu to," přemýšlí Andrys.
"Podle mě plus minus celou sezonu vydrží v áčku," odhaduje Meluzín.
Mladý útočník přezdívaný Pegas oslaví za měsíc sedmnácté narozeniny a draft NHL se ho bude případně týkat až v roce 2027.
V reprezentaci má za sebou letošní Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let a teoreticky by mohl být v hledáčku kouče Patrika Augusty pro povánoční mistrovství světa juniorů v Americe.
"Může se tam objevit, bylo by to super. Jinak to ale žádná tragédie nebude. Není důležité ve všem za každou cenu spěchat, Petr má svůj čas," připomíná Andrys.
Další představení na extraligovém ledě čeká šestnáctiletý talent dnes od 18 hodin doma proti Českým Budějovicím.