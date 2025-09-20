Manažerovi padala čelist, teď Čech uhranul i v klubu NHL: Nikdo nebyl vidět jako on

Ještě před přípravnými kempy proběhly v NHL turnaje mladých nadějí. A Benák potvrdil, že mu to na ledě myslí jako málokomu. Ve dvou utkáních posbíral čtyři asistence.
"Žádný talent Minnesoty nebyl vidět tak jako on," vychválil českého střízlíka online deník The Athletic.
"V obou zápasech byl úžasný," přidal Benákův spoluhráč z útoku Rasmus Kumpulainen. "Je opravdu hbitý. Má neuvěřitelně šikovné ruce. Sice je malý, ale tak rychlý, že se k němu stejně nikdo nedostane."
Skvělé výkony mezi zelenáči teď může Benák potvrdit v probíhajícím hlavním kempu Minnesoty, byť nikdo nepočítá s tím, že si vybojuje místo v NHL.
Protože ještě potřebuje zesílit, příští sezonu odehraje v kanadské juniorce OHL, kam se přesune z její americké obdoby USHL. Tam za ohijský Youngstown sbíral více jak bod na zápas.
Optimisté doufají, že až Benák nabere potřebné kilogramů svalů a herně ještě více vyzraje, tak napodobí hrstku hráčů, kteří se v NHL, lize plné obratných hromotluků, dokázali prosadit navzdory nižšímu vzrůstu.
"Podívejte se na všechny ty Brady Marchandy, Braydeny Pointy, Conory Garlandy. Nedostatek velikosti kompenzují odhodláním, soutěživostí, rychlostí a útočnými schopnostmi," spustil trenér Youngstownu Ryan Ward.
A pokračoval: "Adam si vydláždí svou vlastní cestu. Abyste pronikli do NHL, musíte mít v sobě něco něco, co vás odlišuje od ostatních. U Adama jsou to tři věci - jeho mozek, bruslení a soutěživost. Nic pro něj není nemožné."
Ward dokonce prohlásil, že Benák je "nejchytřejší a nejrychlejší hokejista", kterého kdy trénoval. A to mu pod rukama prošlo asi tucet později draftovaných hráčů, navíc pracoval v NHL jako videokouč Toronta a newyorských Islanders.
Velkým fanouškem Benáka je také generální manažer Youngstownu Jason Deskins, stal se jím ještě před hráčovým příchodem do USHL.
Když ho skautoval, nestačil se divit. "Napočítal bych asi deset akcí, kdy mi spadla čelist na podlahu," prozradil.
Při studování českého šikuly manažera zaujaly i méně nápadné herní detaily. "Jsou hráči, kteří když se ocitnou v těsném obležení, dokážou poslat puk tak, aby si ho mohli převzít jen spoluhráči. Právě Adam má neuvěřitelný prostorový přehled. Přemýšlí o hře na úplně jiné úrovni. Hraje šachy, zatímco většina ostatních dámu," pravil Deskins.
Také má za to, že "kdyby Benák měřil 185 centimetrů, mohl být jedničkou draftu" místo kanadského obránce Matthewa Schaefera.
Se 173 centimetry se plzeňský odchovanec propadl na 102. příčku.
I když veřejně nedal najevo žádné rozčarování, Deskins si myslí, že ho sešup naštval. A od svého bývalého hráče čeká velké věci. "Adam spoustě lidem dokáže, že se v něm mýlili. Minnesota z toho vyjde opravdu dobře," předpověděl.