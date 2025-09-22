Lední hokej

Proti Kanadě to bude o přežití, píší v zámoří o české slabině na OH. A co sestava?

před 5 hodinami
Zámořští novináři se zamysleli na tím, jak by na blížící se zimní olympiádě v Itálii mohla vypadat sestava českých hokejistů.
Česká hokejová reprezentace na MS 2025
Česká hokejová reprezentace na MS 2025 | Foto: Reuters

David Pastrňák, Martin Nečas, Ondřej Palát, Pavel Zacha, Radko Gudas a Lukáš Dostál. To je prvních šest jmen, která hlavní trenér reprezentace Radim Rulík na olympiádu povolal.

Zbytek nominace bude znám nedlouho před samotným turnajem, který startuje 11. února příštího roku.

Už teď nicméně vznikají predikace, jak bude kompletní český tým vypadat. V zámoří se mu dosud nejobšírněji věnovali na webu Daily Faceoff.

Novináři Matt Larkin a Steven Ellis se na mnohém shodli. Například na tom, že brankářskou trojici by měli tvořit Dostál, Karel Vejmelka a Dan Vladař. Nevešel se Petr Mrázek nebo vycházející hvězda Jakub Dobeš.

Pravděpodobnou jedničkou je Dostál, který Česku vychytal zlato na loňském mistrovství světa v Praze a Ostravě.

"Češi by ze svého brankoviště měli mít dobrý pocit. Dostál je jedním z nejnadějnějších mladých brankářů v celém hokeji," napsal Larkin.

Kde Česko naopak ztrácí, je nepřekvapivě obrana. Právě kvůli nedostatku beků v NHL nehrálo na letošním Turnaji čtyř zemí.

Larkin i Ellis vybrali těchto osm zadáků: Gudas, Filip Hronek, David Jiříček, David Špaček, Jan Rutta, Libor Hájek, Jakub Krejčík a Michal Kempný.

Jisté místo v nadcházející sezoně NHL mají jen Gudas s Hronkem. Jiříček má v Minnesotě velkou šanci na hlavní tým, Špaček menší. 

"Jednoznačně nejslabší část české sestavy. Zkrátka tam není taková hloubka jako u jiných velmocí," uvedl Ellis.

Jeho kolega Larkin přidal: "Proti Švýcarsku a Francii by si česká obrana měla vést dobře, ale proti Kanadě bude mít za úkol spíše přežít než uspět."

Právě těžkým duelem proti kanadským superhvězdám Češi rozehrají skupinu A, pak budou následovat klání s Francií a Švýcarskem.

A Rulíkovy ofenzivní lajny? Podle Ellise by měly vypadat následovně:

Červenka - Sedlák - Pastrňák
Kulich - Hertl - Nečas
Palát - Zacha - Kubalík
Tomášek - Faksa - Kämpf
Flek, O. Kaše

Český útok bude na OH do značné míry stát na Davidu Pastrňákovi.
Český útok bude na OH do značné míry stát na Davidu Pastrňákovi. | Foto: Reuters

"Češi na mezinárodní scéně dokázali, že k tomu, aby byli konkurenceschopní, nepotřebují v útoku kdovíjakou hloubku kádru. Určitě ji nemají takovou jako Kanada nebo USA, ale dokáží soupeře zdeptat a pak ho porazit v přesilovkách," poznamenal novinář.

Možná největším překvapením je, že se mu do sestavy nevešel centr Vancouveru Filip Chytil. Ten sice v kariéře bojuje s otřesy mozku, ale když je zdravý, patří k nejlepším českým ofenzivním hráčům.

Larkin na Chytila nezapomněl, spolu s Davidem Tomáškem ho ovšem "schoval" mezi náhradníky:

Červenka - Zacha - Pastrňák
Flek - Hertl - Nečas
Palát - Kulich - Kubalík
Sedlák - Faksa - Kämpf
Tomášek, Chytil

Oběma novinářům se do sestavy nevešel dříč do čtvrté lajny a vítěz posledního Stanley Cupu Tomáš Nosek. Mimo zůstal i střelec Filip Zadina nebo obr Adam Klapka, jenž zaujal na posledním MS.

