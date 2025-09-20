Lední hokej

"Děkujeme dárcům orgánů." Hokejová hvězda popsala mnohahodinový boj o život snoubenky

před 52 minutami
Kapitán hokejistů Buffala Rasmus Dahlin se rozhodl popsat nejnáročnější období svého života. Švédský obránce vylíčil, jak jeho snoubenka Carolina Matovacová bojovala o život při společné dovolené. Nyní se zotavuje z úspěšné transplantace srdce.
Carolina Matovacová s Rasmusem Dahlinem
Carolina Matovacová s Rasmusem Dahlinem | Foto: Profimedia

"Chci se s vámi podělit o traumatickou zkušenost, kterou jsme já a moje snoubenka Carolina prožili při letní přestávce," začíná Dahlin otevřený dopis na stránkách Buffala.

Popisuje v něm, jak se Matovacová během prázdnin ve Francii necítila dobře. Vše vyvrcholilo srdečním selháním.

"Naštěstí jí byla opakovaně poskytnuta CPR (nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání - pozn. Aktuálně.cz), a to až několik hodin, ve snaze udržet ji naživu, což jí zachránilo život," líčí pětadvacetiletý Dahlin.

Matovacová, která slaví narozeniny ve stejný den jako její snoubenec, byla po převozu do nemocnice připojena několik dní na přístroje, než prodělala přímo ve Francii transplantaci srdce.

"Chceme zdůraznit důležitost resuscitace (CPR), výcviku v CPR, dárcovství orgánů a problémů souvisejících se srdcem, které ovlivňují tolik lidí a rodin po celém světě," píše Dahlin ve společném prohlášení s Matovacovou.

"Chceme ocenit neúnavné a často nevděčné úsilí záchranářů a zdravotnických pracovníků po celém světě. Nemůžeme dostatečně poděkovat všem dárcům orgánů a jsme neuvěřitelně vděční za nový život, který darování orgánů poskytlo Karolíně," doplňuje švédský pár.

Jednička draftu z roku 2018, která svou celou dosavadní kariéru v NHL strávila v Buffalu, kde je od minulé sezony kapitánem, prozradil, že se Matovacová úspěšně zotavuje a je na cestě k úplnému uzdravení.

"Stále prochází rehabilitací, aby se mohla vrátit a být se mnou v Buffalu. Prokázala neuvěřitelné odhodlání, ducha, pozitivitu a odolnost, což obdivuju," svěřuje se Dahlin, bronzový medailista z loňského MS v Praze.

"Toto byla nepochybně nejnáročnější kapitola našeho života, nicméně je to něco, z čeho jsme se hodně naučili. Sdílíme tohle všechno s vámi v naději, že si všichni budeme vážit svých zážitků, lidí, kteří jsou nám nejblíže, a plnohodnotně si vážit každého dne," apeluje obránce, který v NHL odehrál 529 zápasů a připsal si 368 kanadských bodů.

Rasmus Dahlin a David Pastrňák v semifinále MS 2024 Česko - Švédsko
Rasmus Dahlin a David Pastrňák v semifinále MS 2024 Česko - Švédsko | Foto: Milan Kammermayer
 
