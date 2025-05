Rakušané pokukují po play off, Francii jasně přehráli

Rakouští hokejisté porazili na mistrovství světa v utkání skupiny A ve Stockholmu Francii 5:2 a v pátém startu na turnaji si připsali druhou výhru.

Velmi cenné body v boji o postup do čtvrtfinále si Rakušané připsali zejména díky povedené první třetině, kterou opanovali 3:0.

Úvodní gól vstřelil už po 39 sekundách Marco Kasper, jenž se v zápase prosadil dvakrát, vítězný pak Ramón Schnetzer. Další útočník Dominic Zwerger zaznamenal tři asistence. Francouzi i popáté na šampionátu prohráli.

Rakušané prožili vstup do důležitého zápasu proti soupeři, který je na MS čtyřikrát po sobě porazil, jako z říše snů. Hned v úvodní minutě se z kruhu trefila přesně k bližší tyčce vycházející hvězdička Detroitu Kasper.

Na konci osmé minuty nedokázal odpálit kotouč do bezpečí Llorca a jeho zaváhání potrestal druhou trefou Rohrer. Snížit mohl Boscq, ale jeho pokus v přesilovce zastavila horní tyčka.

V polovině 16. minuty už to bylo 3:0. Z brankoviště povyjetý gólman Francouzů Keller chtěl rozehrát puk holí, ten mu ale z čepele sklouzl a Schnetzer vstřelil patrně jeden z nejsnadnějších gólů kariéry. Keller po hororovém vystoupení, při němž si ze čtyř střel připsal jediný úspěšný zákrok, přenechal místo Papillonovi.

Ten si vedl v dalším průběhu duelu mnohem lépe a nakonec neinkasoval. Ve 26. minutě skvěle vychytal Raffla, po polovině utkání měl i velkou porci štěstí, když Rohrer v pádu dorážel bekhendem do tyčky. I proto zůstal stav stejný rovněž po druhé třetině.

Ve třetím dějství se Rohrer ve vlastním oslabení protáhl až před Papillona, Boscq ho zastavil faulem a sudí nařídili trestné střílení.

Rohrer při něm sice dostal kotouč do branky, ale až poté, co mu ho francouzský gólman vypíchl do držadla jeho hole a od ní se odrazil za čáru, což odhalila kontrola u videa.

Sudí pak po pár sekundách upřeli Rakušanům ještě v téže přesilovce další trestné střílení a jejich rozladění ještě umocnilo, když Perret pověsil z prostoru mezi kruhy puk pod horní tyčku a snížil na 1:3.

V závěru to Francouzi zkusili bez gólmana. Kasper z dálky prázdnou branku jen těsně minul, vzápětí se ale dočkal po souhře spoluhráčů a skvělé zadovce Zwergera.

Pak se prosadil z přesilovky Bellemare, ale skóre uzavřel znovu střelou do prázdné klece Schneider.

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina A (Stockholm):

Rakousko - Francie 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 1. Kasper (Zwerger, Unterweger), 8. Rohrer (Haudum, Lebler), 16. Schnetzer, 58. Kasper (Zwerger, Rohrer), 60. Schneider (Zwerger) - 51. Perret (Bellemare, Texier), 59. Bellemare (Texier, Perret). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Kaukokari - Niittylä (oba Fin.), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 7:3. Využití: 0:2. Diváci: 4873.

Rakousko: Kickert - Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeldt - Schneider, Kasper, Zwerger - T. Raffl, Thaler, P. Huber - Lebler, Rohrer, Haudum - Achermann, Kraus, Kainz. Trenér: Bader.

Francie: A. Keller (16. Papillon) - Gallet, Llorca, Crinon, Boscq, Spinozzi, Guebey, Bourgeos - T. Bozon, Bellemare, K. Bozon - Perret, Boudon, Texier - Bertrand, Ritz, Rech - S. Treille, Dair, Colotti - Leclerc. Trenér: Y. Treille.