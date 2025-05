Ředitel MS reaguje na Pastrňáka: Dánové se pořád učí fandit. Srovnání s Prahou odmítá

Prázdné sedačky na stadionu v Herningu při utkání Česka proti Maďarsku na hokejovém mistrovství světa praštily do očí nejen fanoušky u televize, úzko bylo i hráčům. David Pastrňák slabou návštěvu zkritizoval a ředitel dánské části šampionátu Ulrik Larsen na slova české hvězdy pro Aktuálně.cz reagoval.

Herning (od našeho zpravodaje) - "Je to smutné. Upřímně, nevím, proč dávají MS do míst, kde nechodí na hokej fanoušci a nezajímá je to," řekl Pastrňák po české výhře 6:1.

Té přihlíželo podle oficiálního hlášení na stadionu 2 939 diváků, v reálu ještě méně. Takovou bídu Češi na MS dlouho nepamatují, méně lidí přišlo na jejich zápas naposled před osmi lety v Paříži proti Slovinsku.

"Maďaři a Češi tady dělali výbornou atmosféru, ale podle mě nebyl na tribuně ani jeden Dán. Za mě hodně podivné," kroutil hlavou Pastrňák.

Nelíbí se mu, že dánské fanoušky takřka vůbec nezajímají zápasy cizích týmů. To, v čem jsou silní čeští příznivci při jakémkoliv turnaji v Česku, tady zoufale schází. Nicméně nedá se říct, že by šlo o překvapení.

"Chtěl bych znovu zdůraznit, že Dánové jsou malý hokejový národ, který se koncentruje v okolí několika měst," odpověděl Larsen na dotaz zpravodaje Aktuálně.cz týkající se Pastrňákovy kritiky.

"Dánští fanoušci chtějí primárně vidět svůj vlastní tým a podobně je to i ve Švédsku," přidal ředitel dánské části šampionátu, který Herning spolupořádá spolu se Stockholmem.

Zmiňuje, že také tam vidělo zápas Finů se Slovinci jen 3 875 diváků.

Už na startu turnaje mluvil Larsen o tom, že dánští organizátoři mají po loňském rekordním MS v Česku mnohem skromnější cíle. Na zápasy v Herningu chtěli prodat 150 tisíc vstupenek. To se jim povedlo.

"Byli bychom strašně rádi, kdybychom měli spoustu fanoušků na všech zápasech, ale do návštěvnosti se promítá i to, že zde není moc lidí z Kazachstánu, USA nebo Norska," konstatuje Larsen.

Co naplat, že ani před rokem nebyli v Česku a nejslabší návštěvy i tak přesáhly hranici pěti tisíc…

"Jednoduše se vůbec nemůžeme srovnávat s tím, co se před rokem dělo na historickém šampionátu v Česku. Rozumím tomu, že pro Davida Pastrňáka je to čerstvá a fantastická zkušenost, ale bohužel," reagoval Larsen.

A zatímco v českých médiích Pastrňákova slova a téma slabé atmosféry obecně rezonují, organizátoři jsou s průběhem šampionátu spokojení.

"Od týmů máme jen pozitivní zpětnou vazbu, žádné oficiální stížnosti se k nám nedostaly," uvedl Larsen a stejně jako na začátku mistrovství vyzdvihl fanoušky, kteří dorazili z Česka, Německa či Švýcarska.

"Cením si toho, jak ohromná jejich podpora je. Zároveň je to něco, čeho si v těchto dnech začínají všímat i dánští fanoušci. Na vlastní oči sledují, jak působivá může být podpora na stadionu," dodal.

Dánové totiž z vlastních zápasů vyprodali jen ten první proti USA a v utkáních se Švýcary i s Čechy se na tribunách nechali "přefandit". Viditelně jsou zvyklí hru spíš jen sledovat než se aktivně zapojit do podpory.

Na turnajích v Česku je v posledních letech obvyklé, že vstupenky na méně atraktivní zápasy věnují organizátoři do škol nebo třeba do klubů pro mladé sportovce. V Dánsku zatím nic takového k vidění nebylo, ale podle Larsena se i takové akce se chystají.

"Bude tady jeden zápas, na který přijde více než pět a půl tisíce školáků. Také jsme rozjeli projekt, prostřednictvím něhož chceme dětem představit hokej. A například v neděli nás navštíví 400 vojenských veteránů," sdělil ředitel.

Zápasy, jako byl ten čtvrteční Česka s Maďarskem, a slova jedné z největších hokejových hvězd současnosti Pastrňáka však mistrovství světa dobrou reklamu nedělají.