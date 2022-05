Nominace na turnaj se nerodila snadno. Tradičně dlouhá příprava vykrystalizovala kostru týmu, tu doplnili hráči z NHL a ti, kteří ve svých ligách bojovali až do úplného konce. Tahouny by měli být zkušení borci z Evropy Roman Červenka s Davidem Krejčím v jedné řadě a posily z NHL Tomáš Hertl s Jakubem Vránou v té druhé. Kouč Kari Jalonen se svými asistenty musely udělat ale při posledních škrtech i nepopulární rozhodnutí. Na turnaj neodjel nejproduktivnější hráč Extraligy Filip Chlapík. Podle samotného kouče to bylo obrovsky těžké rozhodnutí, nakonec ale jednal pro dobro týmu. Útočník Sparty tak v životní sezoně nedostal šanci hrát na ani jedné ze dvou velkých akcí.