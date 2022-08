Trapný výkon, zepsul Čechy Antoš. Nechali jsme tam všechno, namítal po ostudě útočník

Česká dvacítka dostala před čtvrtfinále hokejového mistrovství světa v Albertě nečekanou facku. Prohrála jasně 2:5 s Lotyšskem, které na turnaji původně ani nemělo hrát.

"Nejdřív si z nás všichni dělali legraci, říkali nám, že můžeme být rádi, že tady vůbec jsme. Teď jsme se zapsali do historie," zářil kapitán Lotyšů Ralfs Bergmanis, jehož tým dostal pozvánku do Edmontonu na úkor vyřazeného Ruska.

Lotyšsko si v elitní skupině juniorského mistrovství připsalo první výhru v historii a poprvé proklouzlo do čtvrtfinále. Hrdinou číslo jedna byl právě Bergmanis, jenž z pozice obránce vstřelil Čechům hattrick.

Zatímco z Lotyšů tryskala euforie, Češi po závěrečném hvizdu klopili hlavy.

"Trapný výkon," hřímal v přímém přenosu ČT sport expert Milan Antoš. Česká hra v prvních dvou třetinách byla podle jeho slov o ničem.

Po druhé siréně Češi prohrávali 2:4 s tím, že na bránu vyslali jen 18 střel. V závěrečném dějství vyjeli na led s brankářem Tomášem Suchánkem, který nahradil Jana Bednáře, a viditelně přidali, ale soupeřovu obranu dobývali marně. Nakonec inkasovali při hře v šesti.

"Náš výkon byl matný, bezkrevný, netýmový… Všechno špatně," zlobil se v rozhovoru pro hokej.cz trenér dvacítky Radim Rulík. Podle něj hrálo roli, že jeho svěřenci měli po prohře Slováků s Finskem jistý postup, zatímco baltský soupeř o něj stále bojoval.

"Lotyši padali po hlavách do střel, hráli hrozně obětavě, šli si za tím. My jsme v podstatě nehráli. Z naší strany tam dvě třetiny nebyl tým. Nemohlo to vyústit v nic jiného," doplnil kouč.

Hráči s ním vesměs souhlasili. Pouze útočník Michal Gut byl méně kritický. "Je to těžká prohra, ale tohle se může stát úplně každému," prohlásil. "Za všechny kluky u nás v kabině můžu říct, že jsme makali a nechali tam všechno."

Nečekaná porážka s outsiderem odsunula Čechy na čtvrté místo ve skupině. Jejich čtvrtfinálovým sokem tak budou Spojené státy, které ovládly druhou skupinu bez ztráty bodu a jen se čtyřmi inkasovanými góly.

"Bude to ohromně těžké, ale uděláme maximum, abychom napravili šlamastyku, do které jsme se dostali. Na zápas s Lotyšskem už ale nezapomenu. Pokazili jsme si v něm dojem. S tímhle absolutně nemůžu souhlasit. Výkon měl být jiný," dodal Rulík.

České selhání rozesmutnilo i Slováky, kteří skončili ve skupině pátí a čtvrtfinále si nezahrají. Lotyšsko sice porazili po nájezdech, ale proti ostatním neuhráli ani bod. Navíc schytali dva debakly - 1:11 od Kanady a 3:9 od Finska.

O "podrazu" od Čechů tak nemluvili. "Je to všechno naše chyba, za vypadnutí si můžeme sami," podotkl obránce Maxim Štrbák. "Měli jsme bodovat už proti Česku nebo porazit Lotyšsko v základní hrací době."