Srazil Kovalčuka, letí k dalšímu vrcholu. Recept? Uvolnil mě starší věk, líčí legenda

Tohle byla oslava se vším všudy. Roman Červenka odehrál proti Kazachstánu jubilejní stý zápas na hokejovém mistrovství světa v kariéře. Český kapitán ho ozdobil hattrickem a drtivá výhra 8:1 zajistila týmu čtvrtfinále.

Herning (od našeho zpravodaje) - Bylo jasné, že Červenkovo jubileum se stane po zápase hlavním tématem. A stejně tak se dalo čekat, že se bude devětatřicetiletá legenda při odpovědích ošívat. Mluvit hlavně o týmu.

Více utkání na MS odehráli za Česko nebo Československo už jen Jiří Holík, Oldřich Machač, David Výborný a Vladimír Martinec.

Červenka může na letošním turnaji Výborného přeskočit a v samostatné české historii se v této statistice osamostatnit na čele.

Díky hattricku do sítě Kazachstánu je už teď navíc nejproduktivnějším hráčem MS v 21. století. Na dvanácti šampionátech nasbíral 87 bodů za 32 gólů a 55 asistencí. Rusa Ilju Kovalčuka (86) srazil na druhé místo.

"Nesmírně si toho vážím, i tahle statistika se ke mně dostala. Ale že bych se po tom sám pídil a něco hledal, to ne," odpovídal Červenka. "Vážím si toho, že můžu dál hrát, být platný a užívat si to," doplnil.

"Když dáš tři góly, je to příjemné, nebudu lhát. Je to specifické, takový dárek k té stovce. Nicméně snažil jsem se tu metu neřešit a připravoval jsem se stejně jako na každý jiný zápas," řekl.

Ve druhé třetině skóroval v úniku parádní bekhendovou střelou pod horní tyčku. Další dvě trefy přidal do odkryté brány a led zasypalo několik čepic od fanoušků. Kšiltovku shodil i náhradní brankář Dan Vladař na střídačce.

"Je to krásné završení té stovky," hlásil Červenkův spoluhráč z Pardubic i z elitního reprezentačního útoku Lukáš Sedlák. "Když se dívám, jak se Roman připravuje a jak trénuje, přidá těch startů ještě hodně," dodal.

První MS hrál Červenka v roce 2009 ve Švýcarsku, v dalších letech jezdil pravidelně, ale nebyl vždy bodovým lídrem. Někdy na něj naopak padala kritika fanoušků s až nespravedlivou silou.

Avšak od doby, co se do národního mužstva vrátil po 36. narozeninách, je to pořádná jízda. Na bronzovém MS 2022 přispěl Červenka 17bodovou explozí, vloni v Praze zapsal zase jedenáct bodů.

A letos v Herningu má po pěti zápasech už pět gólů a pět přihrávek. S luxusním průměrem dvou bodů na utkání okupuje špičku bodování turnaje s Davidem Pastrňákem a Švédem Eliasem Lindholmem.

Co vězí za tím, že se v českém dresu takhle rozjel na "stará kolena"?

"Je to o hlavě. Třeba vůbec neřeším, co se během MS píše, ať už v dobrém nebo špatném. Užívám si to, těším se na zápasy. Když jste mladý, třeba se z toho hroutíte. Se zkušenostmi už jste uvolněnější," popisoval Červenka.

Základem je samozřejmě skvělá fyzická kondice, jak zmínil Sedlák.

"Za těch iks let máte určité věci zažité. Znáte své tělo, víte, co potřebuje. Důležité je, že všechno s tím spojené mě baví," podotkl ještě Červenka.

"Roman je profesionál a člověk, od kterého se dá hodně naučit. Do šatny přichází jako první a odchází poslední. Rád se dívám, jak se o sebe stará. Je to inspirativní," poznamenal nováček na šampionátu Adam Klapka, který vstřelil Kazachstánu dva góly.

"Člověk je s ním rád v jedné šatně. Hltám každý den," přidal.

Sám Červenka zdůraznil, že na prvním místě v Herningu stojí týmový úspěch. Po zápasech se slabšími soupeři Maďarskem a Kazachstánem zakončí Češi v pondělí a úterý skupinu proti Německu a USA.

"Nemůžu tu stovku nějak extra oslavovat," usmál se kapitán. "To budou zase v uvozovkách ty lepší zápasy a připraví nás na čtvrtfinále," přitakal Sedlák.