Jsme jako v Praze 2015, děsí hvězda. Na Čechy a spol. číhá ze druhé skupiny monstrum

Všechny tradiční hokejové velmoci v první půlce skupinové fáze světového šampionátu škobrtly. Jen Kanada ne, ta se hokejem zatím baví a vyvolává vzpomínky na české MS 2015, kde si nevídaným způsobem došla pro zlato. Porovnali jsme hodnotu obou výběrů.

Švédové ve stockholmské skupině odvrátili porážku od Rakouska až velkolepým závěrem.

Finové ztratili bod proti Francii a vzhledem k průběhu zápasu mohli být rádi, že neztratili všechny.

Ve skupině v Herningu se Češi natrápili s Norskem a Američané proti stejnému soupeři dokonce přišli o bod, když po promrhání vedení 5:1 zvítězili až v prodloužení.

Kanaďané ve Stockholmu žádné drama nepřipustili. Vysoko porazili Slovinsko, Francii i dva týmy myslící na čtvrtfinále - Lotyšsko s Rakouskem.

Celkově mají skóre 21:2. A to se nezdálo, že by chtěli outsidery ničit. Vystačili si s pohledným kombinačním hokejem, někdy to s nahrávkami možná až přeháněli.

"Myslím že tenhle tým má hodně společného s tím z jara 2015," vypálil kanadský centr Ryan O'Reilly s jasným odkazem na tehdejší MS v Praze a Ostravě.

"Máme velkou palebnou sílu a v týmu panuje dobrá nálada. Je skvělé být součástí takové party. Cílem je samozřejmě vyhrát zlato, ale musíme jít krůček po krůčku," přidal.

Když takto srovnává zrovna on, něco na tom být musí. O'Reilly by se totiž ve Stockholmu měl stát nejčastějším kanadským reprezentantem v historii mistrovství světa dospělých. K překonání Ryana Smytha mu chybějí pouhé tři zápasy.

Je už na svém sedmém šampionátu. Vyhrál jedno stříbro a dvě zlata. Má tedy s čím porovnávat.

Pražský titul pamatují ze současného výběru kromě O'Reillyho ještě Sidney Crosby, Nathan MacKinnon a Brayden Schenn.

V kanadské kabině tenkrát byli také Jason Spezza, Claude Giroux, Tyler Seguin nebo Brent Burns. Kdyby snad někdo zapomněl, o jak našlapanou soupisku šlo.

Celkově mělo mužstvo hodnotu 91,6 milionu amerických dolarů, čili by se v oné sezoně NHL ani omylem nevešlo pod platový strop 69 milionů. Překračovalo by ho o bezmála 33 procent.

Není divu, že Kanada tehdy vyhrála v základní hrací době všechny zápasy a ve finále deklasovala Rusy 6:1.

Letos kolébka hokeje sestavila družinu s pěti hokejisty z únorového Turnaje čtyř zemí, osekané obdoby Světového poháru. Jsou to Crosby, MacKinnon, Travis Konecny, Travis Sanheim a Jordan Binnington.

Hvězdných jmen je ale mnohem víc. Třetina týmu může reálně pomýšlet na nominaci na olympijské hry 2026. Další hráči mohou alespoň tajně doufat.

Tomu odpovídá hodnota výběru. Je na 106,2 milionech dolarů, čímž aktuální platový strop v NHL přesahuje o necelých 21 procent.

V relativních číslech je to tedy o něco méně než v Praze 2015, ale z dlouhodobé perspektivy jde pořád o anomálii.

Třeba na "covidovém" MS 2021 v Rize se Kanada hodnotou nedostala ani na 40 milionů. Měla problém postoupit ze skupiny, pak paradoxně brala zlato.

Teď i v polovině skupinové fáze zůstává hlavním favoritem šampionátu.

Někteří hráči berou střet s Kanaďany spíš jako školení než utkání, v němž se dají získat body do tabulky.

Třeba slovinský centr Filip Sitar, který zámořské hvězdy bedlivě sledoval a třeba od O'Reillyho loudil hokejové rady. "Ptal jsem se ho na vhazování, protože mu v zápase hrozně šlo. Je to fakt důležitá součást hry a rozhodně se v ní chci zlepšit," líčil 19letý talent švédskému deníku Aftonbladet.

Podobných momentů už se ale Kanaďané na letošním šampionátu dost možná nedočkají. Ve zbytku skupiny postupně narazí na Slovensko, Finsko a domácí Švédsko, druhou nejtěžší váhu turnaje.

Zvyšující se obtížnost prověří, zda jsou Crosby a spol. skutečně tak silní jako před deseti lety v Praze.