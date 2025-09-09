Lední hokej

Otvírák extraligy zvládla lépe Sparta. Proti Motoru se trefila i kanadská posila

před 5 minutami
Hokejisté pražské Sparty uspěli v přehrávaném utkání prvního kola extraligy na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilanci gólu a asistence zaznamenali Michael Špaček i kanadský obránce Mark Pysyk.
Radost hokejistů Sparty | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Předehrávané utkání 1. kola hokejové extraligy:

Banes Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Kubík (M. Beránek, Vála), 49. Hoch (Štencel, Lantoši) - 14. Pysyk (Klepiš, M. Vitouch), 35. M. Špaček (Chlapík), 54. P. Kousal (M. Špaček, Pysyk). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6215.

Sestavy:

České Budějovice: Strmeň - Kachyňa, M. Doudera, Cibulka, Vála, Vráblík, Štencel, Š. Kubíček - Ordoš, Bulíř, Koláček - Olesen, Hoch, Lantoši - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - P. Novák, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, M. Seppälä, Sirota, Němeček - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - P. Kousal, D. Vitouch, K. Hrabík - Řepík, R. Horák, Hyka - Ton, Klepiš, M. Vitouch. Trenér: Gross.

 
