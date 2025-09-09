Lední hokej

Jágr si musí místo vybojovat. Aby tam trenér ještě zítra byl, směje se Nedorost

Aktualizováno před 2 hodinami
Hokejové léto definitivně končí, Sparta dnes jede k extraligovému startu do Českých Budějovic a olympijská sezona se může rozehrát. Co přinese? I to řeší renomovaní experti v novém díle podcastu Bago, který vzniká ve spolupráci s Aktuálně.cz.
Nový díl podcastu Bago | Video: Youtube.com

Obhajoba Komety? Vítězství ambiciózních Pardubic? Návrat krále z Třince? Konec sparťanského trápení?

Otázky, které vyvolaly emotivní diskuzi. První přišla na řadu právě Sparta a její osmnáct let trvající čekání na titul.

"Má nového kapitána, v kuchyni to umí…" naráží Zdeněk Blatný, bývalý útočník Bostonu či Atlanty, na Filipa Chlapíka a jeho kuchařský projekt na sociálních sítích.

S Václavem Nedorostem, dvojnásobným juniorským mistrem světa, se shodnou, že Pražané přes léto spíše oslabili, než posílili. "Nevím, jestli je Sparta vůbec vytoužená destinace pro české hráče," dumá Patrik Štefan, jednička draftu z roku 1999.

Co je tedy v extralize nejlepší adresa? Kam by chtěl Roman Málek, český mistr se Slavií z roku 2003? "Já bych šel do Třince," usměje se při představě, že by si zachytal za defenzivně perfektně pracujícím a zodpovědným týmem Ocelářů.

"Zdeno Moták je za mě výborný trenér, je tam kvalita hráčů, dávají jim důvěru," vypočítává Málek přednosti Slezanů, kteří budou chtít zpět na trůn.

Chuť na šampaňské mají i v Pardubicích, poslední dvě finále končilo Dynamo jako poražené. I tady zazní otázka na Málka: "Co Roman Will?" Měl by majitel Petr Dědek angažovat druhého gólmana stejných kvalit? "Viděl bych k němu konkurenci," zazní jasně.

"S nejlepším gólmanem minulou sezonu končila Kometa," vzpomene Blatný fenomenálního Michala Postavu, který zkusí prorazit do NHL v Detroitu. "A s nejlepším gólmanem ji Brno zase začne," ukáže na velký návrat Aleše Stezky.

S mistry i kariérou se rozloučil populární útočník Peter Mueller, ale podle expertů z Baga si majitel Libor Zábranský našel na trhu možná nejlepší kousky do vítězné skládačky. Všichni zúčastnění se těší i na dalšího navrátilce, šikovného obránce Filipa Krále.

Podrobné analýze neunikne žádný z týmů, Nedorost se chystá na "prešovský beton" ve Vítkovicích a Štefan na novou libereckou identitu vytvořenou Michalem Birnerem. Blatný má strach o Litvínov, nejen Málek o Olomouc.

Moderátorka Tereza Kubíčková se ptá na České Budějovice: "Jak často si volá trenér Ladislav Čihák s Milanem Gulašem, aby ho přemluvil k návratu?"

Otevře i otázku finančních závodů, extraliga zdražila a pro některé kluby je těžké zůstat konkurenceschopný.

Snažit se o to bude i obrozené Kladno, kde soupisku nově skládal Tomáš Plekanec a z poloviny ji obměnil. Legendární Jaromír Jágr si prý podle kouče Davida Čermáka bude muset místo v sestavě vybojovat, což Nedorosta vysloveně pobavilo. "Aby tam trenér ještě zítra byl," směje se Nedorost.

 
