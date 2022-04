Laciné chyby, žehral Jandač po dobrém rozjezdu. Švédský sparťan byl z hrdiny smolařem

Hokejisté Sparty prohráli v prvním finále play off extraligy na ledě Třince 1:4. Přestože po dvou třetinách měli průběh zápasu pod kontrolou, drželi vedení 1:0 a jejich náskok mohl být i vyšší. Podle trenéra Josefa Jandače odehráli zbytek duelu pasivně, u klíčových momentů byl švédský obránce Maxim Matuškin.

Třinec hraje extraligové finále počtvrté v řadě, ale je vidět, že ve Slezsku jde stále o sváteční událost. Hodinu před zápasem se před halou tísnily stovky fanoušků. Než padlo úvodní buly, vystoupil slovenský zpěvák Peter Cmorik.

Ve Werk Areně bylo plno nejen v obyčejném hledišti, ale zároveň došlo k nafouknutí VIP prostor, takže třeba televizní studio O2 TV Sport vzniklo improvizovaně v jednom z diváckých vstupů na tribunu.

Oceláři začali doma trochu zakřiknutě, úvod zápasu zachytila lépe Sparta. V desáté minutě využil přesilovku švédský obránce Maxim Matuškin. Třinec musel v první třetině hned třikrát na trestnou lavici, přitom dosud v play off držel průměr 2,5 trestu na celé utkání.

"Zápas jsme rozehráli docela dobře, utkání mělo vysoké tempo," chválil trenér Josef Jandač. Jeho tým v první polovině soupeře přestřílel, Erik Thorell pálil v přesilovce do tyče, také střelu Filipa Chlapíka v druhé periodě zastavilo břevno.

Když už se do útočného pásma dostali domácí, málokdy to vedlo k nebezpečné příležitosti. Vstup Třince do třetí třetiny ovšem rozhodl, v rozmezí šesti minut se trefili Vladimír Svačina, Andrej Nestrašil a Aron Chmielewski, čímž zcela otočili dosavadní průběh.

"Po dobrých 40 minutách jsme udělali pár chyb, Třinec to otočil a vyhrál," povídal obránce Matuškin. Po prvním gólu v českém play off to byl právě on, kdo při vyrovnání na 1:1 nezachytil Svačinu.

"Rozestoupili jsme se, přišla hezká přihrávka a gól," komentoval rodák z Minsku. Svačinu vyslal do úniku povedeným pasem po ose bek Martin Marinčin, jenž zapsal vůbec první bod v play off.

"Obránci odjeli někam pryč, byl to laciný gól," přidal svůj pohled trenér Jandač. Nelíbilo se mu, jak Sparta na startu třetího dějství k zápasu a jeho vývoji přistoupila. "Ten nástup byl dost pasivní. Vedli jsme 1:0, ale rovněž obrana musí být aktivní. My jsme v hlavách až moc spoléhali na to, že už to dohrajeme," doplnil.

Třinec ožil, druhý puk do branky doklepl Nestrašil po šťastném odrazu od Ondřeje Kovařčíka a Matuškinovo zaváhání za bránou pak Spartu pohřbilo definitivně. Martin Růžička sebral volný kotouč a po jeho přihrávce skóroval Chmielewski.

"Spoléhání na výhru 1:0 se nám vymstilo, pak už bylo na zvrat málo času. Dva ze tří gólů padly po laciných chybách," opakoval Jandač. Po zápase a krátké poradě s dalšími členy vedení si svolal všechny do kabiny, Milan Jurčina a Michal Moravčík museli slézt z kol.

Sparta si okolí své šatny vyzdobila plakáty s největšími legendami, které na fotkách zvedají extraligový pohár. Hráči mají před očima, o co se hraje. Na co čeká pražský klub už patnáct let.

"Je to vyrovnané, sešly se dva hodně kvalitní týmy. Tohle byl jen první zápas, může jich být pořád třeba sedm. Poučíme se z chyb, za 24 hodin máme další šanci," věřil Matuškin, jenž se z hrdiny stal smolařem duelu.

Zato v negativních emocích dohrával nejproduktivnější hráč základní části Chlapík. Nejdříve se mu nezdálo vyloučení Davida Němečka, po kterém vzal za hlavu faulovaného Michala Kovařčíka a nadvakrát mu něco důrazně domlouval.

Třinec tuto přesilovku zhodnotil už po třech sekundách a dal výsledku finální podobu. Chlapík byl o chvilku později vyhlášen nejlepším hráčem Sparty, ale cenu si nevyzvedl. Co nejrychleji zmizel v útrobách.

Druhou šanci proti Třinci mají sparťané dnes znovu v 17 hodin.