Zapsal tři asistence a všiml si hradecké rezignace. Chceme je dorazit, hlásí třinecký Doudera

před 1 hodinou

Třinečtí hokejisté zdolali Hradec i v třetím zápase semifinále play-off a jediná výhra je teď dělí od boje o titul. Obránce Milan Doudera se na výhře 5:1 podílel třemi nahrávkami a vyzdvihl výkon celého týmu. Možnost soupeře definitivně zlomit mají Oceláři už dnes, Doudera chce k duelu přistoupit s pokorou.

Dařilo se v třetím zápase obráncům Třince podporovat útok?

To ano, ale myslím že jsme hráli všichni parádně hned od začátku. Dali jsme tři góly v prvních šesti minutách, to se pak hraje úplně jinak.

Čím to je, že vám podpora útočníků tak dobře vychází?

Na tréninku se hodně věnujeme zakládaní útočných akcí, takže o sobě na ledě víme. Víme, co chceme hrát. Víme, kam najíždějí útočníci a kam si žádají přihrávky. Jsme na sebe zvyklí a přenášíme věci z tréninku.

Vy jste nasbíral tři body za tři asistence. Co na to říkáte?

Dá se říct, že mi ty přihrávky fungovaly. Bylo to taky hodně o štěstí. Ten zápas prostě kompletně vyšel celému týmu. Já jsem trochu vylítl.

V play-off hrajete na šest obránců. Jak jste na tom fyzicky?

Mně se hraje líp, když hraju častěji. Každý hráč to má asi rád. Dostane se rychle do tempa a je to lepší, než kdyby tam vysedával. My hrajeme na šest beků prakticky celou sezonu, jsme na to zvyklí.

Jak se vám líbí formace s Davidem Ciencialou a bratry Kovařčíky, kterým se tu přezdívá Sedinové? V třetím zápase dala tři góly.

Neskutečně nám pomáhají a berou síly soupeřům. Jsou hodně živí, s vyšším časem na ledě si více věří, jsou silní na puku. Dostali se teď do neuvěřitelné formy, pro soupeře je nesmírně těžké proti nim hrát.

Jak důležité je, že jste za stavu 5:1 nepolevili a nedopustili drama?

Hradec v druhé třetině trochu kousal, měl tam samostatný únik, ale Šimon (Hrubec) to naštěstí vychytal a my jsme přidali čtvrtý a pátý gól. Víceméně bylo po zápase, ale bylo potřeba zápas dohrát a nezranit. Jsme rádi, že jsme pak Hradec v třetí třetině k ničemu nepustili.

Nepřipadali vám hráči Hradce v třetím zápase trochu odevzdaně?

Je to hodně o psychice. Když v šesté minutě prohráváte 0:3, tým je dole. My jsme naopak byli na koni, v tomhle ohledu je to pro ně těžké. Postupně už trochu rezignovali a my jsme velmi dobře bránili.

Brankáře Patrika Rybára jste v základní části doma nemohli prostřelit, v této sérii jste ho dvakrát vyhnali z branky. Co na to říct?

O to se nestaráme. Jestli bude chytat v dalším zápase Rybár, nebo Pavelka, je nám to jedno. Základní část už je pryč, v play-off vedeme 3:0.

Pomohlo vám po přesunu z Hradce domácí prostředí?

Určitě. Dokázali jsme dvakrát vyhrát i v Hradci a tady byla skvělá atmosféra. Byl plný dům, padlo hodně gólů, lidi si to užili se vším všudy.

Nabudí vás při rozbruslení více rocková hudba? Podruhé vám v play-off před zápasem hrála kapela Doga a znovu jste zvítězili.

Je to něco nového, už minule se mi to líbilo. Teď to bylo taky fajn oživení. Při rozbruslení jsem si některé písničky pobrukoval (úsměv).

Jak přistoupíte ke čtvrtému utkání?

Nesmíme se koukat na to, že máme mečbol. Pořád nám jedno vítězství chybí. Je potřeba na ně vlítnout od začátku, hrát stejně a dorazit je. Ale musíme zůstat pokorní a nepodcenit to. Nic není hotovo.