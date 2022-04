Sparta srovnala finále s Třincem, rozhodla třemi góly ve druhé třetině

Hokejisté Sparty porazili ve čtvrtém finále play off extraligy Třinec 5:2 a srovnali stav série hrané na čtyři výhry na 2:2. Oceláři poprvé v boji o titul skórovali jako první, ale Pražané duel otočili třemi góly ve druhé třetině. Brankou a dvěma asistencemi se ve vyprodané O2 areně podílel na vítězství Sparty útočník Tomáš Šmerha.

Finále pokračuje v úterý v Třinci a jisté je, že se bude hrát i ve čtvrtek v Praze.

"Rozdíl mezi pátkem a dneškem byl v tom, že jsme proměňovali šance a dali jsme nějaké góly. Důležité bylo, že jsme byli trpěliví, abychom zbytečně neotevírali hru, protože tohle Třinec umí," řekl trenér domácích Josef Jandač.

Pražané byli v první třetině opět střelecky aktivnější, pozorného Kacetla však překonat nedokázali. Klíčový hráč Třince si poradil s Horákovým pokusem i šancí Kašeho. V 16. minutě kapituloval Hudáček, jehož po Zahradníčkově střele od modré čáry překonal Nestrašil. Slezané tak poprvé ve finálové sérii skórovali jako první.

Domácí poté nevyužili první přesilovou hru, ale po 30 sekundách druhé třetiny se jim podařilo vyrovnat, když Kacetla prostřelil od modré čáry Němeček. O necelé dvě minuty později Šmerha zachytil rozehrávku hostů a překonal třineckého brankáře podruhé.

"Šli jsme napadat, za mnou si najížděl hráč a já jsem viděl protihráče, že bude dávat žabku, tak jsem si na to počkal. Se štěstím jsem si to sklepnul, naštěstí se mi podařilo puk zkrotit a padlo to tam," popsal Šmerha svůj první gól v play off.

Oceláři se v polovině utkání poprvé výrazněji začali projevovat i v útočném pásmu, po Zahradníčkově faulu ale potřetí inkasovali. Kacetla překonal Sobotka. Na ledě následně přibyly šarvátky, tentokrát zejména díky aktivitě hostů.

Na konci druhé třetiny mohl Spartu výrazně přiblížit vítězství Řepík, Kacetl však jeho šanci vyrazil. Po druhé přestávce dostali hosté poprvé v zápase výhodu přesilové hry a snížení měl na hokejce Roman, Hudáček ale výborně zasáhl betonem.

"Tady se to možná lámalo. Potřebovali jsme trošku více štěstí, abychom dali branku. Mohli jsme zápas stáhnout na rozdíl jediné branky s třinácti čtrnácti minutami do konce. Tam jsme cítili, že bychom si mohli vytvořit tlak. Dnes ale byla Sparta lepším týmem, proto je série 2:2 a jedeme k nám domů," řekl trenér hostů Václav Varaďa.

Ve 47. minutě se vyprodaná O2 arena dočkala čtvrté branky domácích, když se prosadil Buchtele. Hosté ale nerezignovali a v polovině třetí části snížil svým prvním gólem v play off Zbořil. Třinec se pokusil duel zdramatizovat v power play, brankáře odvolal i při svém oslabení. Místo snížení však inkasoval popáté.

"Máme výborný útok, ale na můj vkus jsme trošku zakřiknutí vepředu. Málo tvoříme hru a spoléháme se na to, že nedostaneme gól a jeden dva dáme. Musíme se více tlačit do brány a nedávat soupeři přesilovky. Musíme se zlepšit hlavně vepředu, tam je to z naší strany málo," řekl třinecký obránce Milan Doudera.

Finále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 21. Němeček (Matuškin, Sobotka), 23. Šmerha, 33. Sobotka (Šmerha), 47. Buchtele (D. Kaše, Šmerha), 59. Forman (E. Thorell, Chlapík) - 16. Nestrašil (M. Kovařčík, Zahradníček), 50. M. Zbořil (Marcinko, Svačina). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 17.220 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Sestavy:

Sparta: J. Hudáček - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, Forman - Chlapík, Horák, E. Thorell - Šmerha, D. Kaše. Buchtele - Dvořáček, Vitouch, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - M. Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Svačina, Marcinko, Chmielewski - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.