Rány do zad, sekery. Klidně budu hromosvod a ulevím ostatním, nebrání se Polanský roli mučedníka

před 1 hodinou

Štulce do zad, sekery, slovní přestřelky. Hráči Komety si vzali do parády Jiřího Polanského, který jim i tak ve druhém finále vstřelil dva góly a ukázal, jakou formu v play off získal. Na druhou výhru to Ocelářům nestačilo, nicméně brněnský rodák oblékající už od 16 let dres Třince hodlá otočit pozornost soupeře na svou stranu.

Co chybělo Třinci v druhém finále oproti tomu prvnímu?

Přáli jsme si vstřelit první branku a vstoupit do zápasu stejně jako v sobotu. Ale nerad bych se tím více zaobíral, v play off je každé utkání jiné. Vidíte to i v NHL v sérii Pittsburghu a Philadelphie. Nesmíme se v tom příliš patlat. Kometa se nám chtěla dostat pod kůži, my se musíme dostat pod kůži jí. Série bude tvrdá, musíme být připraveni.

Snažila se Kometa dostat pod kůži hlavně vám osobně?

Beru to tak, že čím více se budou soustředit na mě, tím větší výhodu má mých dvacet parťáků z týmu. Nebo minimálně čtyři kluci na ledě budou mít víc místa. Když na sebe v moderním hokeji navážete dva hráče, je to paráda a hodně ostatním pomůžete. Je třeba to využít v náš prospěch.

Dva hity jste schytal těsně před vstřelením prvního gólu, že?

Zrovna tam mi to pomohlo. Hráč (Tomáš Malec, pozn. red.) se soustředil na bránění těla, na blokování pohybu a moc neviděl puk. Tlak do branky nám trochu chybí, leží tam puky a body, které potřebujeme. Brno dalo dva góly z nenápadné teče. Jsou to hrozně laciné branky, ale počítají se stejně jako sólo přes celé hřiště. Před brankou se můžeme zlepšit.

Byl to gól na 1:2 a hned poté jste měli vyrovnání na dosah…

Hráli jsme přesilovku a měli v ní několik dobrých střel. Mrzí mě, že jsme to nevyužili. Dokonce jsem tam na hraně brankoviště zablokoval střelu Vládi Svačiny nohou. Kouslo mě to do lýtka, nevím, jestli za mnou byl brankář, nebo ne. Asi se na tu situaci znovu podívám, zda jsem měl stát trochu jinak, přestože to běžně nedělám.

Zrovna mezi vámi a Tomášem Malcem jako by vznikala dvojička, často se potkáváte v soubojích. Znáte se z Třince dobře, že?

Samozřejmě. Harryho (Tomáše Malce) znám dlouho a respektuju, jak hraje. Je pro svůj tým platný a hraje, co umí. Stejně jako já hraju, co umím. Střetli jsme se a budeme se střetávat čím dál víc. Uvidíme, kdo bude úspěšnější. Dáme do toho všechno.

Přišel váš druhý kontaktní gól na 2:3 v 57. minutě pozdě?

Myslím, že ano, asi o deset minut později. Hlavně z hlediska nadšení, které bylo na všech hráčích vidět. Tým ožil, i když jsme hráli v oslabení.

V oslabení po vašem vyloučení. Vyčítáte si to?

Hrozně mě to mrzí, ale ten faul si moc nevyčítám. Byl to takový nemastný neslaný souboj. Šel jsem na trestnou, akceptuju to.

Viděl jste pár sekund před koncem šanci Arona Chmielewského? Ještě po vypršení vašeho trestu jste si tlak vytvořili.

Ano, byl jsem od něj metr a půl. Už jsem chtěl zvedat ruce, obcházel brankáře dobře, položil si ho. Byl jsem přesvědčený, že to bude branka, pak mu to asi sjelo a šlo od tyčky ven. Je to škoda, bylo by to ocenění práce, kterou kluci odvedli. Prohra je jedna věc, ale práce tam byla.

Hraje se otevřenější hokej než proti Pardubicím a Hradci?

Ve druhém finále to tak otevřené pro nás nebylo, de facto půl zápasu jsme nemohli dát gól. Chceme útočit, ale myslím, že tudy cesta nevede.

Těšíte se do Brna na pověstný kotel?

Určitě. Přece i negativní atmosféra je super, když po vás lidé pořvávají. Jak říkám, já klidně budu hromosvod a ostatních dvacet kluků má klid. Z toho si nic nedělám, všichni jsme za to placení. Nemůžeme se vztekat a nějak reagovat na fanoušky. Takhle to nejde.

Vypadá to na velmi vyrovnanou finálovou sérii, že?

Já v to doufám. První dva zápasy byly oťukávací, navzájem jsme zjistili, co hrajeme. Teď už to bude o drobnostech o srdci a větším chtíči.