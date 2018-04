Finále se vyostřuje, polský tvrďák přijal peprnou výzvu. Pak dělal sok želvu, divil se Chmielewski

před 59 minutami

Kometa zvládla druhé extraligové finále v Třinci a po výhře 3:2 si veze domů jeden bod. Lví podíl na brněnském triumfu nese autor dvou gólů Jan Hruška, Ocelářům chyběla lehkost a nepomohl jim ani závěrečný nápor. Také druhé finále končilo velkou šarvátkou.

Třinec - Po dvou zápasech finále play off hokejové extraligy platí mezi Třincem a Kometou nerozhodný stav. Brno odpovědělo na úvodní porážku a po výhře 3:2 získalo první bod. Dvě branky vstřelil Jan Hruška, domácím nepomohl ani závěrečný tlak, po němž se na ledě strhla pořádná mela.

Třinecký Aron Chmielewski nedotáhl dlouhou kličku před Markem Čiliakem ke gólu a trefil jen oblouk branky. O chvíli později se zapojil do strkanice u hrazení. "Viděl jsem kamaráda na zemi a dva hráče, kteří mu dávali zezadu rány do zad a do hlavy. Přijel jsem ho bránit," popisoval Polák.

Načež zahodil rukavice a pustil se do obránce Michala Gulašiho. "Hned si mě chytili, dávali mi pěstí. Jeden mi řekl: Tak pojď, č.....! A šel jsem do toho. Nevím, proč pak udělal želvu," pozastavil se Chmielewski nad chováním soka. Po příjezdu dalších hráčů končila bitka v chumlu.

Už konec prvního duelu provázely vypjaté emoce, druhý zápas viditelně přinesl ještě vyšší stupeň agresivity. "Hraje se o všechno, jsme chlapi," řekl Chmielewski. Brněnský střelec komentoval rvačku smířlivě. "Prostě se to stává. Ve hře není zrovna málo," podotkl lakonicky Jan Hruška.

Autor dvou gólů zřejmě zaregistroval prvotní impulz, z něhož vzešel ostrý konflikt. "Něma (Ondřej Němec) má pod okem šrám od jejich hráče. Ani nevím, který šikula to byl. Včera mával hokejkou, ukazoval na kostku, dneska dloubl Němu do oka," řekl dvaatřicetiletý brněnský odchovanec.

Právě on zaznamenal první gól v sedmé minutě, Hruškovu střelu od mantinelu srazil mezi betony Hrubce bek Matyáš. "Snažím se pálit z každé pozice. Střílel jsem po zemi s tím, že se to možná od někoho odrazí. Což se i stalo," pousmál se útočník, jenž měl v play off dosud na kontě čtyři body.

Na startu druhé třetiny tečoval nahození od Krejčíka a byl opět úspěšný, leč po gólu místo oslavy vyklepával ruku. "Bylo to zranění ze souboje, ani jsem neviděl, že jsem dal gól. V tu chvíli to zabolí, ale takové bolístky po gólu vždycky rychle přebolí. Nic se nestalo," mávl rukou Hruška.

Třinec snížil na 1:2, ale Kometě vyšel také vstup do třetího dějství, kdy soupeři znovu utekla. Potom hru kontrolovala a nepouštěla Oceláře do šancí. "Včera měli více štěstí, hráli o něco lépe. Teď to bylo naopak," shrnul útočník Brna. Snížení Slezanů na 2:3 se ukázalo jako pozdní.

Poprvé v letošním play off si Kometa neodvezla z ledu soupeře dva body. "Jeli jsme sem pro dvě výhry, ale kvůli stavu 1:1 nejsme naštvaní. Třinec byl po základní části nad námi, nemysleli jsme si, že si tady v pohodě sezobneme dva body. Také doma to budě těžké," poznamenal Hruška.

Oceláři ovládli první finále ve velkém stylu a dosavadního suveréna jasně přehráli. Zato v druhém zápase se do šancí probíjeli těžko. "Zahráli jsme hůř. Nebylo tam takové srdce jako včera. Kometa nás napadala, neměli jsme tolik puků od obránců. Ale sil máme stále dost," ujistil Chmielewski.

Ani rodák z Krakova není se stavem 1:1 po úvodních duelech spokojen na sto procent. "Je to takové minimum a je to pro nás málo. Chtěli jsme uspět i podruhé. Teď musíme dát hlavu nahoru, na Kometě se nám dařilo," zmínil Chmielewski čtyři třinecké body z Brna v základní části.

"Naší hře chyběla lehkost, takový ten šmrnc. Bušili jsme do plných, a i když se kluci vydali, třetí gól nevstřelili. V Brně se popereme o další body," prohlásil trenér Ocelářů Václav Varaďa. Třetí finále hostí Kometa ve středu od 17.20, ve čtvrtek se čtvrtý souboj odehraje v 17.00.