Komentář: Kýhos ven! Oceláři jsou druzí, ale fanoušci přesto chtějí hlavu trenéra

před 23 minutami

Aby fanoušci odvolávali trenéra druhého týmu extraligové tabulky? To snad tuzemská nejvyšší hokejová soutěž nepamatuje. Jenže Třinec třikrát v řadě prohrál a vyhozený miláček Jiří Polanský ve Švýcarsku válí. Sečteno a podtrženo: Kýhos ven, Kýhos ven, Kýhos ven!

Komentář – Český sportovní fanoušek je tvor náročný a máloco dokáže ocenit. To je dogma, které platí už desítky let. Ale nad chtivostí fanoušků hokejistů extraligového Třince zůstává rozum stát.

O co vlastně jde? Oceláři prohráli poslední tři utkání. Naposledy v neděli s Vítkovicemi. Po porážkách od Hradce a Boleslavi přepustili první místo v tabulce Liberci. Herně se trápí, bez bodu ve třech po sobě jdoucích duelech letos zůstali vůbec poprvé.

Pořád ale Třinci patří druhé místo! A to dost suverénně, na třetí Litvínov mají stále šestibodový náskok. Rozumný fanoušek by si zřejmě řekl, že prostě v hokeji se občas stane, že na jinak šlapající tým padne lehká deka a párkrát prohraje. Ne však ten třinecký.

Když v polovině třetí třetiny jejich tým v derby popáté inkasoval, začali pískat, bučet a na celou halu řvát: Kýhos ven! Příznivci bohatého slezského klubu tak dali trenérovi jasně najevo, že Oceláři takhle hrát prostě nesmí. Navíc mu stále nezapomněli konec Jiřího Polanského, jehož jméno kotel rovněž několikrát skandoval.

Čísla nečísla, Kýhos ven

Co na tom, že je Třinec druhý, dle čísel má druhou nejlepší obranu i útok a například absolutně nejlepší hru v oslabení. "Ano, lidi tu jsou trochu rozežraní a chtějí jen úspěchy. Kýhos ale není pro Třinec dobrý trenér. Hrajeme moc z obrany. U mnoha výher jsme měli štěstí. Něco je v tom týmu špatně a podle nás je to Kýhos," řekl mi po zápase jeden z nejvěrnějších třineckých fans.

Marně jsem zkoušel namítat statistikami, tabulkou a skvělými výkony v prosinci, kdy Oceláři vyhráli osm z devíti zápasů. Naopak dal řeč na Polanského, který se v den, kdy Třinec vystřelil na branku Vítkovic jen 15 puků, jako naschvál ve svém novém působišti v druholigovém švýcarském Oltenu dvakrát trefil.

Jeho názory však byly ještě umírněné. Ve třetí třetině se například na střídačku začal dobývat jeden z příznivců červenobílých, který si to chtěl s koučem vyříkat z očí do očí. Musela ho zpacifikovat až ochranka. Houfně se chtěli blíž k lavičce pustit fanoušci po zápase, jenže jim v tom zabránila hradba žlutých vest.

Potlesk a za týden pískot

Dění na diskusích a sociálních sítích je pak kapitola sama o sobě. Nadávky na Kýhose a velebení Polanského odshora až dolů. "Raději HC Polanský než se dívat na holomajznu HC Kýhos. Na Třinec kašlu, fandím Oltenu," zní například některé z nich.

Těžko pochopitelná slova. Zvlášť když před deseti dny doma Oceláři po fantastickém výkonu přejeli Brno a celá hala jim vestoje aplaudovala. Pak přišly tři nepodařené duely a všechno je jinak. Co by na to asi řekli třeba diváci v Pardubicích, které jsou poslední, ale pořád se tam fandí, chodí 7 tisíc lidí a atmosférou patří v lize k nejlepším.

Mentalita třineckého fanouška je ale jiná. Povzbuzuje, jen když se vyhrává. Běda, když se prohraje. To by se pak měli pakovat trenéři, vedení a rozhodně i část hráčů, kteří to za ty prachy příšerně flákají.

Pokud se ale Oceláři vzchopí, zase začnou vyhrávat a třeba se jim povede získat titul, Kýhos bude zase opěvovaným hrdinou.

autor: Ondřej Kuchař | před 23 minutami

Související články