Deset tisíc fanoušků dotlačilo Vítkovice k výhře. Museli jsme zabrat a povedlo se, raduje se Výtisk

Gól, asistence, tvrdá hra a v závěru důležitý obranný zákrok. Kapitán Vítkovic Jan Výtisk dovedl svůj tým k velmi důležitému vítězství ve slezském derby s třineckými Oceláři v poměru 6:3. "Po Novém roce se nám z hokejek trochu vytratil elán a řítili jsem se tam, kam jsme nechtěli. Kdy jindy to otočit než v derby v tak parádní atmosféře," usmíval se po utkání Výtisk.

Po dvou prohrách jste dokázali zabrat v derby proti Třinci. Asi ohromně cenné body, že?

Přesně tak. V posledních zápasech jsme nehráli dobře, nedávali jsme do toho všechno, abychom se zase vrátili na vítěznou vlnu. Řekli jsme si, že kdy jindy to zase nakopnout, než před vyprodanou halou v derby. No a vyšlo to. Klobouk dolů před celým týmem.

Ve druhé třetině jste o náskok přišli, když se Oceláři prosadili dvakrát během 23 sekund. To vás muselo hodně zmrazit...

Jojo, bylo to hodně rychlé. Vzali jsme si time-out, trenéři nám řekli, ať se uklidníme a hrajeme to, co v první třetině a nic neměníme. Pak se to obrátilo, dali jsme góly a vyhráli jsme.

Vy sám jste pak vyrovnal důležitým gólem na 2:2. Kde jste v soupeřově brankovišti vzal?

Jel jsem nejdřív napadat na mantinel, pak jsem se s někým srazil a brusle mě nějak vynesly až před bránu. Pak tam zpoza ní vyplaval, tak jsem do toho šťouchnul a byl tam. Co víc k tomu dodat (smích).

Zakončil jste ale zkušeně přes beton brankáře, jakoby to byla totální rutina. Přitom to byl váš teprve třetí gól v sezoně...

Tak zkušeně bych úplně neřekl, spíše trochu se štěstím, ale byl tam.

Na Třinec se vám ale letos daří. Dva ze tří gólů jsme dal právě svému bývalému týmu. Čím to, že na ně tak umíte?

Máte pravdu, nevím ale, čím to může být. Mohlo by se zdát, že mi to jde, když dávám góly. Pro nás jsou ale nejdůležitější tři body a dnešní předvedená hra.

Za stavu 5:3 jste pak sedm minut před koncem předvedl klíčový obranný zákrok, kdy jste skokem plavmo na poslední chvíli zabránil brejku Adamského. Jak byste tu chvíli popsal?

Áda byl můj hráč, naskočil z trestné. Šla nahrávka a já chtěl za každou cenu udržet modrou čáru, jenomže se puk dostal k nim a já hned věděl, že je zle, protože jsem tušil, že on hned vyletěl nahoru, jak má ve zvyku. Když našlápne, je těžké ho zastavit. Nezbývalo mi nic jiného, než tam skočit a zkusit to zblokovat. Naštěstí to vyšlo.

Cítil jste, že vás derby nějak speciálně vyhecovalo?

Nahecovaní jsme byli, ale neřekl bych, že to bylo úplně tím derby. My jsme prostě museli vyhrát. Po Novém roce se nám nějak vytratil ten elán a řítili jsem se tam, kam jsme nechtěli. Jak říkám, kdy jindy to otočit než v derby v tak parádní atmosféře.

