Kladno po roce v extralize sestupuje, rozhodla o tom porážka v Litvínově

Hokejisté Kladna po porážce 2:6 na ledě Litvínova v zápase posledního 52. kola základní části sestupují po pouhém roce v nejvyšší soutěži z extraligy.

Účast v Lize mistrů si vybojoval obhájce titulu Třinec. Ke druhému místu si Oceláři pomohli výhrou nad Plzní 3:0.

V předkole play off na sebe narazí Olomouc a Zlín a Hradec Králové s Karlovými Vary. Jistými dvojicemi pro čtvrtfinále jsou Sparta - Brno a Mladá Boleslav - Plzeň.

Pardubice využily nejlepší výchozí pozice v boji o záchranu, když dokázaly vyhrát v Brně 2:0 díky gólům Patrika Poulíčka a Tomáše Rolinka i čistému kontu Pavla Kantora.

V Litvínově byl zápas dlouho vyrovnaný, jako rozhodující se ukázal gól Viktora Hübla při početní výhodě na 3:2 v čase 39:56. Kapitán Severočechů skóroval v klíčovém utkání dvakrát a přidal i dvě nahrávky. Pět bodů za dva góly a tři asistence si v dresu vítězů připsal Tomáš Pospíšil. I nadále tak platí, že Litvínov nikdy nesestoupil z nejvyšší soutěže.

"Je to strašná úleva. Nebylo to jednoduché. Celý dnešek. Ale zvládli jsme to a můžeme si to užít. Pět bodů je bonus, jsem strašně rád," řekl Pospíšil. "Věděli jsme, o co hrajeme. Nikdo nechce zažít pád z extraligy. Měli jsme to v hlavách, ale zvládli jsme to výborně."

"Věděli jsme, že kdo bude mít nejméně bodů po 52 kolech, půjde dolů. Jsme to my… Díkybohu jsme dostali šanci, že jsme se o to mohli porvat v posledním zápase. Bohužel jsme tu příležitost nevyužili," řekl osmačtyřicetiletý hrající majitel Kladna Jágr, který v duelu nebodoval.

Druhým jistým účastníkem Ligy mistrů po vítězi základní části Liberci, který si zajistil Prezidentský pohár s velkým předstihem, se stal Třinec. Obhájce titulu porazil Plzeň 3:0 a na druhé místo v dlouhodobé fázi dosáhl i díky ztrátě Sparty, která zdolala Olomouc 3:2 až v nájezdech. Mladá Boleslav bude mít pro čtvrtfinále výhodu domácího prostředí díky vítězství 3:0 před svými diváky nad Zlínem.

Berani tak zůstali naopak desátí a čeká je v předkole Olomouc. Hradec Králové zdolal Vítkovice 5:2, přestože ještě po dvou třetinách bylo skóre vyrovnané. Bez ohledu na výsledek z Karlových Varů tak mohli Východočeši počítat s osmým místem a proti Energii budou mít výhodu domácího ledu.

Tým Energie potřetí za sebou prohrál, byť tentokrát už nastoupil - oproti úternímu utkání na ledě Vítkovic - v nejsilnější sestavě. Hostující Bílí Tygři slavili po vítězství 5:3 první body po třech zápasech, v nichž vyšli naprázdno. A nakonec tak se součtem 102 bodů překonali o bod i zisk ze základní části minulé sezony.

52. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 15. Moravčík (Pospíšil, Kudla), 26. V. Hübl (Pospíšil), 40. V. Hübl (Pospíšil, Moravčík), 46. Pospíšil (F. Lukeš), 53. Pospíšil (Gerhát, V. Hübl), 55. F. Lukeš (V. Hübl) - 20. Austin (Stach), 31. O'Donnell (Austin, Vampola). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 6011 (vyprodáno).

Litvínov: Janus - Říha, Moravčík, Ščotka, Štich, Kudla, Baránek - Petružálek, Mahbod, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Válek, Gerhát, Hedberg - Helt, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Kladno: Brízgala - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr - Jágr, P. Machač, Zikmund - J. Strnad, Vampola, Melka - Š. Bláha, Stach, Hovorka - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 0:2 (0:1,0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Poulíček (Mandát, Svačina). 60. Rolinek. Rozhodčí: Kika, Veselý - Gebauer, Rampír. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 7232.

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, D. Krenželok - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Střondala, Plekanec, Červený - Vincour, Rákos, Š. Stránský - Horký, Kusko, Jenyš. Trenér: Zábranský.

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, Kolář, Zacharčuk, Holland, T. Voráček - Tybor, R. Kousal, Vondrka - Svačina, Poulíček, Mandát - Látal, Harju, Kusý - Paulovič, Rolinek, Machala. Trenér: Razým.

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. M. Růžička (M. Stránský), 14. M. Stránský (Roth), 60. O. Kovařčík (M. Kovařčík). Rozhodčí: Hradil, Micka - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 4884.

Třinec: Štěpánek - M. Doudera, Gernát, Roth, D. Musil, Kundrátek, Galvinš, od 21. M. Adámek - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - O. Kovařčík, Marcinko, Hrňa - Chmielewski, M. Kovařčík, Hrehorčák - Kofroň, Dravecký, Adamský. Trenér: Varaďa.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Jank, Jánošík, Pulpán, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Mertl, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Pour, Rob, P. Zdráhal - Heřman, Vracovský. Trenér: Čihák.

BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Lunter, 12. Ševc (Šťastný, Hrbas), 44. Skalický. Rozhodčí: Šír, Sýkora - Ganger, Klouček. Vyloučení: 6:4, navíc P. Kousal (Mladá Boleslav) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3246.

Mladá Boleslav: Peters - Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - Kašpar, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Cienciala. Trenéři: Rulík a Patera.

Zlín: Kašík - Nosek, Řezníček, Buchta, Freibergs, Ferenc, Gazda, M. Hamrlík - Fryšara, Fořt, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Dufek, Claireaux, Herman - Ondráček, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 3:5 (2:1, 0:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. O. Beránek (Koblasa), 20. Černoch (Graňák, V. Polák), 59. T. Mikúš (Mikyska, Eminger) - 4. J. Vlach (Kotvan), 23. Ordoš (Lenc, J. Vlach), 26. A. Musil (Šír, Hanousek), 39. J. Vlach (Graborenko, Derner), 60. P. Jelínek (A. Musil, J. Vlach). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Pešek, Malý. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3658.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, Mikyska, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, Koblasa - Kohout, Černoch, V. Polák - Vondráček, Vildumetz, Osmík. Trenér: Pešout.

Liberec: Hrachovina - Knot, Kotvan, Graborenko, Havlín, Hanousek, Derner - J. Vlach, P. Jelínek, Krenželok - Lenc, Marosz, Ordoš - Zachar, Šír, A. Musil - Valský, Chrtek, D. Špaček. Trenér: Augusta.

HC Sparta Praha - HC Olomouc 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Buchtele (Pech, Jurčina), 38. Tomášek (Kalina, Sukeľ), rozhodující sam. nájezd Rousek - 13. Nahodil (Klimek), 25. Tomeček (Vyrůbalík, Skladaný). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 8412.

Sparta: Machovský - Košťálek, T. Dvořák, Jurčina, T. Pavelka, Piskáček, Kalina - Dvořáček, Sukeľ, Rousek - Smejkal, Pech, Buchtele - Tomášek, V. Růžička, Kvapil - Pšenička, Říčka, Jandus. Trenéři: Hořava a Jandač.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík, Švrček - P. Musil, Nahodil, Klimek - Tomeček, Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Skladaný, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko.

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 1. Eklund (Jergl, Nedomlel), 25. Nedomlel (Orsava, Pilař), 41. Kevin Klíma (Jergl, Cibulskis), 55. Kevin Klíma (Smoleňák, Lev), 59. Orsava (M. Chalupa) - 16. Rosandič (Štencel), 34. Lakatoš (O. Roman, Trška). Rozhodčí: Pešina, Horák - Komárek, Špringl. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 3582.

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík, Šidlík - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Smoleňák, Lev, M. Chalupa - Orsava, Cingel, Pilař - Miškář, Koukal, Dragoun. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Vítkovice: Dolejš - Trška, Štencel, Dudas, L. Kovář, R. Černý, Výtisk, Rosandič - Schleiss, J. Hruška, Šišovský - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - Mallet, R. Veselý, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.