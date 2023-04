Noční můra Kanaďana, ale na vepřové nedošlo. Konečně domů, úpěl hrdina rekordní bitvy

Ve 115. minutě našlápl k akci, kterou Roberts Bukarts zakončil gólově, jenomže vysokou holí. Na konci 139. minuty už Dominik Lakatoš sám rozhodl o tom, že nejdelší zápas v historii hokejové extraligy vyhrají Vítkovice. Hráči zvládli skoro šest a půl hodiny boje na sladkém, těžká jídla se neservírovala. A u jednoho z Hradeckých ožila šest let stará noční můra.

Vítkovice vyhrály šesté semifinále na ledě Hradce Králové 2:1 ve čtvrtém prodloužení a ze stavu 0:3 v sérii se vyhrabaly už na 3:3. Utkání skončilo gólem v čase 138:51, extraligový rekord z roku 2013 byl překonán přesně o 25 minut.

Tehdy u toho také byly Vítkovice a Mountfield, jen sídlil ještě v Českých Budějovicích. Ostravané před deseti lety urvali pátý zápas předkola.

Včerejší utkání v Hradci rozhodl v oslabení po skvělé práci Rastislava Deje povedenou kličkou Lakatoš. "Byl jsem rád, že konečně pojedeme domů," neskrýval šťastný střelec prvotní myšlenku. Zápas začínal v 17 hodin, končil 40 minut před půlnocí.

Radost z nového rekordu zrovna neměl. "Že to trvá tak dlouho, to mně osobně vadilo docela dost," usmíval se. "Je to o vůli, o morálu, který jsme dneska předvedli. Jak my, tak samozřejmě soupeř. Pro oba celky to bylo fyzicky náročné," doplnil šestadvacetiletý útočník.

O to náročnější, že celá série i bez sedmého zápasu trvá už rekordně dlouho. První utkání končilo na nájezdy, druhé v prodloužení a páté až v čase 98:59. Vítkovice a Hradec strávily na ledě už 8 hodin, 19 minut a 49 sekund. A v sobotu ještě minimálně hodinu přidají.

Dosud nejdelší byla finálová série z roku 2013 mezi Zlínem a Plzní, kterou rozsekl v prodloužení sedmého zápasu Martin Straka (7 hodin, 46 minut, 15 sekund).

Pro Východočechy je zdrcující nejen to, že přišli o vedení 3:0. V pátém utkání promarnili náskok dvou branek, včera byli v prodloužení opticky lepší, Oliver Okuliar nastřelil tyčku. Po chybě beka Filipa Pavlíka však gólovou tečku napsali hosté.

"Spousta práce vyšla vniveč," litoval kapitán Hradce Radem Smoleňák. "Ale měli jsme několik přesilovek, šancí, kdy jsme to mohli rozhodnout. Káca (Filip Pavlík) tady odvádí hodně let skvělou práci a byli bychom idioti, kdybychom mu něco vyčítali," dodal vzápětí.

Zatímco v bufetech na stadionu docházely klobásy i pivo, hráči měli přísun energie zajištěný také v pokročilé fázi zápasu.

"Zatím se dá přežít na sladkém, ale později už dorazí hlaďák. Ve tři ráno pojedou hráči na vepřo, knedlo, zelo," glosoval spolukomentátor přenosu České televize David Pospíšil. A měl pravdu, že před půlnocí na tradiční českou kuchyni nebo pizzu nedošlo.

"Co já jsem toho snědl a vypil," smál se vítkovický gólman Aleš Stezka. "Padlo spoustu koly a energeťáků, bylo to třeba. Teď to musíme zapít hodně vodou, protože jsme toho dost vypotili," pokračoval jeden z hlavních hrdinů zápasu, který v bráně nastřádal 74 zákroků.

Na druhé straně zaznamenal rekordních 53 minut a 22 sekund na ledě kanadský zadák Graeme McCormack, který svou trefou ve třetí třetině poslal utkání do prodloužení.

Po gólu Lakatoše však naplno ožila jeho noční můra. McCormack stál znovu mezi poraženými, stejně jako v březnu 2017 v play off norské ligy, kdy byl součástí nejdelšího zápasu hokejové historie. Jeho Sarpsborg tehdy padl na ledě Storhamaru v neuvěřitelném čase 217:14.

To mezi nejdelšími zápasy NHL by se bitva z Hradce zařadila na sedmé místo. Hned za duely, které ukončili čeští střelci Petr Sýkora (Anaheim proti Dallasu, duben 2003, čas 140:48) a Petr Nedvěd (Pittsburgh proti Washingtonu, duben 1996, čas 139:15).

V sérii Vítkovic s Hradcem se odehrálo už 13 dvacetiminutovek bez gólu. Opatrný duel se nejspíš dá očekávat i v sobotu od 15:30, kdy se v Ostravě rozhodne o tom, zda Vítkovice jako první tým v play off extraligy otočí z 0:3 na 4:3. Anebo zda do finále poprvé projde Hradec.