České Budějovice deklasovaly Pardubice 7:1, Sparta veze tři body ze Zlína

Tenistka Marie Bouzková vstoupila vítězně do turnaje v mexickém Monterrey, na němž si předloni zahrála o titul. Finalistka z Guadalajary, kde v neděli neúspěšně usilovala o premiérový triumf na okruhu WTA, zdolala v 1. kole po obratu Saru Erraniovou. Italku v prvním vzájemném utkání porazila 4:6, 6:2, 6:4.

Třiadvacetiletá česká hráčka ztratila s Erraniovou, která si postup do hlavní soutěže vybojovala v kvalifikaci, úvodní set po hodinovém boji. V dalších dvou sadách se jí ale podařilo o jedenáct let starší soupeřku přetlačit a po takřka dvou a půl hodině prošla do druhého kola.

Juniorská vítězka US Open z roku 2014 se o postup do čtvrtfinále utká s vítězkou duelu mezi třetí nasazenou Američankou Madison Keysovou a Petrou Martičovou z Chorvatska.