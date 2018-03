Sparťané mají postup do předkola ve svých rukou. Buchtele: Do Chomutova chceme za rozhodnutého stavu

před 1 hodinou

Sparta má dvě kola před koncem náskok tří bodů na jedenáctý Chomutov. Máme vše ve svých rukou, řekl útočník Jan Buchtele.

Praha - Sparťané stejně jako v pondělí proti Olomouci i dnes proti Zlínu ztratili ve třetí třetině náskok, tentokrát se ale s inkasovanými góly dokázali vyrovnat a vyhráli.

Útočník Jan Buchtele přiznal, že mu nejprve problesklo hlavou, že se situace opakuje, nakonec však ale Pražané prokázali touhu po vítězství a radovali se ze zisku tří bodů. Prvních od 26. ledna.

"Minulý zápas jsme samozřejmě měli v paměti, není to tak dlouho. Dnes tomu ale střídačka více věřila a šli jsme si za třemi body. Byla spousta času, řekli jsme si, že to urveme a nehráli jsme s obavou. Myslím, že to bylo vidět, šli jsme si za vítězstvím," řekl Buchtele po zápase, který Sparta vyhrála 3:2.

Pražané si v úvodní třetině vypracovali dvoubrankové vedení, ale nedokázali ho udržet. Zlín nejprve ve 46. minutě snížil a v 54. minutě David Šťastný vyrovnal. O 153 sekund později ale se štěstím rozhodl Juraj Mikuš, jehož střílenou přihrávku usměrnil za záda Libora Kašíka obránce hostů Tomáš Žižka.

"Když Zlín vyrovnal, tak každému musel alespoň na chvilku proběhnout v hlavě minulý zápas. Určitě si i diváci říkali, že je to jak přes kopírák. Bylo ale spousta času s tím něco udělat, šli jsme si za tím a zasloužili jsme si vyhrát," řekl Buchtele, který v první třetině zvyšoval na 2:0 a následně si připsal i asistenci u rozhodující trefy.

"Dnes nám šly lépe nohy, lépe jsme bruslili a více jsme šli za výhrou. Bylo to cítit, i když chyby tam opět byly. Zase jsme si nechali vyrovnat, což by se nemělo stávat, když jsme do třetí třetiny šli s dvoubrankovým vedením. Výborně nás ale podržel Sami (Aittokallio - brankář) a my jsme zužitkovali lepší energii," porovnával Buchtele poslední dvě utkání.

Sparta dnešní výhrou ukončila sérii pěti porážek a udržela se na desátém místě v tabulce zajišťujícím postup do předkola play off. Na jedenáctý Chomutov má dvě kola před koncem tři body náskok.

"Už před (olympijskou) pauzou jsme věděli, že to máme ve svých rukou, což může být výhoda i nevýhoda, jak se na to každý podívá. My to musíme brát jako svoji výhodu. Máme to na svých hokejkách. Máme soupeře, kteří se motají kolem nás a musíme teď prostě vyhrát. Není jiná cesta," řekl sedmadvacetiletý útočník.

V pátek čeká Spartu Mladá Boleslav, která je dvanáctá, a v neděli se představí v Chomutově. "Všichni bychom si přáli, abychom do Chomutova jeli už za rozhodnutého stavu. Aby to bylo klidnější," dodal Buchtele, který se do Sparty vrátil v lednu ze Slovanu Bratislava.