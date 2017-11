Další veletoč potížisty Réwaye. Nad Slovanem ohrnoval nos, po zámořském krachu tam zamířil

před 1 hodinou

Za poslední roky vystřídal několik klubů, naštval řadu osobností, kvůli nalomenému zdraví musel do nemocnice. Místy geniální, ale problémový hokejista Martin Réway neustále poutá pozornost. Teď překvapil dalším veletočem.

Praha - Když slovenský hokekový útočník Martin Réway po vynucené roční pauze plánoval, jak prorazí v NHL, deníku Nový Čas zároveň prozradil: "Do Slovanu bych určitě nešel. Od kluků jsem slyšel, jak jim chodí pozdě výplaty, to je ostuda. Klub by s tím měl něco dělat, nebo KHL vůbec nehrát."

Od pichlavého výroku uplynulo zhruba pět měsíců. A bratislavský klub má pořád finanční trable. Réway ovšem ambiciózní zámořskou misi odpískal a zvolil návrat do Evropy.

Novým působištěm všechny překvapil. Do konce sezony bude hrát právě za Slovan. Ve čtvrtek absolvuje v Bratislavě první trénink.

Na starém kontinentu dřív zářil coby klenot pražské Sparty a švýcarského Fribourgu. Sbíral víc než bod na zápas, ale také dělal přešlapy. Zbytečnou kličkou zavinil nejeden protiútok, nedisciplinovaností mimo led štval sparťanského kouče Josefa Jandače či Vladimíra Vůjtka, jenž tehdy vedl slovenskou reprezentaci.

Roční přestávka, pak trápení

Není pochyb o tom, že Réway má dost talentu, aby v Kontinentální lize všechny uhranul. Jenže kromě složité povahy ho tíží nerozehranost po vleklé léčbě.

Vše začalo na podzim 2016. Slovenský šikula chtěl zamířit na přípravný kemp Montrealu, s nímž podepsal tříletou smlouvu, ale místo toho skončil v nemocnici. Prodělal virové onemocnění, které vedlo k zánětu srdečního svalu. Hokej musel jít stranou, hrozil i konec kariéry.

Réway však zatnul zuby. Po několika měsících, kdy mu cestu k uzdravení lemovalo polykání prášků a klid, začal lehce trénovat. Naplno začal dřít až ve chvíli, kdy od doktorů dostal povolení. Nechtěl riskovat.

Přestože věřil, že nabere ztracenou formu zpět, nakonec musel klopit hlavu. Do vysněné NHL nepronikl. Z kempu Montrealu odešel na farmu do Lavalu, kde v trápení pokračoval.

"Zatím to není dobré," řekl zkraje sezony serveru Pluska.sk. "Samozřejmě jsem věděl, že budu mít rezervy co se týče kondice, ale nejdou mi ani kličky a nahrávky. Věci, které mě zdobily celý život, byly pro mě samozřejmostí a hokej mě díky nim bavil, jsou teď pro mě těžké. Proto si hokej příliš neužívám, což mě hodně mrzí."

Vyjádřeno čísly: Réway nastoupil na farmě pětkrát a získal pouhé dvě asistence. Nebyl šťastný, a tak ke konci října požádal Montreal o ukončení smlouvy. Zámořské misi dal rychle sbohem.

"Martin měl těžký start do sezony. Nikdy nehrál víc zápasů v průběhu pár dní. Protože minulý rok vynechal, klub chtěl být opatrný," vysvětlil webu Presilovka.sk zasvěcený novinář Raphaël Doucet, jenž spolupracuje například s frankofonní stanicí RDS. "Martin měl problémy se adaptovat na styl hry v AHL. Má dobré ruce, ale přihrával ve špatnou chvíli. Ideální nebylo ani jeho bruslení."

Zatarasená cesta na olympiádu

Nyní Réway zkusí najít štěstí v Evropě. Podle slovenských médií by mohl nastoupit za Slovan hned po reprezentační pauze.

V klubu naopak končí Radek Smoleňák. Přestože vévodil týmové produktivitě, u nového trenéra - Eduarda Zankovce z Běloruska - neměl důvěru. Když vypadl ze sestavy, deníku Šport řekl: "Tohle jsem ještě nezažil. Obrázek si udělejte sami. Já mám na věc vlastní názor, ale přijde mi to úsměvné. Bylo mi řečeno, že se nevejdu do prvních třech formací."

Jestliže nenastane neočekávaná situace, Réway prostor dostane.

Dvaadvacetiletý forvard může pomýšlet i na olympiádu v Pchjongčchangu. Ovšem jen v teoretické rovině, skrz shovívavost organizátorů. Cestu na soupisku si značně zkomplikoval tím, že Miroslavu Šatanovi, generálnímu manažerovi reprezentace, nevyplnil potřebný formulář, a tak není na širokém seznamu kandidátů.