Obrovský propad Sparty. Všechny nás to se..., neakceptovatelné, soptil kapitán

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Hokejová Sparta se dál trápí. Kádr plný ofenzivních es už se neprosadil dlouhých 177 minut a po pěti startech v domácím prostředí O2 areny už mají Pražané na kontě stejně porážek jako v základní části celého minulého ročníku, během níž navíc prohráli doma jen třikrát v základní hrací době.
Filip Chlapík a Michael Špaček
Filip Chlapík a Michael Špaček | Foto: HC Sparta Praha

Kapitán Filip Chlapík po prohře 0:2 s Hradcem Králové v rozhovoru s novináři zdůraznil, že mužstvo potřebuje zvednout hlavy, tvrdě pracovat a bojovat, aby přišel zlom.

"Za poslední čtyři zápasy jsme tady dali dva góly, což je neakceptovatelný. Prostě se nedaří a jsme dole, ale je to jen o tom dát hlavy nahoru a prostě to zlomit. Je to frustrující, štve to nás i fanoušky, sami víme, že to není ideální, ale musíme bojovat dál, zlomit to tvrdou prací," prohlásil Chlapík.

Trenér hokejové Sparty Pavel Gross

V dnešním duelu nepomohly ani změny v sestavě, sparťané mnohdy vypadali, že nejvíce bojují sami se sebou.

"Nedáváme góly, takže něco se změnit musí. Chtěli jsme to dnes hlavně zjednodušit, což si myslím, že z naší strany jednodušší i bylo, ale je tam křeč a nedaří se nám," řekl Chlapík.

"Nevím úplně, co k tomu říct víc. Prostě musíme makat dál. A já věřím, že se to zlomí," pokračoval.

Tři po sobě jdoucí domácí porážky a 177 minut gólového sucha přitom přišly paradoxně po povedeném vystoupení v Mladé Boleslavi, kde jeden z hlavních favoritů na titul nasázel domácím Bruslařům sedm gólů a triumfoval drtivě 7:2.

"Je to o tom, abychom dostali zpátky tu lehkost a začali si věřit. Nikdo z nás nechce být v situaci, ve které jsme. Všechny nás to se.., ale důležité je začít ty zápasy zase vyhrávat, dokázat otočit ty zápasy na naši stranu, i když třeba prohráváme, což se nám teď nedaří. Musíme to chtít víc," poznamenal Chlapík.

I s ohledem na výhru v Mladé Boleslavi i začátek sezony je tak trochu záhadou, co Pražanům najednou tak svazuje ruce.

"To je prostě život, nemůžete být pořád v topu. Někdy prostě taková křeč přijde. Začalo to nějakým zápasem a jak to tak vypadá, tak jsme do toho sklouzli všichni… Jen bych si přál, aby všichni stáli při nás. Doufáme, že se to brzy obrátí," řekl Chlapík.

Sparta je mrtvá. Gross končí, mají jasno hokejoví experti

Zklamaní hokejisté Sparty
 
