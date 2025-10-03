Obrovský propad Sparty. Všechny nás to se..., neakceptovatelné, soptil kapitán

Kapitán Filip Chlapík po prohře 0:2 s Hradcem Králové v rozhovoru s novináři zdůraznil, že mužstvo potřebuje zvednout hlavy, tvrdě pracovat a bojovat, aby přišel zlom.
"Za poslední čtyři zápasy jsme tady dali dva góly, což je neakceptovatelný. Prostě se nedaří a jsme dole, ale je to jen o tom dát hlavy nahoru a prostě to zlomit. Je to frustrující, štve to nás i fanoušky, sami víme, že to není ideální, ale musíme bojovat dál, zlomit to tvrdou prací," prohlásil Chlapík.
V dnešním duelu nepomohly ani změny v sestavě, sparťané mnohdy vypadali, že nejvíce bojují sami se sebou.
"Nedáváme góly, takže něco se změnit musí. Chtěli jsme to dnes hlavně zjednodušit, což si myslím, že z naší strany jednodušší i bylo, ale je tam křeč a nedaří se nám," řekl Chlapík.
"Nevím úplně, co k tomu říct víc. Prostě musíme makat dál. A já věřím, že se to zlomí," pokračoval.
Tři po sobě jdoucí domácí porážky a 177 minut gólového sucha přitom přišly paradoxně po povedeném vystoupení v Mladé Boleslavi, kde jeden z hlavních favoritů na titul nasázel domácím Bruslařům sedm gólů a triumfoval drtivě 7:2.
"Je to o tom, abychom dostali zpátky tu lehkost a začali si věřit. Nikdo z nás nechce být v situaci, ve které jsme. Všechny nás to se.., ale důležité je začít ty zápasy zase vyhrávat, dokázat otočit ty zápasy na naši stranu, i když třeba prohráváme, což se nám teď nedaří. Musíme to chtít víc," poznamenal Chlapík.
I s ohledem na výhru v Mladé Boleslavi i začátek sezony je tak trochu záhadou, co Pražanům najednou tak svazuje ruce.
"To je prostě život, nemůžete být pořád v topu. Někdy prostě taková křeč přijde. Začalo to nějakým zápasem a jak to tak vypadá, tak jsme do toho sklouzli všichni… Jen bych si přál, aby všichni stáli při nás. Doufáme, že se to brzy obrátí," řekl Chlapík.