Sparta je mrtvá. Gross končí, mají jasno hokejoví experti

Porážky, odevzdanost. Hokejová Sparta se propadá do letargie, začátek extraligy jí zle nevyšel. Čeká, že ji spasí trenér Patrik Augusta? A jaká bude nová sezona NHL? I o tom je nové Bago, pravidelný podcast na Aktuálně.cz.
Nový díl podcastu Bago

Výhra nad Třincem. A pak tři prohry. Liberec, Karlovy Vary, Plzeň. To jsou domácí výsledky hokejistů Sparty v novém ročníku a v úterý už byly odměněny pískotem publika. "Kde skončili sérii s Brnem, tam pokračují," vrací se Zdeněk Blatný k minulému play off. "Proč nemají koule nechat některé svoje hvězdy sedět?"

Se svými parťáky v Bagu rozeberou problémy Pražanů do detailu. Proč nefungují jednotlivé pětice? Je chyba v trenérovi? Jak je možné, že chybí zápal? "Chtějí Patrika Augustu, jak se říká?" položí jasnou otázku moderátorka Terka Kubíčková a dostane odpověď.

Společně s Patrikem Štefanem a Václavem Nedorostem se shodnou, že nezáří ani další z favoritů a naopak pochválí pracovitost outsiderů. Můžou vydržet České Budějovice na špici tabulky? Kdo tam bude po 26. kole?

Všichni tři bývalí hokejisté si zahráli i ve slavné NHL a i na její nový ročník se logicky těší. "Co říkáte na Kaprizova?" připomene Štefan megalomanskou smlouvu ruského útočníka, který si za osm let v Minnesotě vydělá téměř tři miliardy korun. "Ten hráč věděl, že si tam může říct o cokoliv. Nemohli si dovolit ho ztratit," odtuší někdejší jednička draftu.

Přijde i řeč na české hráče. Může jít David Pastrňák po Art Ross Trophy? A co ho vůbec v Bostonu čeká? Kdo mimo stálice může zazářit? "Z mladých tam nemáme nikoho," zazní smutná prognóza ve shodě celé trojice.

"I z extraligy je hodně těžké se do NHL dostat, my jsme chytli dobrou dobu. Češi byli v kurzu, měli jsme dobré jméno. Teď jsou v téhle pozici Švédi, Finové…" poví Václav Nedorost na rovinu a tím se dostane i k vidině olympijských her za účasti největších hvězd. To vše v hodinovém povídání nové epizody podcastu Bago.

 
